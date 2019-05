Los conciertos del finde: Miguel Poveda, Pasión Vega, Vanesa Martín, Suzanne Vega, Juan Perro… Una quincena de conciertos entre los teatros municipales y las salas de iniciativa privada, donde sonarán desde la copla y el swing hasta el reggae, la ópera y el fado. Y el rock, claro que sí ÓSCAR CUBILLO Jueves, 23 mayo 2019, 15:47

Big Band Berri: A tope de swing y más

Una ocasión perfecta para salir de casa y disfrutar de la música en vivo sin rascarse el bolsillo hay en Vitoria: la de salir a ver a la Big Band Berri, una gran orquesta de jazz nacida en 2004 en la Escuela Municipal de Música Luis Arámburu. La sala adelanta que el repertorio «abarca estilos tan variados como swing, be-bop, rock, pop, funk, soul, hip-hop o latino».

La propia orquesta, pletórica de metales (trompetas, saxofones, trombones) y dirigida por Guillermo Lauzurika, informa que «Marvin Gaye, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Frank Martin y Shirley Bassey son algunos de los platos que ofrecemos esta temporada 2019. ¡Buen provecho!». ¡Eso!

Concierto Viernes 24, Vitoria: Urban Rock Concept, puertas 21.30 h, show 22 h, gratis.

Pasión Vega: En cuarteto íntimo

La cantante siempre risueña Pasión Vega (Ana María Alías Vega, nacida en Madrid el 23 de abril de 1976 pero criada en Málaga) ya llenó en enero de 2018 el Teatro Arriaga en la presentación de su disco '40 quilates' (Concert Music, 17), producido por el director de orquesta getxotarra Fernando Velázquez y con el que celebraba sus 40 años (ya tiene 43) y los 25 en la música (ya serán unos 28).

Entonces ofició en octeto (siete músicos masculinos le escoltaban, y mención especial para el chelista cubano Martín Meléndez) y dio un concierto largo pero no pesado (23 piezas en 141 minutos).

Ahora la malagueña salerosa de pelo platino regresa a Bizkaia con la reedición '40 quilates-Íntimo', pues al lanzamiento original se le han añadido siete cortes en formato acústico. Y los defenderá en vivo en cuarteto que seguro no se antoja escaso: Pasión a la voz y la presencia escénica, más Jacob Sureda como director musical y pianista, los vientos de Joaquín Sánchez Gil y la percusión de Jorge Manuel Masaedo.

Conciertos Viernes 24, Santurtzi: Teatro Serantes, 20.30 h, 35 €. Sábado 25, Santander: Teatro Casycs, 20.30 h, 35 €.

João Farinha & Fado Ao Centro: El fado de Coimbra

Tercera cita del octavo ciclo 'Noites de Fado', la única de las cinco que no se celebra en miércoles sino en viernes, y la que ofrece al único grupo que no ha actuado en las ediciones anteriores: João Farinha & Fado Ao Centro, representante del fado de Coimbra. Y es que ya habían pisado el teatro de la Gran Vía bilbaína las cantantes Cuca Roseta y Carolina, y también los dos mitos que faltan por venir: la transversal vocalista Mísia (el miércoles 5 de junio representará un homenaje a Amália Rodrigues) y el guitarrista Mário Pacheco (el miércoles 19 de junio cerrará este octavo ciclo).

João Farinha & Fado Ao Centro participarán en cuarteto compuesto por Luis Barroso, Luis Carlos, Hugo Gamboias y su líder João Nano Farinha, cantante devoto de Pessoa nacido en 1976 y activo desde 1988, pues su padre, Dr. João António Farinha, también es fadista.

