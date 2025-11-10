ETS anuncia su regreso con una experiencia única para presentar su nuevo disco

En Tol Sarmiento (ETS) está de vuelta. O casi. Ocho meses después de su último contacto con el público, la banda alavesa ha anunciado su ... regreso con un mensaje firmado por su vocalista, Iñigo Etxezarreta. «Paramos. Lo necesitábamos. Volver a casa. Volver a ser. Y ahora volvemos», comienza el comunicado.

No será con un concierto al uso, sino con «una experiencia», un estreno de disco pensado para «sentir juntos lo que hay detrás de las nuevas canciones». Según adelanta el texto, se tratará de «una sola noche» que servirá como punto de partida de una nueva etapa para el grupo.

«Todavía no hay carteles. No hay prensa. Solo hay comunidad», apunta Etxezarreta, que detalla que este miércoles a las 11.00 horas los miembros de su comunidad recibirán un enlace preferente, 24 horas antes que el resto del público.

El anuncio llega apenas unas semanas después de que ETS publicara su tema 'Ta orain zer?', una canción en la que reflexionan sobre el motivo de su parón y la necesidad de volver a los orígenes.

ETS, que en marzo llenó tres noches consecutivas el BEC de Barakaldo ante 45.000 personas, anunció entonces un parón de un año tras dos décadas de carrera. Sin embargo, su regreso parece más cercano de lo previsto. «Esto es el inicio de todo lo que viene. Nos vemos en casa», concluye el mensaje del cantante.