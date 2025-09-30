La elección como directora musical de Beatrice Venezi desata la polémica en Venecia

La plantilla del Teatro La Fenice de Venecia está en pie de guerra. Gran parte de la orquesta, trabajadores y un sector del público se ... han rebelado contra el nombramiento como directora musical de Beatrice Venezi (Lucca, 1990), que no solo es amiga de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sino también afín al partido dirigente, Fratelli d'Italia, que defiende un ideario conservador.

Los músicos no critican su militancia ni su entorno familiar –es hija de un empresario con carnet del movimiento neofascista Forza Nova–, sino su presunta falta de experiencia y categoría para una temporada del prestigio de La Fenice. Entre sus batutas más habituales hay profesionales de la talla de Riccardo Muti y Myung Whun Chung. La joven directora se ha puesto al frente de más de 250 conciertos sinfónicos y 100 representaciones operísticas, pero nunca ha trabajado en la temporada de La Fenice. No confían en ella y considera su elección «una estrategia de mercadotecnia para atraer nuevos públicos, además de una cesión a los intereses partidistas».

Las autoridades del teatro y el Ministerio de Cultura respaldan el nombramiento de Venezi y la tensión se palpa más allá de Venecia. Los sindicatos del Regio de Turín y de La Scala de Milán han expresado su solidaridad con los colegas de La Fenice «porque no se pueden admitir las derivas autoritarias y designaciones a dedo desde lo alto». Así las cosas, los trabajadores del coliseo veneciano se reservan «el derecho de emprender todas acciones de presión necesarias, incluidas huelgas, manifestaciones y sentadas». La protesta amenaza con afectar la a producción de 'Wozzeck' prevista para el 17 de octubre. Hasta ahora la única voz autorizada que ha defendido la competencia profesional de Beatrice Venezi es el director de escena Giancarlo del Monaco.