Farinha cultiva el fado de la ciudad universitaria de Coimbra, sita 200 km al norte de Lisboa. Según la promoción, este fado «sólo es cantado por hombres que visten el traje académico de pantalones, sotana y capa de color negro. Unos dicen que tuvo su origen en las melodías importadas por estudiantes brasileños que, a partir de 1860, vinieron a estudiar a Coimbra; otros, que la canción habría sido traída aquí por estudiantes procedentes de Lisboa y que la ciudad estudiantil la diferenció e individualizó; otros también relacionan su origen a las Cantigas de Amor y a la Trova Provenzal de la Edad Media que llegó a Portugal con la corte de caballeros y trovadores que acompañaba la boda de los príncipes».

Concierto Viernes 24, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 20 €.

The Brew: El arte de la persuasión

El power-trío intergeneracional y consanguíneo de rock setentero The Brwe regresa a Bilbao con su quinto disco oficial: 'The art of persuasion' (Napalm Records, 18). Se puede decir que The Brew es un correlato británico de bandas yanquis de blues-rock duro filosetentero infiltrado de psicodelia, en la onda de The Steepwater Band, The Muggs o Radio Moscow.

De sonido grandioso que en directo recuerda bastante a Led Zeppelin (no en vano, en su Facebook ellos afirman que les gustan Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Wolfmother y Kula Shaker), The Brew lo forman el veterano bajista Tim Smith, su hijo el poderoso baterista Kurtis Smith, más el también jovezno Jason Barwick a la guitarra y el micrófono.

Salen de la ciudad costera inglesa de Grimsby y, cuando no andan de gira europea (Alemania se les da muy bien, y de Hamburgo es la foto que encabeza esta noticia), les gusta surcar el Atlántico en el bote a motor del padre.

Concierto Viernes 24, Bilbao: Kafe Antzokia, 22 h, 12-15 €; más The Renegados.

Against The Current: Alternativos y comerciales

Bilbao (viernes), Madrid (lunes) y Barcelona (martes) son los tres hitos de la tercera gira española del trío Against The Current (Nueva York, 2011). Lo forman Chrissy Costanza (voz), Daniel Glow (guitarra) y William Ferri (batería), que se hicieron un nombre cuando eran menores de edad subiendo a YouTube versiones de temas famosos: 'Uptwon funk' de Bruno Mars, 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey, 'Red' de Taylor Swift…

Ahora regresan para divulgar su segundo disco, 'Past Lives' (Fueled By Ramen, 18), de canciones comerciales y afectadas que se califican como alternativas. ¿Alternativas a qué?

Concierto Viernes 24, Bilbao: Stage Live, 16-19 €. Horarios: 20 h puertas; 20.30 h los barceloneses Alison Darwin; 21.45-22.45 h ATC.

Earl Thomas: En Logroño y en el Sanbar Blues Festival

Earl Thomas la noche de Reyes en Urduliz. / CARLOS Gª AZPIAZU

Siempre escoltado por los Travellin' Brothers de Leioa, el genuino afrovocalista de blues, soul y góspel dulces como la melaza Earl Thomas, dos veces nominado a los premios Grammy, afrontará una gira española de cuatro conciertos: este finde oficiará en una sala de Logroño y en un festival de Leioa, y el próximo fin de semana se desplazará a la sala Clamores de Madrid y al Benicássim Blues Festival.

Elegante en escena, capaz de cantar el blues lento de B.B. King y de sumergirse gustoso en los ambientes de Nueva Orleans, Earl Thomas y Los Hermanos Viajeros calentarán este viernes la sala Biribay y este sábado encabezarán la 15ª edición del Sanbar Blues Festival, encuentro gratuito de una sola jornada en distancia corta y con un cercano y amplio aparcamiento disponible.

El 15º Sanbar Blues Fest se desplegará con el siguiente horario: 13.30 h, sesión vermú con William Gutiérrez; 18 h, Arriaga Big Band (formada por alumnos del Conservatorio Profesional Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao); 19.30 h, Mississippi Queen & The Wet Dogs; 20.45 h, Earl Thomas & Travellin' Brothers; y 22.30 h, Los Brazos, el trío imperial liderado por el matutino y todoterreno William.

