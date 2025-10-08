Un concierto al aire libre en Pío Baroja volverá a cerrar el BIME

El broche final a la semana del BIME, la última de este mes, volverá a ser un concierto al aire libre en la zona de ... la plaza Pío Baroja de Bilbao el viernes 31 de octubre, en lo que será una fiesta por todo lo alto para cerrar este evento que reúne en Bizkaia a los referentes internacionales de la industria musical.

En esta ocasión, actuarán gratis junto a la ría Villano Antillano, una de las voces más poderosas del nuevo movimiento urbano latino, Delaporte, dúo madrileño que fusiona electrónica y pop, Silitia, revelación euskaldun gamberra y contemporánea, Flaca, DJ y productora argentina, y Ruptura (ES), colectivo que explora nuevas formas de percusión y ritmos globales.

Más allá, al cartel de los 'showcases' en diversas salas de la capital vizcaína se unen nuevos nombres como Cariño, trío madrileño que revoluciona el pop estatal con su frescura y descaro, el dembow y ritmos latinoamericanos de los argentinos Mhtresuno, el representante del afrobeat latino Junior Zamora; Laaza, con su característica fusión de pop alternativo y jota; y las influencias del soul, flamenco y rap melódico del mallorquín Dollar Selmouni.

Por último, BIME anuncia que BIME abrirá las puertas de su programación profesional en el Palacio Euskalduna al público general con dos actividades deacceso libre: una conversación con Fito Cabrales y la presentación en España del documental 'Omara Portuondo: Cuba's Legendary Diva', las dos el miércoles 29 de octubre.