Chris Martin en su concierto en Wembley, Londres. Getty

Chris Martin, tras recibir a dos fans de Israel: «Doy la bienvenida también a la gente de Palestina, todos somos humanos»

El cantante del grupo Coldplay subió a dos fans israelís al escenario y se escucharon los abucheos de los 90.000 asistentes

Ekaitz Vargas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:12

El último concierto de Coldplay en Wembley, con el estadio lleno hasta la bandera, dejó un momento inesperado que este jueves recorre las redes. Chris ... Martin, tras invitar a dos jóvenes del público a subir al escenario y descubrir que venían de Israel, escuchó cómo parte de los 90.000 asistentes les abucheaba.

