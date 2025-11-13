Los conciertos del finde: Orozco, La MODA, Rodrigo Leão, Zaraha, Bilboloop, Blake, El Jose, Paula Comitre… Quince citas de viernes a domingo, con tres de baile flamenco y dos de voces femeninas contemporáneas (Zahara, Queralt). También caben blues y ritmo y blues guiris, un maestro minimalista de talla mundial, jazz, rap e incluso, con perdón, porno-punk donostiarra

Jueves, 13 de noviembre 2025

1 La MODA, 'San Felices' tres días con sold out

Entró directo al número de las listas de ventas 'San Felices', el sexto álbum oficial de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, producido por Carlos Raya (Fito, M-Clan, Quique González). La novedad no abandona el folk-rock de loable conexión con los más jóvenes héroes del sábado, e instila una curiosa sensación constante de movilidad, de viaje. Mapea la promoción: «A lo largo del disco aparecen tres ejes que lo atraviesan: el viaje entendido como movimiento y transformación; el tiempo y la huella inevitable de su paso; y lo humano, con sus emociones y vínculos compartidos». ¡Juramos que no habíamos leído la nota antes de nuestra segunda frase!

Y copiemos otros fragmentitos de la hoja de promoción: «'Alsa pa Madrid' nació para himno, te golpea con la confesión: «estoy llorando en el Alsa pa Madrid, pero pase lo que pase no estoy listo pa morir»…y ahí araña esa guitarra eléctrica con sabor a Carlos Raya, productor del disco… (…) 'No te necesito para ser feliz' es otra confesión, íntima posiblemente, pero universal a la vez, en la que nos rompe aún más la voz de las hermanas Iñesta (de Repion) (…) 'Desde Marte' tiene la ternura de ese género que son las canciones «espaciales» y especiales (…) 'Días difíciles' es otra bellísima confesión de esas que explican tantas cosas: «cómo vamos a hacer las canciones que hacíamos con veintitrés»…».

EL CONCIERTO: De jueves a sábado, Bolueta / Bilbao, Santana 27, Azkena, 20.30 y 21 h, 30 € (agotado los tres días).

2 'Los bailes robados' de David Coria cierran los Viernes Flamencos

El 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que ha programado diez espectáculos (cuatro de baile, ocho de abono) entre el 19 de septiembre y este 14 de noviembre, se cierra con el ballet modernista 'Los bailes robados' de David Coria, estrenado en 2023 en el Festival Internacional de Danza de Itálica, que se celebra en Santiponce, Sevilla, y que apuesta «por la danza española, el flamenco, la libertad de la vanguardia».

Dos años y pico después recala en Barakaldo con un plantel de lujo: David Lagos al cante, al baile David Coria, Florencia OZ, Marta Gálvez, Aitana Rousseau y Iván Orellana, más Isidora Oryan al chelo y la voz y Juan M. Jiménez a los saxos tenor y soprano.

Anuncia el teatro: «El gran bailaor y coreógrafo David Coria, figura de la vanguardia flamenca, presenta 'Los bailes robados', un flamenco contemporáneo, inspirado en un extraño fenómeno que se remonta al siglo XVI, cuando cientos de personas se vieron presas de impulsos incontrolables y se pusieron a bailar hasta quedar exhaustos, o incluso muertos. El emocionante relato que transmite a través del arte en movimiento, invita a la reflexión, a la reacción y revolución; pero siempre con un baile infinito en un cuerpo sin descanso»

EL CONCIERTO: Viernes 14, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 30 € (27 € en el anfiteatro).

