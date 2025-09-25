El 'Ferrari' de los pianos llega a la BOS: cuesta 200.000 euros

El Steinway D-274 es el modelo soñado. Un piano con una tabla armónica (el amplificador natural que lleva el instrumento en sus entrañas) que ... ronronea como el motor de un Ferrari. Más todavía cuando el instrumento – que cuesta 200.000 euros y ha financiado la BBK– acaba de salir de la fábrica de Hamburgo y lo estrena Martín García García (Gijón, 1996) con el Concierto nº 1 de Chaikovski, arropado por la BOS a las órdenes de la directora suizo-australiana Elena Schwarz (Lugano, 1985). Este jueves, durante los primeros ensayos del primer concierto de la temporada, el joven pianista asturiano no levantaba la cabeza del teclado, volcado en un instrumento que respondía a todas sus exigencias. Se le veía ambicioso y crecido, dejando atrás los compases como si tirara millas.

Los pocos oyentes que había en el auditorio también se dejaban arrastrar, al sentir que las notas cruzaban limpiamente la sala de Euskalduna, tan nítidas y veloces como una flecha. «Un modelo de este nivel te facilita las cosas. Te permite hacer realidad tus sueños», reflexionaba más tarde Martín García García, con la frente perlada de sudor, después de 45 minutos de darlo todo. Es un músico carismático, con una caligrafía sonora muy cuidada. No emborrona nada, incluso en el último movimiento del concierto de Chaikovski, que sigue un tempo de 'allegro con fuoco'.

«Esta es una obra –insistía el pianista, mientras ojeaba la 'tablet' con la partitura del concierto– que te permite desplegar todo el potencial del instrumento». A su lado, le escuchaban con atención Íñigo Alberdi, gerente de la BOS, y Nora Sarasola, directora de Obra Social de la Fundación Bancaria BBK. Ambos han estado presentes en el ensayo y han aplaudido con ganas y criterio. Alberdi es músico y no se le escapa nada. Se le veía más que satisfecho al explicar que «todo ha sido fruto de un proceso de licitación, porque somos una empresa pública, y la verdad es que ha merecido la pena». Todos estaban de acuerdo en que había llegado el momento de reemplazar el piano anterior, que era el mismo modelo Steinway, y ha acompañado al BOS durante más de 40 temporadas.

El diseño y construcción del nuevo ejemplar ha llevado nada menos que dos años. La tecnología no varía desde hace más de un siglo pero la selección de materiales y la precisión del ensamblaje en la actualidad se depuran al máximo. Cada detalle está medido, incluso las vetas de la madera (arce, caoba y abeto) tienen una disposición muy concreta. No se ven porque el piano está lacado pero todas ellas, también las vetas del palito que sostiene la tapa, son verticales y tienen forma de bucle. Así se refuerza el sonido y su calidad de altavoz. Como es lógico, los expertos advierten que un instrumento de la calidad de un Steinway también acusa el paso del tiempo. La tabla armónica –el alma acústica del piano– empieza a perder capacidad de vibración al cabo de 30 años. Algo que sucederá allá por 2055. Hasta entonces solo queda disfrutarlo.