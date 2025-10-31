La nueva canción de ETS con la que explican el porqué de su parón de un año: «El ruido es demasiado» La banda euskaldun ha publicado 'Ta orain zer?', vídeo incluido

Lorena Gil Viernes, 31 de octubre 2025, 09:43

Los tres conciertos de En Tol Sarmiento (ETS) en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), celebrados los días 15, 21 y 22 de marzo ante 15.000 asistentes en cada jornada –45.000 espectadores en total– supusieron la confirmación inapelable de que ETS es el grupo euskaldun con mayor tirón del momento. La formación encabezada por el cantante y guitarrista Iñigo Etxezarreta hizo historia. Y cuando estaban arriba del todo, decidieron que era el momento de pisar el freno. Anunciaron un parón de un año para coger aire tras veinte años dedicados a la música. Pero ojo, que será algo temporal. Y es que no habían acabado de despedirse cuando revelaron que volverían el 25 de abril de 2026. Será entonces cuando lleven su espectáculo al Movistar Arena de Madrid, con capacidad para 16.000 personas.

Los fans de ETS vivieron ese 'hasta luego' como un jarro de agua fría. Con sus canciones en boca de todos, adultos y niños -porque esa es otra de la clave de su éxito-, no se esperaban que de golpe y porrazo se acabara la fiesta. Pues bien... Parece que lejos de acabar, la fiesta continúa.

Tras su reciente aparición en el macro-concierto euskaldun Ura Bere Bidean, En Tol Sarmiento ha sorprendido a todos con una nueva canción. Ha sido bautizada como 'Ta orain zer? (¿y ahora qué?) y tiene su vídeo correspondiente.

El tema vendría a ser, al menos así se desprende de su letra, una explicación de ese alto en el camino. «Quiero volver a mi casa, de la que he estado alejado los últimos años. Pero no encuentro el verdadero camino y el cansancio empieza a robarme el aliento». Así arranca la nueva canción de Iñigo Etxezarreta y los suyos. «Quiero parar en esta carretera. Todo va demasiado rápido... ¿Qué estamos haciendo?», prosigue.

La canción incluye una reflexión personal. «Sé bien que no sé cómo soportar mi orgullo, mis contradicciones». Y va más allá: «Guarda dentro lo que hicieste bien y perdónate lo mal dicho hasta ahora». Pegadiza, incluso nostálgica, 'Ta orain zer?' es una explicación, un sentimiento, que han querido compartir con sus seguidores, desconcertados tras el anuncio de su parón. «¿Y ahora qué? Todo está cambiando. ¿Ahora qué? Este ruido es demasiado».

