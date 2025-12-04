Los conciertos del puente: Gatibu, Coti, Gemeliers, Quique González, Zacarías Ferreira, María Pagés, Pestilence, Andrzej Olejniczak... Diez citas de viernes a lunes, oscilando entre el flamenco bailaor y el metal pagano (¡dos festivales extremos!), entre la bachata amorosa y el jazz que gusta, entre el rap de la yakuza y los veinte años como famoso de Coti, o entre los gemelos que se hacen mayores y el agur triple de Gatibu.

1 Pestilence + Cancer, masacre y sold out en Portugalete

Anuncia la promotora, la murciana Madness Live: «Dos titanes del death metal europeo unirán fuerzas para una gira que promete ser una auténtica masacre sonora: Pestilence y Cancer llegarán a España en diciembre para tres noches extremas, cuyas fechas son el 5 de diciembre en la Groove de Portugalete, el 6 de diciembre en la Wolf de Barcelona y el 7 de diciembre en la Revi Live de Madrid». Las entradas para Portugalete están agotadas.

117.000 seguidores en Facebook tienen los tulipanes Pestilence (Enschede, 1986), o sea Mameli (voz asesina, hacha solista), Käller (bajo), Blok (otro hacha solista) y vd Plicht (batería). Augura la promotora: «Desde los Países Bajos, Pestilence continúa su cruzada como una de las bandas más innovadoras y ambiciosas del metal extremo. Con más de tres décadas de trayectoria y clásicos imprescindibles como 'Consuming Impulse', 'Testimony of the Ancients' y 'Spheres', el grupo liderado por Patrick Mameli no se conforma con vivir del pasado. Con una formación renovada y poderosa, tiene previsto el lanzamiento de su nuevo trabajo 'Portals' en otoño de 2025 a través de Agonia Records. Técnica, brutalidad y evolución constante en una de las bandas leyendas del género».

23.000 seguidores tienen los británicos Cancer (Ironbridge, Shropshire, 1988), que parecen más jóvenes por las fotos de la gira, pero hay una explicación: «Cancer celebran 35 años de su debut 'To the Gory End', uno de los discos esenciales del death metal europeo. Formados en 1987, fueron una de las primeras bandas del continente en grabar en los míticos Morrisound Studios de Florida junto a Scott Burns, firmando una trilogía irrepetible con 'Death Shall Rise' y 'The Sins of Mankind'. Tras su regreso con 'Shadow Gripped' en 2018, han vuelto a lo grande con 'Inverted World', su séptimo álbum, publicado este año por Peaceville Records y producido por V. Santura (Triptykon, Celtic Frost). Su nueva formación ha revitalizado al grupo, que está arrasando escenarios por todo el mundo con participaciones en festivales como Maryland Deathfest, 70000 Tons of Metal o Mexico Metal Fest. ¿Preparad@s para la destrucción?».

EL CONCIERTO: Viernes 5, Portugalete, Groove, 28-33 € (entradas agotadas). Horario: puertas 19.30 h, Cancer, 20.15 h, Pestilence 21.40 h.

2 Coti, 20 años de 'Esta mañana y otros cuentos'

En septiembre, el argentino Coti ya triunfó bajo la tormenta en el último Dale Candela Fest, en Getxo. Tres meses después vuelve al Gran Bilbao, pero no para presentar su último álbum, editado el 28 de noviembre, el titulado 'Serenata en mi mayor para un amor y un atardecer', sino en una gira que celebra el vigésimo aniversario de su tercer disco, 'Esta mañana y otros cuentos' (2005). Y añade la promo: «El repertorio también incluirá temas compuestos para otros artistas, que han sido éxitos mundiales y que Coti ha versionado a su manera, a su estilo y de la forma que los imaginó».

Apunta la Wikipedia sobre el álbum: «Su consagración llegaría en 2005, cuando publica 'Esta mañana y otros cuentos'. Se trata de un álbum grabado en directo con la colaboración de artistas como Ismael Serrano, Josemi Carmona, Julieta Venegas y Paulina Rubio, y reúne todos sus grandes éxitos. Con estas últimas Coti cantó el tema 'Nada fue un error'».

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza (Rosario, Santa Fe, 52 años), o sea Coti, está dando conciertos de una veintena de temas. Pero en septiembre, en el Puerto Viejo de Algorta, Getxo, en el festival benéfico Dale Candela, tras diez horas de carretera desde Jaén, donde actuó la víspera, cantó 12 canciones en 27 minutos exactos y en septeto (con hasta cuatro guitarras –entre ellas la del hijo de Coti, Iván Sorokin-, y al bajo el getxotarra Txarly Solano, que es la mitad de Mäbu), entre ellas 'Andar conmigo' (que compuso con Julieta Venegas), '50 horas' (un pop calamariano «dedicado a todas las mujeres presentes, de todas las edades, ¿eh?»), '¿Dónde están corazón?' («bueno, ¿un poco de reggae o qué?, para los que tenían ganas de fumar un poquito», así la introdujo Coti), y un epílogo pleno de hits como 'Lento', 'Antes que salga el sol', 'Color esperanza' (con rap incluido) y 'Nada fue un error'.

