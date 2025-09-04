Chris Martin, tras recibir a dos fans de Israel: «Doy la bienvenida también a la gente de Palestina, todos somos humanos»

El último concierto de Coldplay en Wembley, con el estadio lleno hasta la bandera, dejó un momento inesperado que este jueves recorre las redes. Chris ... Martin, tras invitar a dos jóvenes del público a subir al escenario y descubrir que venían de Israel, escuchó cómo parte de los 90.000 asistentes les abucheaba.

Lejos de ignorar la situación, el vocalista interrumpió el concierto y lanzó un mensaje conciliador: «Estoy muy agradecido de que estén aquí como seres humanos. Las tratamos como iguales en la Tierra, sin importar de dónde vienen. Gracias por estar aquí, gracias por ser cariñosas y amables». Acto seguido, añadió una frase que encendió el debate: «Quizá sea polémico, pero también quiero dar la bienvenida a la gente de Palestina, porque creo que todos somos igualmente humanos».

Coldplay invites Israeli couple on stage, wishes them well, and calls for equal rights for Palestinians pic.twitter.com/x0cg7oVIi8 — HatsOff (@HatsOffff) September 2, 2025

Las protagonistas, Avia y Yael, contaron después en la televisión pública israelí Kan 11 que durante un instante pensaron en ocultar su procedencia: «Por una fracción de segundo dijimos Malta, pero no queríamos mentir. Da un poco de miedo que 90.000 personas sepan que eres de ahí, pero lo dijimos».

Las palabras de Martin generaron reacciones enfrentadas. Hubo quienes aplaudieron su gesto como un recordatorio de que la música debe tender puentes. Otros, en cambio, lo criticaron por no mencionar a los rehenes israelíes en Gaza o por haber hecho sentir a las jóvenes «culpables de ser judías». También se le acusó de politizar innecesariamente un concierto.

Entre aplausos y reproches, lo cierto es que el episodio convirtió una noche de celebración en uno de los discursos más comentados de la gira mundial de Coldplay.