Escena del montaje de 'La forza del destino' que se ha visto en la temporada de la ABAO.

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:43

Esta semana se ha dado un paso adelante en la pervivencia de la ópera en Bilbao: por un lado, el Gobierno vasco ha incluido en ... sus cuentas un aumento de la subvención anual a la ABAO, pasando de los 600.000 euros a los 900.000 para el de 2026. De otro, el Ayuntamiento también ha incrementado su aportación en 100.000 euros. A pesar de la alta autofinanciación de la ABAO –el 70,8% de su presupuesto procede de los abonados, la venta de entradas y los patrocinadores privados–, sus cuentas para 2026 prevén un déficit de 600.000 euros que pone en peligro su estabilidad financiera. Con la positiva iniciativa del ejecutivo de Vitoria y del Ayuntamiento, se atenúa parcialmente un riesgo financiero y ambas instituciones parecen apostar por la supervivencia de la oferta operística, un género caro en su producción, pero también un elemento clave en la oferta cultural y en la atracción del turismo musical.

