Desde «mis tetas» comparadas con «tablas de planchar» a Díaz Ayuso: Inés Hernand responde a las críticas por su toples

Alain Mateos Martes, 4 de febrero 2025, 08:03

Inés Hernand respondió anoche a las numerosas críticas que acumula desde que el pasado sábado enseñase los pechos en una fiesta posterior al Benidorm Fest. La comunicadora de TVE se tomó a broma los comentarios malsonantes y que rozan el insulto, pero sí quiso denunciar los referentes a TVE y el «sueldo público» que cobra como presentadora del Benidorm Fest.

«Hay mucha conexión entre lo público y las tetas. Por ejemplo, que las mamografías para la detección precoz del cáncer de mama no empiezan hasta los 50 años; que las enfermas de cáncer de mama metastásico hayan tenido que luchar durante años para que la Seguridad Social les cubriera los tratamientos más punteros; que se les deniegue las bajas laborales... Esas son las tetas que nos tienen que preocupar», denunció Hernand en un vídeo publicado a través de sus redes sociales.

buenas noches a todos 😘🫰 pic.twitter.com/UgeqJ8LbNv — InésHernand (@InesRisotas) February 3, 2025

La presentadora de TVE tenía unos cuantos 'zascas' más guardados en el bolsillo para aquellos que vincularon sus tetas con lo público y los soltó uno a uno. Titulares en prensa referentes a subvenciones que cobra la Iglesia Católica y otras asociaciones antiabortistas en Madrid, leyes fiscales a las inversiones extranjeras que se aplican también en la Comunidad de Madrid o presuntas ayudas irregulares concedidas por el gobierno valenciano de Puig fueron algunas de las noticias que aparecieron en su vídeo referentes al dinero público.

Pero Hernand, como buena humorista, también quiso poner su punto de gracia al vídeo de denuncia. «Me ha parecido muy interesante el debate de tener un cuerpo. Desde el tamaño de mis tetas, con originales comparaciones a tablas de planchar y los granos con pústulas... Me han dado un poquillo de ternurilla los emisores de estos mensajes que es muy probable que solo hayan visto unos pechos a través de una pantalla», afirmó con una sonrisa.

Como conclusión, Hernand asegura que le sorprende el revuelo generado por su vídeo en un momento festivo y no por los vídeos «que compartín sin el consentimiento de las mujeres, para castigar o humillar». Y es que «bien sabemos que el problema no son las tetas, sino la mirada sobre las tetas», denunció Hernand. «Que os dé repelús el torso desnudo de las lactancia, de la fiesta, que os escandalice el de la piscina municipal, pero os excite el del porno... no es asunto nuestro. Gestionáoslo», sentenció.