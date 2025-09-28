El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Martín García García al piano, arropado por la BOS, a las órdenes de Elena Schwarz. Miguel San Cristóbal

De pianos y océanos

Asier Vallejo Ugarte

Asier Vallejo Ugarte

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:38

Los concursos suelen jugar un papel importante en los inicios de grandes carreras musicales. La de Martín García García despegó en 2021 con su victoria ... en el de Cleveland y el tercer premio en el Chopin de Varsovia, y ahora se enfrenta al reto de consolidarse en un mundo que salta de un éxito efímero a otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»
  9. 9 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  10. 10

    «Cuando eres madre el fútbol pasa a un segundo plano»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De pianos y océanos

De pianos y océanos