3 Blake trae 'El diario del loco'

El rapero y productor Alejandro Cabrera Rodríguez (Salamanca, 27 de septiembre de 1991) es más conocido como Blake o incluso BLK. Tiene cuatro largos subidos a Spotify: 'Visceral' (17), 'Talismán' (19), 'Daboia Russelii' (21) y 'El diario del loco' (25), el cual se titula así porque él asegura que no se deja llevar por modas ni por normas sociales. El tipo, muy tatuado, presume mucho en sus temas, tiene cierto deje aflamencado, puede rapear a toda velocidad aunque también se embarga en la narcolepsia, y sus producciones son bastante ricas y abigarradas, llenas de arreglos, hallazgos y sorpresas cuasi visuales.

EL CONCIERTO: Viernes 14, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 20 h, 19,80 €.

4 Courting y Full Cab cierran el Bilboloop 2025

El festival Bilboloop se celebra desde hace varias ediciones en días separados. El viernes 17 de octubre participaron en la Sala Azkena la neerlandesa Dutch Mustard (Mostaza Holandesa, alias de Sarah-Jayne) y los locales Barrrk, y este viernes en el mismo local toca una dupla así presentada por la organización: «… una nueva entrega con otras dos propuestas emergentes. Courting son de Liverpool y combinan post punk, art rock y brit pop de nuevo cuño a lo que se unen unas letras ingeniosas y un directo intenso y demoledor. Presentan su tercer disco, 'Lust For Life'. Abrirán Full Car, formación bilbaína que también dará cuenta de su nuevo trabajo, de título homónimo y el segundo que publican. En él suenan más melódicos y se acercan al pop desde la crudeza de su personal estilo».

Courting, los de la foto, nos evocan a los brits Libertines, a los yanquis Strokes, a los escandinavos Mando Diao… Además, como es norma, a modo de aperitivo en el Ambigú (en la acera de enfrente del Antzoki) y gratis, a las 8.30 habrá recital de Ramón Bilbau, «un londinense afincado en Bilbao que casa unas curiosas y divertidas letras con loops de guitarra acústica».

EL CONCIERTO: Viernes 14, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 13-14 €.

5 Zahara despliega 'Lento ternura' en dos Antzokis

Las noches del viernes (entradas agotadas) y del sábado (quedan tickets) la paisana de Sabina Zahara (Úbeda, Jaén, 42 años) presentará en el Kafe Antzokia su sexto y último álbum oficial, 'Lento ternura', que nos evoca a Rosenvinge, Rigoberta Bandini, Queralt Lahoz, Emma Stone en la película 'Pobres criaturas' de Lanthimos, unas Fangoria y Lola Índigo experimentales en la oscuridad…

Dijo Zaraha antes de salir el disco: «No es una velocidad ni una emoción. No es un lugar al que huir, ni una meta que alcanzar. No es algo que puedas comprar, heredar o poseer. No es una velocidad ni una emoción. Es estar parada un rato. Es la belleza y la mugre. Es la siesta en la alfombra, el éxtasis puro. Es dar de comer al gato salvaje. No es una velocidad ni una emoción. Es 'Lento ternura'». Un repertorio compuesto, producido y cantado por ella misma.

EL CONCIERTO: Viernes 14 (sold out) y sábado 15, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 28-30 €.

6 Paula Comitre reivindica a La Argentina en el Guggenheim

La bailarina sevillana de 31 años Paula Comitre estrena en Euskadi, en el Museo Guggenheim y dentro del programa del 26º Dantzaldia, su obra 'Après vous, madame' (después de usted, señora). Ella baila sola y estará respaldada por la música en directo compuesta e interpretada por el pianista contemporáneo francés Orlando Bass, que se inspira en o mira a Falla, Albéniz, Granados…

Informa el festival de danza bilbaíno: «Del estudio, investigación e intercambio interdisciplinar que mantiene Comitre durante su estancia en la Citè des Arts de París nace este espectáculo de baile flamenco, que en esta ocasión se presenta en formato concierto (una versión «desnuda y adaptada al especial escenario del Guggenheim», en sus propias palabras). 'Après vous, madame' armoniza tradición y vanguardia, nutriéndose de otras disciplinas artísticas como la voz y el texto, así como de diferentes creadores del panorama europeo actual».

