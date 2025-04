No hacer nada

Comenta Compartir

Hay que negociar después de una huelga, nunca antes. Pues sí, la vieja proclama radical parece seguida por las dos partes enfrentadas en el conflicto ... de la BOS, los músicos y las instituciones vascas -la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao-. En efecto, tras los escarceos parciales el conflicto se recrudece sin aparente negociación, por supuesto aprovechando ahora para su repercusión dos 'peritas en dulce': La zarzuela 'Mari-Eli' en el Arriaga y quizás las representaciones de 'Otello', el título con el que la ABAO culmina su temporada. La obra en el Arriaga tiene a pocos días de su estreno una perspectiva tan incierta como zozobrante, ya que la ocasión se ha convertido en un chollo para la presión sindical. Sazónese esto último con la desgana negociadora que deriva del cambio en el equipo gestor de la BOS o también con el pasotismo vacacional de los políticos que tienen responsabilidad en la materia. Y con ello ya tenemos si no se remedia la típica marimorena de la que siempre sale un principal perjudicado: el público. Por supuesto, si hay cancelación en el Arriaga -nadie lo sabe hoy, salvo los arúspices de la estrategia sindical- habrá devolución de las entradas y la zarzuela será reprogramada. Un inconveniente grave para el público, aunque venial para el déficit habitual del teatro. Pero si se extiende la huelga será mortal para la ABAO, porque la reprogramación de una ópera es mucho más difícil, porque la sustitución de una orquesta es también algo complejo y costoso, porque había grandes expectativas en los ingresos de taquilla en este título y porque en la búsqueda de autofinanciación hay siempre compromisos con los patrocinadores. Aparte de negociar, siempre antes y no después de la huelga, las instituciones públicas deberían proteger con mayor denuedo a los que contratan con la BOS. Si existe la posibilidad de que la huelga se mantenga, sería lógico que la BOS planteara con antelación la rescisión de los contratos y una posible indemnización. Lo que no se puede, en fín, es mirar para otro lado y no hacer nada.

