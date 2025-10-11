Crecen los rumores del «anuncio inminente» de una gira de La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero A punto de cumplirse un año de la salida de Leire Martínez y con el grupo en silencio, el periodista Javi Hoyos ha asegurado que los conciertos se celebrarán «en la primavera de 2026»

Silvia Osorio Sábado, 11 de octubre 2025, 16:39 | Actualizado 17:08h.

El 14 de octubre de 2024 se produjo un bombazo en el ámbito musical que nadie esperaba: la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh. A punto de cumplirse un año, vuelve a sonar con fuerza el regreso de Amaia Montero a la banda donostiarra. El periodista Javi Hoyos ha asegurado este sábado que el anuncio de una gira entre el grupo y su primera vocalista es «inminente» y que los conciertos se celebrarán en la «primavera de 2026».

La separación de La Oreja de Van Gogh y Leire dejó en un mar de dudas a los fans del grupo. Un escueto comunicado publicado en el perfil oficial de la banda en Instagram confirmó la marcha de su segunda cantante, ahora enrolada en una carrera en solitario -ya ha lanzado varios 'singles' y es jurado en 'Operación Triunfo-. Una noticia que coincidió con el apoteósico regreso de Amaia a los escenarios en su famosa actuación junto a Karol G en el Bernabeú, que tuvo una enorme repercusión y desató los primeros rumores de un posible regreso al grupo, a pesar de que todavía seguía Leire como vocalista.

Entonces, la propia Amaia negó su vuelta al grupo. Desde aquel pasado 14 de octubre, en La Oreja de Van Gogh ha reinado el silencio. Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde no han compartido ninguna actualización en redes sociales ni han publicado novedad alguna sobre su futuro. Ahora, Hoyos, copresentador de 'D Corazón', la última versión del programa de crónica rosa de Anne Igartiburu en TVE, asegura que «personas muy cercanas al grupo» le han confirmado que la cantante irundarra ha trabajado durante este tiempo en una gira junto a sus antiguos compañeros y que estaría a punto de anunciarse.

El lanzamiento al mercado del primer disco del grupo donostiarra fue un pelotazo. 'Dile al sol' salió a la venta el 18 de mayo de 1998 y arrasó con casi un millón de copias vendidas en todo el mundo. Tras once años de éxitos, el 19 de noviembre de 2007, Amaia anunció su marcha de La Oreja de Van Gogh y el comienzo de una nueva andadura profesional.

No salió como esperaba. Comenzó en lo más alto de las listas musicales, pero su éxito se fue diluyendo con el tiempo. Además, en estos primeros años como solista, la artista sufrió uno de los mayores mazazos de su vida: perdió a su padre en 2009. Fue un varapalo que la afectó durante mucho tiempo y una de las principales razones que originaron sus problemas de salud mental.

Recuperada de una fuerte depresión

La artista guipuzcoana tuvo que alejarse de los escenarios debido a una fuerte depresión. En octubre de 2022, publicaba un inquietante mensaje en su perfil de Instagram junto a una fotografía, en la que aparecía visiblemente desmejorada y con la mirada perdida, que preocupó sobremanera a sus seguidores y que causó un gran revuelo en el panorama musical. Su declive físico y mental era palpable. Poco después borró aquel post e ingresó en la Clínica de Navarra para recibir tratamiento.

El año pasado, junto a Karol G, volvió a resurgir. Su dulce voz, esa que durante una década entonó de forma poderosa canciones tan emblemáticas como 'Cuídate', 'La playa' o 'Cuéntame al oído', volvió a sonar como antaño con 'Rosas', una actuación que ilusionó al sector de fans de LODVG que anhelan el regreso de la formación original, con Amaia.

A pesar del silencio del grupo, durante este año han pasado cosas. Lo más sonado fue la metedura de pata de Cayetana Guillén-Cuervo, íntima amiga de la cantante, que tras una encerrona de unos periodistas. La actriz llegó a confirmar el regreso de La Oreja de Van Gogh y Amaia 18 años después de la separación. Dijo incluso que ella conocía esta noticia «desde hace mucho» y que no se lo contó a nadie «porque ella me lo pidió» (por Amaia). La actriz tuvo que pedir disculpas pero el cabreo de Amaia fue tan monumental que, incluso, la dejó de seguir en Instagram, y por el momento, no hay visos de que la situación entre las dos amigas se haya arreglado.

Por su parte, Amaia ha compartido mensajes en redes, en la mayoría de los casos, de lo más enigmáticos, alimentando los rumores de un posible regreso a la banda. Cada nueva publicación de la cantante se llena de comentarios de fans que desean la vuelta del grupo. Además, en plena tormenta por la marcha de Leire del grupo, la irundarra publicó una canción en solitario que había grabado hace 10 años. Está por ver si la próxima será también en solitario o con la banda en la llevó a la gloria.