Y remata: «Todo ello con la intención de revitalizar la figura indiscutible de Antonia Mercé, La Argentina. Las peteneras o los tanguillos que interpretaba Mercé son el punto de partida para, con gran libertad creativa, presentar una creación contemporánea».

Y nos destacan desde la organización del Dantzaldia: «Una parte esencial del espectáculo es la bata de cola inflable, con la que sigue esa línea de nutrirse de otras disciplinas artísticas. Porque no es realmente un vestuario más, sino una obra plástica creada por la artista María Alcaide. Con esa gran bata de cola Paula baila, en ella se sumerge y se pierde, de ella emerge... En algún momento del espectáculo se convierte en una instalación artística, por así decirlo».

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, Guggenheim, 18 h, 8-10 €.

7 Rodrigo Leão, ex Madredeus, en ochote

Propenso al marasmo minimalista introspectivo, Rodrigo Leão (Lisboa, 1964), miembro de Sétima Legião y también fundador de Madredeus, nos visita con su último álbum, 'O Rapaz da Montanha' (El chico de la montaña), donde su minimalismo se cubre de helechos folklóricos. Oyéndolo pensamos en la elegancia de Nyman, en híbridos entre el fado y la new age, en el folk galaico colina abajo, en juegos a lo Ennio Morricone, en la melancolía más gala que lusa…

Afirma el autor: «Fue un disco inesperado. Lo tenía en la cabeza desde hacía tres años y lo he estado construyendo de forma muy concentrada, a diferencia de mis álbumes anteriores, en los que la composición salía sin un tiempo ni una intención específicos.

Lo defenderá en vivo con una gran banda mixta y elegante: piano, sintetizadores, composición y dirección musical de Rodrigo Leão, más Ana Vieira (voz), Viviena Tupikova (violín), Bruno Silva (viola), Carlos Tony Gomes (violonchelo), João Eleuterio (guitarras, teclados y otros instrumentos), Celina da Piedade (acordeón) y Frederico Gracias (batería).

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 30 € (anfiteatro 27 €).

8 KGG Trío en el III JazzOn Fest

Séptimo concierto semanal y sabatino de los diez que hasta el 6 de diciembre componen el tercer festival o ciclo JazzOn Fest. Corre a cargo del KGG Trío, y extractamos de la info del club de jazz, a la que añadimos los tres paréntesis: «Iniciado originalmente en la Comunidad de Madrid, donde residen los tres integrantes, el trío está formado por algunos de los músicos más destacados y activos de la escena española: el maestro Chris Kase (New Brunswick, Nueva Jersey, USA, 1964), a la trompeta, el bajista Ander García (Bilbao, 1991), y el baterista Fran Gayo (Madrid). (…) Sus tres integrantes intentan capturar todo lo que les ha influenciado desde que comenzaron sus carreras musicales; desde el Great American Songbook hasta la música folclórica vasca, pasando por la tradición de la música clásica más conservadora».

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

9 Antonio Orozco celebra bodas de plata en 25 ciudades

Una gira por 25 ciudades para celebrar su 25º aniversario en este negocio (¡sus bodas de plata en el show business!) está cumpliendo el televisivo Antonio Orozco (Antonio José Orozco Ferrón, Barcelona, 23 de noviembre de 1972, 53 años menos una semana). Además de sus hits, en este tur argénteo aprovecha para divulgar su último álbum oficial, 'El tiempo no es oro' (25), que sigue a 'Aviónica' (2020), que en portada lleva un retrato firmado por el pintor gaditano Pepe Baena Nieto, que su música nos suena a un Manu Carrasco ambicioso, experimental e inspiradísimo, y que cuenta con la colaboración de Dani Martín en el último corte, 'Te juro que no hay segundo que no piense en ti'.

