Nuevo comité de selección, norma 'anti-Melody'... las novedades del Benidorm Fest

TVE ha decidido acabar de un plumazo con una de las polémicas que más sonaron tras la participación de Melody en el último festival de Eurovisión. Este año, la televisión pública, encargada de organizar el evento, ha confirmado que la propuesta ganadora no sufrirá cambios entre el Benidorm Fest y Eurovisión. De esta manera, TVE promete limitar «únicamente» las modificaciones a mejoras técnicas de cara al escenario.

Hay que recordar que una de las quejas más sonadas por los eurofans durante las semanas previas al festival de Eurovisión fue que la canción 'Esa Diva' sufrió grandes cambios desde que salió elegida en el Benidorm Fest. TVE lo anunció como «una melodía modernizada con un videoclip lleno de glamour». Melody, en principio, aceptó estos cambios aunque después de Eurovisión acusó a la televisión pública de vetar la puesta en escena que ella había propuesto.

Esto no volverá a ocurrir. Los 16 artistas que participen en el Benidorm Fest, que se celebrará en Alicante del 10 al 14 de febrero, podrán escoger dos modelos distintos para las puestas en escena. Por un lado, el modelo 'in-house', dirigido por el equipo artístico de RTVE con Sergio Jaén al frente, que permitirá a los artistas desarrollar su propuesta de la mano de la corporación con ensayos previos incluidos. Por otro, se mantiene la opción 'out-house' para aquellos participantes que prefieran trabajar con su propio equipo creativo, aunque en este caso contarán con el seguimiento y apoyo técnico de RTVE. En cualquier caso, si la propuesta resulta ganadora se escenificará en Eurovisión de la misma forma que se representó en Benidorm.

Otra de las grandes novedades será el modo de escoger los 16 artistas que llegarán al festival nacional. El próximo 24 de septiembre se cerrará el plazo de presentación de candidaturas y RTVE asegura que la elección de las canciones correrá a cargo de un nuevo comité de expertos, con un nuevo sistema de valoración. Según ha explicado el jefe de la delegación española, César Vallejo, se cambiará la manera de puntuar, mientras que María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha precisado que la selección se hará con base a consensos colectivos y no a votaciones individuales.

La identidad de los 16 artistas que participarán en el Benidorm Fest se conocerá durante los primeros quince días de octubre. Uno de ellos será el próximo representante español de Eurovisión y luchará por hacerse con el micrófono de bronce en un escenario, que también se ha renovado. Un diseño pentagonal, concebido para parecerse más a un gran show televisivo que a un 'talent' musical, presidido por una gran pantalla LED y una pastilla central conectada con dos pasarelas. Esto facilitará el aumento del aforo. El escenario, además, estará inspirado en elementos simbólicos como el mirador y la rosa de los vientos, en referencia al balcón del Mediterráneo de Benidorm.

Los espectadores podrán disfrutar por primera vez de los ensayos generales, como ya ocurre en Eurovisión. Con esta medida, RTVE busca acercar el certamen al modelo de producción europeo, donde estos ensayos resultan clave para que el público conozca lo mejor posible el espectáculo antes del día de la final.