Conciertos Viernes 24, Logroño: Biribay, puertas 22 h, show 22.30 h, 10-12 €. Sábado 25, Leioa: barrio de San Bartolomé, plaza junto a la Ermita, 20.45 h, entrada libre.

Bar Nave 9: Dos años y dos días de conciertos

El bar Nave 9, el que ha dinamizado sobremanera la actividad del Museo Marítimo gracias al entusiasmo de su rector Txarly Romero (ex Izangoan, La Nube y Satélite T), celebra este finde sus dos primeros años de andadura con dos jornadas de conciertos tan dobles como sendos abejorros dobles, que diría Scott-Fitzgerald.

El viernes, teloneado por los vitorianos internacionales Moonshine Wagon, destiladores de un bluegrass beodo y crápula de contrabando, actuará Shawn James (Chicago, 1986) en formato cuarteto para sublimar su pesarosa y gótica 'americana' a lo Wovenhand más etéreos. Shawn, cuya música suele sonar en series yanquis, llega estrenando su álbum 'The Dark and the Light do'.

El sábado la dupla la abrirá Marcos Sendarrubias, el cantante madrileño de rockabilly y duduá, el socio del televisivo Iñaki López en el sello de singles Hot 45 Records. Y la rematará el inefable e incansable Kurt Baker, el estadounidense mudado a Madrid, el del Kurt Baker Combo y los Bullet Proof Lovers. Atracará en la Nave 9 capitaneando a su nuevo grupo, The Gold, formado por él, Kurt (guitarra, voz), el otro fundador Marky Las Vegas (bajo, voz), más Oky Von Stoky (batería) y Mark O'Flaherty (guitarra). Dicen que suenan a los New York Dolls (casi como estos posan en la foto del sofá que hemos puesto arriba), los Rolling Stones, los Stooges…

Última hora. Copiamos el teletipo: «Airbag & Kurt Baker lanzan la canción del verano. El temazo 'Beat the Beach Boner Blues' para la promoción mundial de la nueva línea de bañadores de PornHub». Estos bañadores para hombres están confeccionados con una técnica textil que, si en la playa se tiene una erección, no se nota nada, asegura la propaganda.

Conciertos Viernes 24: Shawn James + Moonshine Wagon, puertas 21 h, 14-18 €. Sábado 25: The Gold + Marcos Sendarrubias, puertas 21 h, 12 €.

King Khan: En el 7º aniversario de Hey Hey My My

Hey Hey My My, la promotora de conciertos roqueros bautizada con una canción de Neil Young y asociada a la sala Fever, celebra sus siete años de actividad con un concierto triple de sábado noche abierto por dos grupos vizcaínos (Santi Delgado con sus Lovers y La Secta) y rematado por el peculiar King Khan, alias del hindu-canadiense Arish Ahmad Khan (Montreal, 42 años), líder de King Khan And The Shrines y parte de The King Khan & BBQ Show. Actuará con Louder Than Death, quinteto completado por Sean y Erin de The Spits, Drew Owen de Sick Thoughts y la baterista Saba Lou. Su rollo es peculiar, a veces ramoniano, otras sucio a lo Tav Falco si fuera vanguardista, otras garajero pero no canónico…

Concierto Sábado 25, Bolueta / Bilbao: Santana 27 (sala Blue), 12-15 €. Horario: 21 h puertas; 21. 30 h Santiago Delgado y Los Runaway Lovers; 23 h La Secta; 24.30 h King Khan.

Miguel Poveda: Treinta años sobre un tablao

Dice Miguel Ángel Poveda León, el cantaor número 1 del escalafón flamenco, un catalán de Badalona nacido hace 46 años y mudado a Sevilla: «Cuando subí por primera vez a un escenario, no podía ni soñar que 30 años más tarde lo celebraría con una gira de conciertos. Es un honor poder mostrar parte del camino con un repertorio que va desde el flamenco más tradicional, la canción andaluza o la poesía con la que he abordado música que refleja la diversidad en la que he crecido».