Reflexiona Orozco en la nota de promoción: «No eres importante para alguien cuando te dedica palabras bonitas o te dice lo que quieres escuchar, cuando te compra cosas caras o te hace regalos. Eres importante para alguien cuando ese alguien te dedica su tiempo. Por eso y solo por eso dicen que el tiempo es oro. Aunque ya le gustaría al oro ser tiempo y por eso mi nuevo disco se titula 'El tiempo no es oro'».

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, desde 38 €.

10 El Jose denuncia: 'Emosido engañado'

En junio salió su último single, 'Emosido engañado' (lo habemos de asumir…, que suena a Mundo Chillón, paisano suyo, por cierto), aunque en el lejano 2021 sacó su último álbum oficial, 'Seguro de ná', El Jose, un granadino exmiembro de grupos como Microjachís o La Banda de Trapo que ahora relanza su carrera con «un nuevo espectáculo de música en directo en el que lleva al público desde la intimidad más preciosista, hasta el pogo más punk, sin dejar nunca de lado el humor ni el carácter más reivindicativo de la canción protesta».

Ah, la semana pasada avisaba en su Facebook el en realidad llamado José Miguel Romerosa Vico: «Gente de Bilbao!! Se están agotando las entradas. Corred. Últimas en nuestra web». Bueno, lo de 'corred' lo ponemos nosotros tras traducir sus dibujos tipo jeroglíficos egipcios.

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, Stage Live, 21 h, 23-25 €.

11 Discípulos de Dionisos + Aterkings, por el bien de la Humanidad

Copiamos el comunicado que nos remite el dinamizador del underground bilbaino Txarly Romero, quien la penúltima vez que supimos de él pinchaba en un casino bajo el alias Huracán Romero y la Sinfonola Ambulante. Alla vamos: «Reunión histórica la de este sábado 15 de noviembre en la Sala Mytho: Discípulos de Dionisos y Aterkings, recomendados para disfrutones de la vida. Dos bandas inigualables, inimitables e irrepetibles por el bien de la humanidad actual, dos rara avis supervivientes de una época salvaje que se mantienen agazapadas en las sombras tramando ataques esporádicos de máxima intensidad».

Ay, cambiamos de párrafo que nos estamos muriendo de la risa… 'Por el bien de la Humanidad', jo, jo, jo... «Aterkings, tras 20 años de su primer disco, 'Rock´n´Roll', y 19 de su segundo y último 'Aterqueens', presentarán material nuevo que tienen grabado a la espera de algún valiente que se atreva a editarlo».

Los de Markina calentarán, con perdón, para los giputxis DDD, los inventores del porno-punk: «De Discípulos De Dionisos poco se puede decir que no se haya dicho ya y que siempre se resume en una frase: 'grupos como nosotros sólo hay uno, y cuando desaparezcamos, ninguno'. El último trabajo que editó la banda con más de 30 años de trayectoria fue '¡Apolo debe morir!', allá por el 2022, quinto disco de DDD después de 14 años sin presentar temas nuevos».

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 21 h, 13-16 €.

12 Lisi Sfair, bailaora brasileira

Licenciada por el Conservatorio Profesional de Danza Comandante Fortea de Madrid, con experiencia en los tablaos madrileños Las Carboneras, Las Tablas, Casa Patas, Villarrosa o el Cardamomo, directora general y copropietaria del 'Centro Cultural Flamenco de Madrid' y profesora en el Máster Oficial de Flamenco, que se imparte en el Centro Superior Música Creativa, la bailaora brasileña de 34 años Lisi Sfair actuará el Club Flamenco de La Hacería escoltada por un plantel especial: Darío Campos a la percusión, más una dupla emergente compuesta por Al Blanco al cante y El Peli a la guitarr (estos dos la semana que viene actuarán como protagonistas, presentando su disco 'Me lo sopla el viento').

EL CONCIERTO: Sábado 15, Zorrozaurre / Bilbao, La Terminal, show 22 h, 18-20 €.

