Montaje de 'La rosa del azafrán', con dirección de escena de Ignacio García, ganador del último premio Talía. Álex Piña

La zarzuela luce un nuevo mantón

'El caserío' en 2026. ·

El Euskalduna recuperará un género que se ha puesto al día con montajes ambiciosos y rompedores para ganarse a los jóvenes

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:34

Pocos espectáculos más frescos y vitales. No en vano la expresión 'la alegría de la huerta' tiene su origen en el título de una zarzuela. ... Y si alguien piensa que 'a mí, plim', habrá que recordarle que eso ya se decía en el género chico. Lo llevamos en la sangre, así que es motivo de celebración que la zarzuela vuelva por la puerta grande al Euskalduna con un título de la envergadura de 'El caserío'. Eso sí, no lo hará en Aste Nagusia, que fue su medio natural y más festivo hasta 2019, con el aliciente de los fuegos artificiales en el entreacto o al término de las funciones, sino a finales de septiembre de 2026, con motivo del centenario de 'El caserío', de Jesús Guridi.

