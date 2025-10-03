El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cancelado el concierto gratuito de la BOS y la Sociedad Coral de mañana frente al Palacio Foral

La Diputación había organizado este evento, en plena Gran Vía, con motivo del 125 aniversario de la construcción del emblemático edificio

I. Juez

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:21

Comenta

El concierto que la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y la Sociedad Coral de la capital vizcaína iban a ofrecer este sábado, a partir de las 20.00 horas, en plena Gran Vía ha sido cancelado. ¿El motivo? Las adversas condiciones meteorológicas anunciadas para mañana, según ha justificado la institución foral en un comunicado.

La Diputación de Bizkaia había organizado este evento, al aire libre y gratuito, con motivo del 125 aniversario de la construcción del Palacio Foral. Para la celebración de este concierto tan especial, frente al emblemático edificio, se había previsto poner a disposición del público interesado en asistir 500 localidades. De momento, no ha trascendido si se volverá a organizar un acto musical similar más adelante.

