Sir András Schiff, el viernes en Santander. FIS
Crítica musical

András Schiff entre la calma y la tempestad

El pianista proclamó en Santander a Bach como «el mejor compositor que ha existido»

Asier Vallejo Ugarte

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:20

Lentamente, con su habitual gesto calmo y sereno, András Schiff caminó hacia el piano para abordar el aria de las Variaciones Goldberg de Bach con ... una sencillez casi revolucionaria en el mundo actual. Era el preludio de un recital del que estaban anunciados los compositores (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert) pero no las obras, que iría desvelando con una parquedad de palabras pareja a su extrema sobriedad al teclado. Apenas se salió del guion para proclamar a Bach como «el mayor compositor que jamás ha existido», lo que explica su prominencia lo mismo en su larga carrera que en este concierto, un Bach minuciosamente dibujado entre el Capriccio BWV 992, el Concierto italiano BWV 971 y la Fantasía cromática y fuga BWV 903. Límpido y cristalino, reducido a una esencia mínima.

