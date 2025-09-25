El festival de música urbana BIGSOUND llega a Barakaldo
El evento celebrará su primera edición los días 3 y 4 de julio de 2026 en el exterior del Recinto Ferial de Ansio
Ekaitz Vargas
Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:46
El festival de música urbana BIGSOUND continúa sumando capítulos a su historia y en 2026 aterrizará por primera vez en Barakaldo. Los días 3 y ... 4 de julio, el exterior del Recinto Ferial de Ansio se convertirá en un gran escenario al aire libre para acoger la primera edición de BIGSOUND Barakaldo, que nace con la ambición de consolidar a la localidad vizcaína como un nuevo epicentro de la música mainstream y urbana en el norte del país.
La cita llega tras el éxito de las ediciones de Valencia —donde nació el proyecto— y su expansión en los dos últimos años a Sevilla y Pontevedra. Ahora, con la incorporación de Barakaldo y Torrevieja, el festival contará con cinco sedes en territorio nacional, confirmándose como el encuentro de música urbana más grande del país y uno de los referentes del género en Europa. Con más de 300.000 asistentes acumulados, BIGSOUND ha demostrado ser mucho más que un festival, es un fenómeno cultural y social que proyecta internacionalmente a cada ciudad anfitriona.
El desembarco en Barakaldo será fiel a la fórmula que ha convertido a BIGSOUND en un éxito: dos jornadas de música diversa y transversal, donde el reggaetón convivirá con el R&B, el hip-hop latino, el trap, el dancehall, el afrobeat, la electrónica con ritmos urbanos y las últimas tendencias globales. La programación combinará grandes nombres internacionales, estrenos exclusivos y artistas emergentes, garantizando un abanico que atrae a públicos muy distintos. En sus escenarios ya han brillado estrellas como Bizarrap, Duki, C. Tangana, Nathy Peluso, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Mora, Ana Mena, Bad Gyal, Lola Índigo, Ozuna y Juan Magán.
Pero BIGSOUND también incluye espacios gastronómicos, zona market, áreas de descanso y propuestas de animación, creando una experiencia completa que convierte el festival en un lugar de encuentro para miles de personas. Con su llegada a Barakaldo, el proyecto reafirma su apuesta por descentralizar la música urbana y llevarla a nuevas zonas.
La organización ya ha marcado en rojo la fecha del 2 de octubre a las 12:00 horas, cuando se abrirá la preventa para la edición de Barakaldo. Próximamente, darán avances del cartel, y desde hoy, los interesados pueden suscribirse a través de la web oficial del festival (bigsoundfestival.com) para asegurar su acceso a las primeras entradas.