EL CONCIERTO: Viernes 5, Bilbao, Stage Live, show 21 h, 22 €.

3 Zacarías Ferreira, la voz de la ternura

Después de 12 años, el bachatero dominicano Zacarías Ferreira, cuya canción más famosa es 'La asesina' («Me regaló una asesina / Una asesina que mata el amor / Con un secreto envenenador / De mis tormentos fuiste el peor»), regresa a Europa con su gira 'El amor tuvo la culpa.

Copiamos de Wikipedia: «Zacarías Ferreira de la Cruz (Tamboril; 10 de octubre de 1968) es un cantante de bachata dominicano. Durante su carrera ha logrado colocar sus canciones en la lista de éxitos, por lo que ha sido ganador de numerosos premios, entre ellos varios Premios Casandra y Premios Soberano. Su primera grabación fue 'Me Liberé' en el año 1998. Ganó el prestigioso Premio Casandra. En el 2014 lanzó la producción 'Me Gusta Todo de Ti', colocando en los primeros lugares de los chart latinos sencillos como 'La Mejor de Todas', nominado a Mejor Videoclip de Bachata en los Premios Videoclip Awards, así como el tema 'Si Pudiera'».

Entre sus álbumes están su debut, 'Me Liberé' (1998), 'El Triste' (2000), 'Adiós' (2001), 'Novia Mía' (2002), 'El Amor Vencerá' (2004), 'Quiéreme' (2005), 'Dime Qué Faltó' (2007), 'Te Dejo Libre' (2009), 'Tú Y Nadie Más' (2011), 'Mi Dulzura' (2012), 'Quiero Ser Tu Amor' (2014), 'El Amor' (2017), 'Más Romántico Que Nunca' (2019), 'Te fuiste en rojo' (2021), 'Contigo' (2021) y 'Esenciales' (2023). Qué manía con las mayúsculas, ¿eh?

El artista posteó el miércoles en Facebook, donde le siguen 2,2 millones y donde se autodefine como 'La voz de la ternura': «¡Saludos mi gente! Con mucha alegría les anuncio que este viernes 5 de diciembre estaré en Bilbao, en la Sala Santana 27, como parte de mi gira 'El Amor Tuvo la Culpa'. Será una noche llena de bachata, sentimiento y grandes recuerdos. ¡Los espero para compartir juntos esta gran celebración del amor y la música!».

EL CONCIERTO: Viernes 5, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 23 h, show 1.30 h, 45 € (más gastos).

4 Andrzej Olejniczak & Bea Asurmendi cierran el III JazzOn Fest

La décima y última función del III JazzOn Fest, el ciclo semanal sabatino del club de jazz, la protagonizará el gran saxofonista vasco-polaco Andrzej Olejniczak, quien se ha jubilado de la docencia, pero no de los escenarios. Y así está viajando con su Bask 4t, completado por Nacho Soto a los teclados, Íñigo Goldaracena al bajo eléctrico y Juanma Urriza a la batería.

Anuncia el club de jazz: «El gran maestro Andrzej Olejniczak nos presenta su Bask Quartet y el proyecto 'Songs You'll Enjoy', con los que ha girado por Polonia, su país natal, este pasado otoño, y al que se suma como artista invitada, al igual que en la gira polaca, Bea Asurmendi, cantante vasca residente en Londres. Después de muchos años y muchos conciertos con música instrumental, su atracción de siempre por las canciones le ha llevado a Andrzej a la idea de dar más importancia a la letra y a la belleza de las melodías. 'Songs You'll Enjoy' lleva nuevas composiciones cantadas con una sensibilidad especial por Bea Asurmendi, pero también instrumentales para dar rienda suelta a la improvisación».

EL CONCIERTO: Sábado 6, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

5 Gemeliers cierran 2025 en Bilbao

No, no es que vayan a presentar las uvas en la ETB los gemelos sevillanos Gemeliers, o sea Jesús y Daniel Oviedo Morilla, que ya tienen 26 años y pinta de malotes. Dejemos que se expliquen ellos, que lo ponen en el cartel: «Último concierto 2025. Un show realmente único y especial. Después de 11 años volvemos a Bilbao para cerrar el año por todo lo alto».