13 El soplador Giles Robson en el 36º Jazz Blues de Elorrio

Cuatro días de bolos durante tres fines de semana dan forma al 36º Jazz Blues Jaialdia de Elorrio: este viernes está el Iosu Izagirre Sextet (20 h) con su jazz actual y este sábado el bluesman y armonicista Giles Robson (22 h); la semana que viene, el sábado (22 h), brillará el guitarrista y cantante alemán Jimmy Reiter; y el festival acabará el viernes 28 de noviembre (20 h) con el Satxa Soriazu Quartet liderado por un pianista de Hernani que siempre que le hemos visto en vivo nos ha gustado mucho.

Copiamos la información del festival sobre el inglés, a quien vimos en 2012 en la Sala Azkena y en 2019 en el Café Teatro La Nube de Santutxu: «El increíble zumbido de su harmónica le catapultó a firmar con el sello discográfico holandés V2 Records, haciéndolo compañero de nombres tan conocidos como Mumford & Sons, Adele, Simply Red o Skunk Anansie. Un artista único galardonado con el premio Blues Music Awards 2019 en Memphis. Los medios más prestigiosos de Reino Unido lo describen como 'un show impresionante» con un sonido que le pondrá la piel de gallina'». En la foto que elegimos, reciente, Giles acompaña al bluesman de Chicago John Primer

EL CONCIERTO: Sábado 15, Elorrio, Arriola Antzokia, 22 h, 10 €.

14 The Big Marteen´s de Ermua a Bilbao

El sábado por la tarde en Ermua (hum…, con coche se puede compaginar esto y el show de Giles Robson en Elorrio, el de la recomendación anterior) y el domingo por la mañana en Bilbao estarán actuando The Big Marteen's, o sea Vince Bassou (voz principal, guitarra y armónica), Remi Peleyras (contrabajo), Simon Laurent (batería), Hugues Lehembre (saxo barítono), Richard Altier (saxo tenor) y Auguste Caron (piano). Sólo de copiar la alineación pensamos en los alemanes Ray Collins' Hot-Club que triunfaron en el último Bilbao Blues Festival.

Así presenta la nota promocional a este sexteto galo: «Desde Montpellier, actitud y elegancia con influencias de Louis Jordan, Ray Charles o Big Joe Turner. Un buen chute de Swinging Rhythm & Blues de muchos quilates. Liderados por el excelente guitarra y cantante Vince Bassou, componente de grupos como Les Grys-Grys o Les Rustyn's. Rhythm and blues 50s tremendo, con mucha influencia clásica y buena puesta en escena. Repertorio formado por canciones propias y versiones de grandes del rhythm and blues. Estupendo grupo que invita a moverse». La sintaxis es mejorable, sí.

EL CONCIERTO: Sábado 15, Ermua, Lobiano, 20 h, 10 €. Domingo 16, Matiko / Bilbao, Crazy Horse, 13 h, 15 €.

15 Queralt Lahoz cierra el ciclo Sirimiri 2025

Semanas después de participar en el BIME Live, la vocalista Queralt Lahoz (Queralt Lahoz, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 17 de noviembre de 1991; el lunes cumplirá los 34), con dos discos editados, 'Pureza' (2021) y '9:30 PM' (25), vuelve a Bilbao otra vez de la mano de la empresa Last Tour, esta vez para cerrar la última tanda del ciclo Sirimiri, que ha programado cinco shows.Promete la convocatoria: «... el 16 de noviembre llegará el colofón final del ciclo con Queralt Lahoz, una de las voces más personales de la escena nacional, que fusiona flamenco, hip hop y r&b con una propuesta potente y emotiva que conecta con la tradición y la contemporaneidad». Sí, con lo bien que canta por ejemplo salsa, extraña que Queralt abuse tanto del autotune, etc. Bueno, será por el influjo de Rosalía.

EL CONCIERTO: Domingo 16, Bilbao, Sala BBK, 29 h, 20 €.