Y añade: «En esta gira presentaré gran parte de la trilogía editada este año (2018) y que empezó con el disco dedicado a Federico García Lorca ('EnLorquecido') y que concluye con este disco doble ('El tiempo pasa volando') que recoge cantes tradicionales y canciones que me acompañaron en la niñez acrecentando mi pasión por la música. Vamos a disfrutar y a parar los relojes porque 'El tiempo pasa volando'».

Concierto Sábado 25, Euskalduna: 20.30 h, desde 27 hasta 72 €.

Juan Perro Trío: El alter ego de Santiago Auserón

Santiago Auserón, exlíder de Radio Futura, continúa en la escena musical trabajando bajo el alias canino de Juan Perro y practicando una suerte de folk campero filocubano. Físicamente estupendo a sus 64 años rematados por un tupé endiable y frondoso, Auserón nos visitará en trío, con él a la guitarra y voz, un saxofonista más otro guitarrista a tenor de la foto que se está haciendo circular.

Seguro que el cantante está mejor en esta faceta en combo comprimido que en la de vocalista sinfónico, la cual también cultiva de modo simultáneo. Es probable que el sábado en Vitoria el zaragozano cante canciones inéditas y cuente muchas historias sin dejar de sonreír como Burt Lancaster en la película 'Veracruz'.

Y quizá no se deje en el tintero canciones inspiradas por amigos suyos como Joe Strummer ('José Rasca'), Compay Segundo ('El carro'), Raimundo Amador ('Agua de limón') o, créanselo, Louis Armstrong, pues Juan Perro también afirma ser amigo de Satchmo ('Pies en el barro', un blues vía Tom Waits).

Concierto Sábado 25, Vitoria: Teatro Principal, 20.30 h, entradas a 12, a 18 y a 24 €.

Taiwan MC: Reggae parisino en Vitoria

La Jimmy Jazz de Vitoria tiene programado un finde intenso: para el viernes se agotó con mucha antelación el bolo de Non Servium, y el sábado seguro que flota el humo de ganja en la sesión de reggae contemporáneo y dancehall encabezada por Taiwan MC, un parisino adscrito al sello francés Chinese Man Records y que fusiona reggae, dancehall y hasta hip hop.

El tipo descubrió el rollo en un bolo de FFF (entendemos que se refiere al grupo France Funk Federation, o sea Federación Francesa de Funk, que no de fútbol), aprendió a tocar el piano y la batería antes de ponerse a cantar, y desde el 2000 rula bajo el alias de Taiwan MC. Su último disco parece ser 'Cool & Deadly', de 2016.

Concierto Sábado 25, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas y show 21.30 h, 14-17 €. Completan la sesión: Juantxo Arakama, Moro, Sista Kata, más DJ Loro & Selektah Stepi.

Chano Dominguez Trío: Con galletitas saladas

Organizado a medias entre el Bilbaína Jazz Club y la marca cervecera 1906 llega un concierto que convertirá la Sala BBK en un club con mesitas, velitas, birritas y hasta galletitas saladas para catar al pianista de jazz-flamenco Chano Dominguez (Cádiz, 1960), quien suele evocar que de niño, sentado a la puerta de su casa en el barrio gaditano de Astilleros, lo mismo oía a la cantaora La Niña de los Peines que al tótem afroamericano y pianista Thelonious Monk. Además, sus pinitos en la escena los dio en el grupo de rock sinfónico y jazz sinfónico llamado Cai, como llaman ahí abajo a Cádiz.

Chano tocará respaldado por el canario Martin Leiton (contrabajo, profesor de Fundamentos de Composición en el Taller de Músics ESEM) y el uruguayo Guillermo McGill (batería; otro músico osmotizado por el jazz y el flamenco que tiene un método de cajón flamenco a su nombre), que vienen aún desde más abajo.

Concierto Sábado 25, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 20 €.

