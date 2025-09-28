La casa de subastas Phillips apuesta por fósiles de dinosaurios

La casa de subastas Phillips, especializada en arte moderno y contemporáneo, acaba de anunciar una histórica entrada en el mercado de fósiles de dinosaurios con ... la venta de un esqueleto de Triceratops estimado en alrededor de tres millones de dólares. El remate tendrá lugar el 18 de noviembre y refuerza un giro estratégico para compensar la mayor crisis de la última década en el sector.

Las ventas tradicionales en Christie's, Sotheby's y Phillips han caído un 44 % en la primera mitad de lo que va de año en comparación con el mismo período de 2022. El panorama no tiene visos de cambiar a medio plazo y se buscan desesperadamente nichos para abrirse a otro tipo de coleccionistas. El pasado julio un Ceratosaurus juvenil se vendió en Sotheby's por 30,5 millones de dólares, cinco veces su estimación máxima antes de la venta, y todo apunta a que se ha abierto la veda. Los fósiles de dinosaurios atraen cada vez más y ahora es Phillips quien toma el testigo con un Triceratops de 66 millones de años, hallado en la formación Hell Creek de Dakota del Sur en 2016.

El esqueleto del dinosaurio corresponde a un espécimen juvenil y más de dos tercios de la osamenta se han preservado intactos. Tiene una longitud de poco más de cuatro metros –la mitad de un adulto– y se calcula que murió a los cuatro años. Tiene méritos de sobra para alcanzar en la puja un precio astronómico. Desde que en 1997 se vendió en Sotheby's un Tyrannosaurus Rex por 8,4 millones de dólares, el interés por los fósiles se ha disparado entre los más ricos. La Prehistoria se ha puesto de moda entre los coleccionistas.

