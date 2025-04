Fernando Velázquez presentará su primera ópera en la temporada del Real

El Teatro Real ha programado para la próxima temporada 18 títulos operísticos que ofrecen una panorámica muy amplia, desde el siglo XVII hasta la actualidad. ... Se presenta como una de las más ambiciosas de la historia reciente del coliseo de la plaza de Oriente de Madrid. Para empezar, todos los espectáculos son de producción propia o en colaboración con alguna otra entidad. Ninguno es de alquiler. Con un presupuesto que rondará los 80 millones y un 75% de autofinanciación, tiene previsto ofrecer 112 funciones de ópera, entre las que destacan las 12 representaciones de la primera incursión lírica de Fernando Velázquez (Getxo, 1976). Los abonos ya están a la venta y las entradas sueltas se podrán adquirir escalonadamente a partir del 11 julio.

Entre el 2 y 14 de junio de 2026, los aficionados podrán disfrutar de la ópera breve 'Los Estunmen' del compositor vizcaíno en el marco de los Teatros del Canal de Madrid, donde se montan ocasionalmente títulos de la programación del coliseo de la plaza de Oriente. El montaje, de un solo acto, es un encargo del Real y el Liceu de Barcelona y no se descarta que el estreno absoluto tenga lugar en la Ciudad Condal, porque también se dispone del apoyo del Teatre Lliure, pero de momento solo se conocen las fechas en Madrid. La 'première' marcará un hito más en la carrera de un artista que lo mismo prepara un musical sobre Audrey Hepburn que recrea la resistencia de Toledo ante la invasión napoleónica en el espectáculo 'El tambor de la libertad', sin dejar de trabajar en bandas sonoras de películas y series, como demuestran sus recientes trabajos para 'La infiltrada' y 'Querer'.

También le motiva componer para obras teatrales dirigidas por Alfredo Sanzol y han dejado huella entre los melómanos sus colaboraciones con cantantes tan dispares como Amancio Prada, Pasión Vega, Ken Zazpi y Doctor Deseo. Lleva 26 años en el candelero, con un Goya y un Grammy entre otros muchos premios, pero se niega a apoltronarse, de ahí que ahora haya aceptado formar una entente cordial con Nao Albet y Marcel Borràs para sacar adelante 'Los Estunmen'. Salvando las distancias, se mueven en la misma longitud de onda. La pareja de actores y dramaturgos catalanes hacen saltar por los aires las convenciones y defienden la heterodoxia.

Los 'stuntmen' en inglés

El libreto y la dirección de escena de 'Los Estunmen' llevará la impronta de Nao Albet y Marcel Borràs, así que no habrá tregua. Ya el propio título desconcierta y arranca una sonrisa, porque se trata de la castellanización del vocablo inglés 'stuntmen' con el que se hace referencia a los especialistas que sustituyen a los actores en las escenas peligrosas. Queda claro que no será una ópera al uso. «Nao y Marcel crean desde la inocencia, lo infantil y lo lúdico, sin cortapisas. No piensan en las academias ni en gente a la que deban agradar», advierte el compositor getxotarra en conversación telefónica con EL CORREO.

Sin ánimo de destripar el proyecto más de lo necesario, define el estilo musical de la ópera como «ecléctico, moderno y narrativo». Se siente animado y dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. De momento el reparto confirmado solo incluye a Nao Albet (que los espectadores recordarán por su papel de Marcelo en 'Cuentáme cómo pasó') y Marcel Borràs (conocido por películas como 'Tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti'). Están por determinar los cantantes y artistas que completarán el elenco.

En el foso tocará la Joven Orquesta Nacional de España, a las órdenes del propio Fernando Velázquez. La trama de 'Los Estunmen' se presenta como una reflexión en torno al concepto histórico del héroe desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, bajo una perspectiva irónica y crítica. El detonante de la acción son las ansias de venganza del protagonista de 'Los Estunmen', empeñado en hacer pagar la trágica muerte de su único hijo. La página web del Teatro Real anuncia «música hiperbólica en deconstrucción y peleas testosterónicas». Es una propuesta que fusiona elementos de teatro contemporáneo, cine y ópera. Todavía se encuentra en mantillas, pero al compositor vasco le sobran energías y tiene las ideas claras. «Hay un riesgo gigantesco, pero esto es así. Hay que intentarlo».

- ¿Hay previsión de que se monte en Bilbao?

- Sería fantástico.