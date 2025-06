Blue Öyster Cult: «No imaginábamos el impacto de internet: básicamente, se cargó la industria musical»

Miguel Aizpuru Viernes, 13 de junio 2025, 00:59 Comenta Compartir

El guitarrista Buck Dharma, alias bajo el que se esconde desde siempre Donald Brian Roeser (Long Island, 1947), es el alma máter junto a Eric Bloom de Blue Öyster Cult, la banda neoyorquina que entre finales de los 60 y principios de los 70 puso los cimientos del rock duro y el heavy metal que luego desarrollaron otros ilustres como Iron Maiden o Metallica. Rondando los 80 años de edad, estos pioneros siguen en activo y son, junto a Lita Ford, el plato fuerte de este viernes en el BBK Bilbao Music Legends Fest.

– Después de seis décadas de carrera, ¿siente un legado que transmitir y defender sobre un escenario?

– Nuestra historia es todo lo que tenemos. Y creo que ha sido una gran historia, tanto para la banda como para mí. Así que me siento muy cómodo mostrando todas las noches nuestro legado a nuevos fans, y a los viejos también.

– Si tuvieran un trabajo normal llevarían tiempo jubilados.

– Me pregunto si algún músico realmente se jubila. Todos tendemos a seguir tocando mientras podamos. Y así es como yo me siento, mientras pueda actuar a nivel profesional, seguiré en ello. Ese es el espíritu.

– Y de momento el público sigue respondiendo, con sold outs en Londres y París en esta gira.

– Ha sido maravilloso. No venimos a Europa muy a menudo, así que es genial cuando llegamos y tocamos varias fechas seguidas. Nos llena de energía ver el entusiasmo de la gente.

– ¿Son buenos tiempos para el rock o está convirtiéndose en un género minoritario?

– Los rockeros clásicos están empezando a desaparecer y no tengo muy claro que estén saliendo nuevas bandas que hagan algo similar a lo que nosotros hacemos… Así que me temo que ya no quedamos muchos que hagamos este estilo de rock.

– En cualquier caso, su influencia ha sido enorme, no solo en el rock, sino también en el heavy, con bandas como Metallica que reivindican a Blue Öyster Cult.

– Sí, y eso es genial. Me alegra mucho que hayamos sido una fuerza para la cultura y que otras personas se hayan inspirado en lo que hicimos cuando éramos jóvenes.

– ¡Y todavía lo siguen haciendo! En los últimos años han publicado dos álbumes con nuevos temas, 'The Symbol Remains' y 'Ghost Stories'.

– ¡Otro punto a nuestro favor! No seguiríamos haciendo música si no pudiéramos hacerla bien. Así que nos sentimos muy orgullosos de esos discos, aunque no se vendan tanto como los originales.

– Pero quién vende álbumes hoy en día...

– Tienes razón. El streaming es lo que se lleva ahora, probablemente incluso a nosotros nos vaya mejor en streaming que con los vinilos.

– Con una discografía tan extensa será difícil elegir el repertorio cada noche.

– Bueno, para empezar tocamos los grandes éxitos. Pero también exploramos a fondo nuestro catálogo de álbumes. Variamos nuestro repertorio principalmente para entretenernos y también para recompensar a los fans que asisten a más de un concierto. Hay varios fans nuestros, que ya son amigos, que van a todos los conciertos de esta gira.

– ¿Hay algún tema menos conocido que incluyan en esta gira?

– Sí, sí. Tocamos canciones de 'The Symbol Remains' o 'Dancin' in the Ruins', de 'Club Ninja'. Solemos hacer el repertorio media hora antes de salir y normalmente tocamos 90 o 100 minutos cada noche.

– La medida perfecta para un buen concierto.

– Sí, no agotamos la paciencia de nadie y es la duración perfecta para que tengamos la energía necesaria de principio a fin.

– Mirando al pasado, ¿cómo ha cambiado la industria musical en los últimos 50 años?

– Hemos asistido a una evolución tecnológica, nunca hubíeramos imaginado el impacto que ha tenido internet en la industria músical. Básicamente, internet se cargó la industria discográfica, aunque ahora parece que están consiguiendo monetizar la música de nuevo. Veremos…

– Pero algo positivo habrán sacado de estas nuevas tecnologías.

– Sí, nosotros ya acostumbramos a grabar con ordenadores e incluso, en la época del covid, hemos grabado desde nuestras casas, todo en remoto.

– ¿Planean seguir grabando música?

– Probablemente no grabemos otro disco de larga duración. Si hacemos algo, será a base de publicar singles, sacar canciones una a una.