Budasam + Atasko + Bifrost: Asfalto del norte

Tridente de hard rock pegado al asfalto. Cabezas de cartel son los cinco bilbaínos de Budasam (22.15 h), que llevan rulando desde 2011, que buscan estribillos melódicos y que han editado dos discos, el segundo titulado 'Alrededor del sol'. Dice la promo: «Otra dimensión del hard rock en castellano. (…). Palabras que se huelen, se ven, se palpan y se saborean. Un homenaje a la vida sin barreras y a la autodeterminación del individuo».

En segundo lugar tocarán Atasko (21.05 h), cinco basauritarras que facturan también hard rock potente y propenso a la melodía, que llevan unos 22 años dando el callo y que divulgan su quinto álbum, 'Pactos de fe'. Abrirán el cartel los cántabros Bifrost (20 h), cuatro santanderinos que se definen como metaleros y que también llevan años dando guerra, pues en 2011 lanzaron su único disco, 'Freedom'. Son los únicos que cantan en inglés, sí.

Concierto Sábado 25, Bolueta / Bilbao: Sala Mytho, 10-12 €. Horarios: 19.30 h puertas; 20 h Bifrost; 21.05 h Atasko; 22.15 h Budasam.

Suzanne Vega: Más de tres horas con Einstein en la playa

Más de tres horas, 200 minutos según anuncia el Teatro Arriaga, durará la puesta en escena de la ópera 'Einstein on the beach', compuesta en 1976 por el mito de lo minimal Philip Glass (Baltimore, Maryland, 82 años) y estrenada en el festival de Avignon de 1976 también. La propuesta se presenta como 'concierto dramatizado' protagonizado por la cantautora Suzanne Vega (Santa Mónica, California, 59 años), la del éxito mundial (My name is) 'Luka', ese canto contra el maltrato infantil. En efecto, es la misma Suzanne Vega que volverá a Bizkaia dentro de tres semanas para actuar en el Festival Music Legends de Sondika.

Además en el Arriaga participarán los siete músicos del Ictus Ensemble (una orquesta de clásica contemporánea basada en Bruselas, Bélgica) y los al final catorce cantantes mixtos del Collegium Vocale Gent (de Gante, Bélgica; para la foto elegimos una de sus formaciones). Todos actuarán bajo la dirección de Georges-Elie Octors (Chattanooga, Tennessee, 71 años).

El libreto es fiel a la partitura original de Glass, Suzanne Vega adoptará diversas facetas (cantará, recitará y actuará), y se promete que «los artistas, compartiendo con el público tiempo, espacio e incluso punto de vista, convertirán el Teatro Arriaga en un entorno visual y auditivo envolvente».

Serán 200 minutos, tres horas y veinte, sin entreactos. Sin embargo, el propio Glass pide que se dejen las puertas abiertas para que los espectadores entren y salgan si es menester.

Concierto Domingo 26, Arriaga: 19 h, desde 12 hasta 42 €.

Vanesa Martín: En octeto

La notable cantautora andaluza de éxito comercial pop Vanesa Martín Mata (Málaga, 1980) anda de gira mundial con su sexto disco oficial, 'Todas las mujeres que habitan en mí'. El sábado pasado lo presentó en México DF (la imagen que encabeza este texto se la hizo en el avión, en el trayecto de ida), y en junio volverá a cruzar el charco para varias fechas en el Cono Sur (Argentina y Chile).

En el Teatro Metropólitan del DF Vanesa cantó 24 piezas, algunas de ellas en popurrí ('90 minutos', 'Arráncame' y 'Polvo de mariposas' unidas, y así otras dos tanda triples; en total una treintena de títulos) y otras en acústico ('Durmiendo sola', 'No te pude retener', 'La culpa' y 'Desobedecerme').

En el Euskalduna el repertorio no debería variar mucho y lo defenderá en octeto, con ella a la voz y la guitarra acústica y el piano más José Marín a la guitarra eléctrica y la dirección musical, Andrés Rodríguez a la batería, Alberto Miras a los teclados, Joaquín Calderón a la guitarra acústica y el violín, Daniel Arjona al bajo, Francisco Martín a la percusión y Ana Mula al chelo.