Un Fermín Muguruza inagotable, bailando ska, alentando a las masas en el Antzokia

El roquero y activista guipuzcoano, prolongando su gira de los 40 años, pilotó una treintena larga de canciones entre la fiesta ska y la reivindicación ... política, no pocas de ellas éxitos de sus grupos Kortatu y Negu Gorriak

Este jueves se llenó el Kafe Antzokia (entradas agotadas con mucha antelación), que celebró sus 30 años de andadura con una gran actuación de Fermín Muguruza (Irun, 62 años, ex Kortatu y ex Negu Gorriak), éste estirando la gira mundial de sus 40 años en la escena, 41 ya. La gira se llama 'Muguruza FM 1984-2034', atestiguamos su arranque oficial en Miribilla en diciembre de 2024, y ahí dio un macro-concierto de casi tres horas (170 minutos) para 36 temas ante 8.000 almas (también se agotaron las entradas), un macro-concierto repetido a escala pequeña, más humana, este jueves en el Antzoki: unos 38 temas en casi tres horas (178 minutos) ante 600 almas.

La banda creció de los diez miembros de diciembre a los once contando al jefe FM de ahora (se añadió una mujer a los vientos, con lo cual hubo cuatro mujeres en la banda: baterista, corista muy rapera, y la guitarrista y también corista Lide Hernández), se mantuvieron las pantallas de fondo (siempre reivindicativas, izquierdistas y más internacionalistas que nacionalistas), el repertorio ruló muy parecido, se volvieron a lanzar los mismos mensajes ideológicos en las canciones (desde el apoyo a la Korrika de AEK y el recuerdo a los futboleros Zabaleta y Cabacas, hasta no pocos eslóganes conmilitones de Palestina, Kurdistán, la terrorista alemana Ulrike Meinhof o Nicaragua, éste en uno de los grandes momentos del feliz encuentro, 'Nicaragua sandinista') y Fermín, en sus presentaciones, tuvo un par de recuerdos y dedicatorias al Kafe Antzokia (le brindó el tema 'La línea del frente'), se acordó también del gaztetxe Kukutxa, y no pudo reprimir las lágrimas en el homenaje a su hermano Íñigo Muguruza, fallecido a los 54 años.

Ampliar Muguruza mandando en escena Carlos Gª Azpiazu

El sonido del Kafe Antzokia fue muy bueno, la banda llegó muy rodada tras nueve meses de gira universal, y Fermín Muguruza se mantuvo prácticamente todo el tiempo en escena, inagotable, bailando ska, alentando a la masa, y vistiendo tres camisetas, la última de Etzatik, una de las bandas que ha tenido el trikitilari de su banda, Xabi Solano, ex Esne Beltza. Ah, esta noche de jueves no hubo más invitados especiales que las dos afrobailarinas bilbaínas que adornaron 'Radio Raheem' y que anticipan una Euskadi mestiza que aparentemente acepta de buen grado el internacionalista Fermín Muguruza.

Ampliar Saludos finales con Muguruza flanqueado por las dos bailarinas. Carlos Gª Azpiazu

Las canciones que más se corearon fueron las compuestas en castellano (desde 'Hay algo aquí que va mal' hasta la despedida orate con 'Sarri Sarri', pasando por 'Nicaragua sandinista': «Despierta! Dispara! Un gringo! En tu casa!»), aunque otra que se coreó de las que más fue el disparo punk de 'Zu atrapatu arte' (aquí se montó pogo, y crean que por encima de todo la gente se veía a un sujeto sentado en una silla de ruedas, ¡no exageramos!).

En el repertorio hubo mucho ska como el de 'In-komikikazioa', toneladas de reggaa abigarrado y urbano como el de los Clash, ironía aplicada a la instilación de la doctrina ('Desmond Tutu'), rock seco ('A la calle', 'After-boltxebike', 'Bidasoa fundamentalista', 'Etxerat!'…), canciones más largas según iba pasando el concierto (sirva como ejemplo de prolongación el tema de las presentaciones de la banda), 'La Internacional' para abrir el largo bis, el 'Txoria txori', el arábigo 'Yalah, Yalah, Ramallah!', y para acabar por todo lo alto una terna de Kortatu con 'Jimmy Jazz', 'Mierda de ciudad' y 'Sarri Sarri', yepa.