Los hermanos nacidos en Mairena del Aljarafe, Sevilla, el 21 de febrero de 1999, se hicieron famosos a escala nacional (o estatal si prefieren) en 2014 por concursar en la primera edición de 'La Voz Kids', aunque ya lo eran a nivel regional (autonómico si lo desean), porque desde niños aparecían en el programa televisivo 'Menuda noche', de Canal Sur, presentado por Juan y Medio, donde entrevistaban a famosos mientras lo compaginaban con su militancia en el coro de la parroquia del Espíritu Santo de su pueblo, Mairena del Aljarafe, y debutaban en 2009 con el disco 'Menudos gemelos'.

Pero Jesús y Daniel vienen en la gira 'Remember Tour', con la que conmemoran los 10 años de andadura desde el segundo disco, 'Lo mejor está por venir' (14), con el que se hicieron realmente famosos en la música para los adolescentes. Están revisando temas de ese disco y llegan a cantar hasta los de su último opus, 'Stereo'.

La gira comenzó en abril y entre las canciones que cantaron por ejemplo en el festival Starlite estaban 'Prefiero decírtelo así', 'Un millón', 'Duele', 'Lo mejor está por venir', 'Brujita', 'No hay nadie como tú' o 'Malas lenguas', además de últimos singles como 'La Babita' o 'Nudito'. Y, claro, subirán a un par de espectadores al escenario para que canten con ellos 'Te dejo en libertad'.

EL CONCIERTO: Sábado 6, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 20 h, 27 €.

6 Demon se alía con la yakuza

El rapero madrileño Denom, nacido en 1991, en la vida real llamado Lucas García Palacios (empezó en el hip hop en el año 2000 con el alias Lukinas Malaruinas), presenta este finde entre nosotros su cuarto álbum, 'Kintsugi', editado en verano, calificado de íntimo por sus seguidores, ambientado en Japón y promocionado mediante videos en los que, asegura, participaron miembros de la yakuza, o sea de la mafia nipona.Criado en Galapagar y hoy residente en Carabanchel, Denom ha colaborado con Carmona, Costa, Lawer & Are, Jarfaiter, Fyahbwoy, Natos & Waor (los que le animaron a tomárselo en serio esto del hip hop), Chele y Doser... Y en el nuevo disco comparte pistas con Ess, El Alquimista, Vendetta Beats, Samuel SLZR, Disturbeats, Los Del Control, Nake y Quenza.

EL CONCIERTO: Sábado 6, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), show 21 h, 18 €.

7 Gatibu en el primero de sus tres adiós en el BEC

«Cuando iniciamos el proyecto Gatibu, nunca hubiéramos imaginado que íbamos a hacer una carrera de 25 años junto a vosotros y terminarla así, rodeados de vuestro apoyo y cariño», postearon en Instagram los de Gernika al anunciar el tercer concierto: el primero agotó el aforo en dos horas y media, el segundo en menos de dos horas, y para el tercero, el de esta semana, aún quedan entradas (en pista y en tres segmentos de las gradas, no más).

El día antes, este viernes 5 de diciembre, verá la luz el último disco de Gatibu, el directo grabado en Gernika este verano 'Azken zoramena', o sea 'Última locura', conectando con su primer álbum, titulado 'Zoramena' y publicado en 2002.

En agosto, en fiestas de Bilbao, Gatibu tocaron 19 canciones en 92 minutos en el Parque Europa. Para este sábado se anuncia un concierto de dos horas y media. Vimos también a Gatibu en el BEC en el último macro-concierto múltiple 'Ura bere bidean', y su intervención doble, antes del bis y abriendo éste, fue muy bonita y tuvo un recuerdo a su difunto exbajista, Mikel Caballero (fallecido en México, estuvo casi 21 años en Gatibu), a quien cantaron 'Agur Kapitaina'.

EL CONCIERTO: Sábado 6, Barakaldo, BEC, 35 €. Horarios: puertas 19 h, preshow 20 h, show 21.15 h.

8 María Pagés busca la felicidad dos tardes en el Arriaga

La bailaora María Pagés (María Jesús Pagés Madrigal, Sevilla, 28 de julio de 1963), Premio Nacional de Danza en la categoría de Creación en 2002, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en la modalidad Danza en 2014, y Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022, afronta este finde un 'tour de force' con la representación de 'Paraíso de los negros', pues ella danzará dos tardes en solitario, aunque arropada por un atractivo plantel con dos cantaoras y cuatro músicos: Ana Ramón y Cristina Pedrosa al cante, Rubén Levaniegos a la guitarra, Sergio Menem al chelo, Graci del Saz al violín y Txema Uriarte a la percusión.

Basada en la novela homónima del escritor y fotógrafo estadounidense Carl van Vechten (Cedar Rapids, Iowa, 1880-Nueva York, 1964), esta coreografía de Pagés y su esposo El Arbi El Harti (con él fundó en 2019 el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada) se inspira en Lorca, Nina Simone, y en 'la esencia de los opuestos' del poeta y político senegalés Leopold Sedar Senghor (Presidente de Senegal, de 1960 a 1980).

