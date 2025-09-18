El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Storm Large / Tormenta Grande, la cantante principal Óscar Esteban
El Bafle

El batiburrillo de Pink Martini en el Euskalduna

La políglota orquestina de Oregón, escasa de volumen y exenta de solemnidad, hizo desde chachachá y boleros hasta swing, conga y folk maya ante un auditorio con 1.067 espectadores.

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:36

Si la víspera, el martes, el sonido resultó atronador en el Palacio Euskalduna durante el show con entradas agotadas de Pimpinela (Buenos Aires, 1981), ... este miércoles se percibió insuficiente el volumen del concierto de Pink Martini (Portland, Oregón, 1994), atendido por 1.067 personas (media entrada) predispuestas que obedecieron a todas las peticiones de palmas y se pusieron a bailar cuando lo requirieron desde la palestra.

