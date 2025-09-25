El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martin García García, al teclado del Steinway D-274, arropado por la BOS a las órdenes de Elena Schwarz.

El 'Ferrari' de los pianos llega a la BOS: cuesta 200.000 euros

La Sinfónica de Bilbao ha adquirido un nuevo Steinway D-274 fabricado en Hamburgo que se estrenará con el Concierto nº 1 de Chaikovski y Martín García García al teclado

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:07

El Steinway D-274 es el modelo soñado. Un piano con una tabla armónica (el amplificador natural que lleva el instrumento en sus entrañas) que ... ronronea como el motor de un Ferrari. Más todavía cuando el instrumento – que cuesta 200.000 euros y ha financiado la BBK–  acaba de salir de la fábrica de Hamburgo y lo estrena Martín García García (Gijón, 1996) con el Concierto nº 1 de Chaikovski, arropado por la BOS a las órdenes de la directora suizo-australiana Elena Schwarz (Lugano, 1985). Este jueves, durante los primeros ensayos del primer concierto de la temporada, el joven pianista asturiano no levantaba la cabeza del teclado, volcado en un instrumento que respondía a todas sus exigencias. Se le veía ambicioso y crecido, dejando atrás los compases como si tirara millas.

