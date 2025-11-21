Israel apunta a estar en Eurovisión... ¿qué hará España? RTVE advirtió a la UER, empresa organizadora del certamen, que no enviaría a ningún representante en caso de no expulsar al país hebreo

Viernes, 21 de noviembre 2025

«Los gobiernos no participan en el Festival de la Canción de Eurovisión, lo hacen los artistas. Artistas respaldados por emisoras públicas que no son responsables de las decisiones ni de las acciones de sus gobiernos». Con esta afirmación el director de Eurovisión, Martin Green, deja entrever que Israel estará el próximo 16 de mayo en Viena pese a las amenazas de plantón de importantes miembros de la UER como España, Irlanda o Países Bajos. También Eslovenia e Islandia han amenazado con boicotear o directamente no participar en el próximo festival de Eurovisión si la organización no expulsaba a Israel, al que se le acusa de cometer un «genocidio» en Gaza.

La decisión final es inminente. Se tomará a comienzos del próximo mes y todo apunta a que no habrá veto a Israel. Eso sí, Eurovisión se ha curado en salud y ha modificado ligeramente sus normas para evitar que el país hebreo vuelva a enviar una canción que recuerde a la situación que se vive en Gaza. En la última edición, Israel llevó a una superviviente del festival del 7-O a cantar a Basilea. Allí interpretó 'Un nuevo día amanecerá', una canción muy simbólica que hacía referencia al ataque de Hamás de hace dos años donde murieron asesinadas más de 300 personas. La canción se libró del censor pese a que tenía un claro contenido político al intepretarse en pleno asalto de Israel a la franja de Gaza.

En palabras de Green, Eurovisión «reforzará la aplicación de nuestras normas vigentes para evitar cualquier uso indebido del concurso, por ejemplo, mediante letras de canciones o puesta en escena». No entró en más detalles. ««Estamos tomando medidas claras y decisivas para garantizar que el concurso siga siendo una celebración de la música y la unidad», zanjó.

Otra de las novedades que llegarán al próximo festival de Eurovisión será el refuerzo del jurado. Los jueces volverán a estar presentes en las semifinales y su voto representará el 50% del resultado final. Además serán siete y no cinco los miembros con derecho a voto en el jurado. Todos los equipos deberán contar con al menos dos jueces de entre 18 y 25 años y estarán formados por periodistas, críticos musicales y expertos vinculados a la industria musical.

Aunque, sin duda, el mayor cambio se vivirá con el televoto. Si en ediciones pasadas cada espectador podía votar hasta veinte veces con un método de pago, ahora serán diez. Esta nueva norma llega como respuesta al voto masivo a favor de Israel en el último festival de Eurovisión.

Como último ganador, Austria es la encargada de organizar el festival. Tendrá lugar en Viena, el sábado 16 de mayo. Y su televisión pública, la ORF, se muestra encantada con poder albergar el certamen.

