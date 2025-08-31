El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La violinista Isabelle Faust y el director Andris Nelsons. Pedro Puente / FIS
Cuando la exuberancia es belleza

Asier Vallejo Ugarte

Asier Vallejo Ugarte

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:39

Pocas ciudades lucen una historia musical tan rica como Leipzig. De su legado da muestra la Orquesta de la Gewandhaus, fundada en 1743 y convertida ... en nuestros días en un emblema cultural de toda Alemania, en baluarte de una tradición que enlaza nombres como los de Felix Mendelssohn o Wilhelm Furtwängler hasta llegar al letón Andris Nelsons, su actual titular. De su mano visitaba el Festival de Santander recién llegada de la Quincena donostiarra, y no es que escaseen las buenas orquestas en la cita cántabra, pero uno debe remontarse a los conciertos de la Sinfónica de Londres con Simon Rattle (2019) para recordar semejante despliegue de medios: un sonido esplendoroso, depuradísimo, denso y redondo; una ideal armonía entre las secciones y una precisión microscópica a la hora de desvelar los detalles más nimios.

