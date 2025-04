El BBK Live extiende sus tentáculos a Gallarta, Amorebieta y La Peña con la oferta de Herrian e Hirian

El BBK Live no solo se vive en Kobetamendi. Gracias a sus iniciativas Herrian e Hirian, reparte su energía entre otros puntos de la geografía ... vizcaína y de forma gratuita. La promotora Last Tour International dio a conocer ayer los grupos que participarán en esta extensión de la cita musical a Gallarta (sábado, 17 de mayo), Amorebieta (sábado, 24 de mayo), dentro de Herrian, y al barrio bilbaíno de La Peña-Abusu en su versión urbanita, Hirian (7 de junio). El BBK Live llegará finalmente un mes después a Kobetas, del 10 al 12 de julio.

Para abrir boca, Herrian propone la primera de sus dos citas en Gallarta, el 17 de mayo, en dos escenarios en distintos puntos del municipio que se darán a conocer próximamente. En el cartel figuran Jimena Amarillo, referente del pop cotidiano y emocional; Los Niños Jesús, la banda de versiones de Jordi Évole; Ben Yart, voz generacional del rap inclasificable que ha formado parte del colectivo Chill Mafia, y el pop melancólico de Confeti de Odio. «Completan la jornada Amatria, con su mezcla de electrónica y pop bailable; Galerna, con su propuesta literaria de rock alternativo; Aimarz, joven promesa del new pop euskaldún; Amona Molona, con su espectáculo lúdico y transgeneracional; Las Petunias, trío que combina ironía y actitud punk; y The Soulers, formación que bebe del soul y el rock and roll clásico», informa la organización.

Una semana después, el 24, Amorebieta Etxano recogerá el testigo. El cartel en esta localidad reúne a Colectivo Da Silva, con su inconfundible estilo colorido y humorístico; Leihotikan, grandes referentes del punk vasco; Los Deltonos, históricos del rock estatal; y Rakky Ripper, pionera del hyperpop en español. Del mismo modo, actuarán Marilia Monzón, Tiburona, S T R, Pauline en la Playa y VVV (Trippin' You), entre otros.

En esta localidad, la programación fue presentada en rueda de prensa por Ainhoa Salterain, la alcaldesa; Nora Sarasola, directora de Obra Social de BBK; y Libe Mancisidor, directora de la Fundación Industrias Creativas, quien puntualizó que la localización de los escenarios se dará a conocer más adelante. Las tres han coincidido en destacar el papel de la cultura como herramienta de cohesión ciudadana. «Acoger una iniciativa de este tipo, que acerca el arte directamente a nuestras calles, es una gran oportunidad a fin de disfrutar, dinamizar el pueblo y dar visibilidad a artistas consolidados y a nuevas propuestas», ha señalado Salterain en el acto. Por su lado, Sarasola ha añadido que «con estos eventos buscamos aportar un impulso económico a los municipios que participan».

Hirian, en La Peña

En cuanto a su hermana Hirian, la versión urbanita, tendrá lugar en el barrio bilbaíno de La Peña-Abusu, con un cartel que promete a Javiera Mena, icono del pop electrónico latinoamericano; Ultralágrima, dúo que explora el sonido digital; Parquesvr, banda de músicos con una larga trayectoria en el circuito que se ha hecho un hueco propio entre la escena alternativa, el punk rock y la performance, y Airbag, trío de rock de Estepona referentes del power pop estatal.

También participarán Los Bengala, con su desgarro garajero; el homenaje de Cápsula a Ziggy Stardust; y PI L.T., leyenda viva del metal alternativo euskaldún. La parte más urbana estará encabezada por Hens, una de las figuras más reconocidas de este estilo en nuestro país, y le acompañará LaBlackie. Por su parte, Kiliki, ahora en solitario tras su etapa en Chill Mafia, presentará su recién estrenado EP ILTZE 1, donde fusiona electrónica e identidad propia. Completan cartel Greta, Michael Foster y Ruiseñora. El escenario dedicado a la electrónica contará con Puñales, Sunny Wright IV, Miravalles y Lamia Mari.