Brujulea la nota del teatro: «El ritmo de la obra busca el sosiego del equilibrio de la casa común deseada. Pero se inspira en la arritmia, las anomalías, el desorden y la asimetría que generan la angustia existencial que nos conduce a las personas a reivindicar la vida y la convivencia como necesidad fundamental e inviolable. La negritud es aquí un eco semánticamente cómplice en donde retumban los mismos y eternos conflictos que tienen a la Humanidad secuestrada por su propia naturaleza asimétrica».

EL CONCIERTO: Sábado 6 y domingo 7, Bilbao, Teatro Arriaga, 19 h, de 23 a 45 €.

9 Quique González, dos días de '1973'

La quinta y la sexta fecha de la gira de '1973', el último álbum de Quique González, bautizado con su año de nacimiento, tienen lugar en Bilbao. Más adelante, el 10 de enero estará en el Escenario Santander y el 30 de enero en Vitoria, en el Jimmy Jazz. Actuará arropado por el guipuzcoano Karlos Arancegui (batería), que vuelve al redil del madrileño, más los músicos que han grabado '1973' con Quique, o sea Jacob Reguilón (bajo y contrabajo), Raúl Bernal (piano, órgano Hammond, sintetizadores y coros) y Toni Brunet (guitarras y coros).

Decía su agencia de contratación: «El nuevo álbum recibe una acogida excepcional entre sus seguidores y obtiene elogios de la crítica especializada Con su nuevo álbum '1973' consolidado como uno de los trabajos más celebrados de su trayectoria reciente, Quique González inicia una nueva gira que confirma el excelente momento creativo del músico. Ha agotado todas las entradas en Toledo al igual que Santiago de Compostela. En Bilbao ha sucedido lo mismo en su primera fecha, lo que ha llevado a sumar un nuevo show el 7 de diciembre».

Y ha declarado por ahí el pausado Quique: «La gira de 1973 tendrá buena parte del repertorio que sonó en la del 25 aniversario y también habrá un puñado de caras B y canciones que se quedaron en la retaguardia».

EL CONCIERTO: Sábado 6 (22 h, sold out) y domingo 7 (19 h), Bilbao, Kafe Antzokia, 27-32 €.

10 Groza + Nordir + Antikvlt + The Spirit, póker letal

Los blackmetaleros Groza (Mühldorf am Inn, Bavaria, Alemania, 2016), cuyo bautismo en lenguas eslavas se puede traducir como relámpago, horror y también asco, según la Enciclopedia Metálica cantan sobre misantropía, ateísmo y nihilismo, y nos visitan con su tercer y último opus, el directo 'Live at Ragnarök' (25). Ragnarök no es una ciudad, sino que se refiere a la batalla del fin del mundo según la mitología vikinga. «No solo los dioses, los gigantes y los monstruos perecerán en esta conflagración, sino que prácticamente todo en el universo será destruido», nos asusta Wikipedia.

Dice la organización del bolo en un lunes festivo en el barrio bilbaíno de Zorroza: «Groza van camino de convertirse en uno de los grandes nombres del Black Metal contemporáneo. La melancolía y sentimiento que transmiten cada uno de sus pasajes les ha hecho sobresalir de entre la marabunta de bandas de Post Black que pululan por el panorama y su último trabajo, titulado 'Nadir', fue el puñetazo sobre la mesa definitivo que necesitaban para demostrarlo». 'Nadir' (24) es su segundo trabajo, el último oficial o de estudio, sí.

Los bávaros andan de gira española (Barcelona, Madrid y Bilbao) en el marco de una caravana cuádruple: «Cuatro bandas de Black Metal sin concesiones, conformando un póker letal. Nornir son sin duda uno de los secretos mejor guardados de la escena Black Metal alemana. (…) Antikvlt (austriacos) son la bestia creada por el insigne Chris Marrok, un músico que ha compartido su talento con grandes como Harakiry For The Sky, Austere, The Vision Bleak o Heretoir por citar solo unos pocos. (…) The Spirit son otro pequeño gran tesoro de la escena Black centroeuropea, con un estilo que rápidamente se identifica con los gloriosos Dissection. Estos alemanes han conseguido que su último trabajo, 'Songs Against Humanity', haya entrado en numerosas listas especializadas como uno de los mejores redondos del año pasado».

EL CONCIERTO: Lunes 8, Zorroza / Bilbao, gaztetxe, 23,46 €. Horario: puertas 18.30 h; Antikvlt 19 h; Nornir 19.50 h; The Spirit 20.50 h; Groza 22 h