La BOS lleva la música de Gurudi a los internos de la cárcel de Zaballa

Los conciertos en los centros penitenciarios comenzaron a popularizarse en la década de los 50 del siglo pasado en Estados Unidos, de la mano de ... músicos con vocación social y comprometidos con la reinserción como Johnny Cash, que llevó a las cárceles su country rebelde en actuaciones míticas como las de San Quentin y Folsom Prison.

Siguiendo con ese espíritu social de llevar la música a los entornos más adversos, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) ofreció el pasado viernes un concierto en el centro penitenciario de Zaballa ante 250 internos que disfrutaron de la música de un compositor de raigambre como Jesús Guridi. Así, 45 miembros de la orquesta bajo la dirección de Mikel Fernández interpretaron una selección de piezas del compositor alavés con la soprano Lorea López y el tenor Aitor Garitano de solistas.

Se llenó el salón de actos del centro penitenciario para escuchar durante 50 minutos varios fragmentos de 'El caserío', 'La meiga' o 'Mirentxu', en esta iniciativa conjunta de la BOS y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco para llevar la cultura a las personas «que se encuentran en situación de privación de libertad». «Escuchar un concierto en vivo rompe con la rutina penitenciaria, reduce la ansiedad, mejora el bienestar emocional y fomenta un clima de respeto y convivencia», señalan los organizadores.

«Fue un día especial para la BOS y para los internos de Zaballa. Fuimos nosotros quienes propusimos esta actuación al centro penitenciario, que la ha acogido con gran interés. Es la primera vez que una orquesta visita este centro y nos parece muy enriquecedor dentro de la labor de servicio público que ofrecemos», relata a EL CORREO el director general de la orquesta, Iñigo Alberdi.

Para encontrar una actuación similar de la sinfónica, hay que remontarse dos décadas a un concierto que se realizó en la cárcel de Basauri, pero desde entonces la iniciativa no se había repetido. «Para los músicos fue también muy interesante ver cómo funcionan las cosas en un centro penitenciario. Y nos agradó mucho ver que el salón de actos estaba prácticamente lleno», cuenta Alberdi, que celebra que el concierto funcionó a la perfección, «con un público súper atento, muchos aplausos y muchos 'bravos'».

El recital concluyó con el público en pie y con muchos internos acercándose a felicitar a los músicos de la orquesta. «Se acercaron a darnos las gracias, fue un momento muy bonito», explica el director general. La actuación fue por tanto un éxito y abre un precedente en la forma de acercar la cultura a los presos en las cárceles del País Vasco.

«Las orquestas tenemos que dar un servicio a la comunidad y llevar la música a entornos en los que no está presente, es una labor necesaria. En definitiva, la música tiene mucho poder, es un lenguaje muy directo y para los oyentes es una experiencia muy gozosa ver a 45 profesionales encima de un escenario», reflexiona Alberdi a modo de conclusión.