Cris, la cantante de Belako. O.C.

Anti-tributo al Rock Radical Vasco en el Euskalduna

Seis grupos vasco-navarros participaron en la presentación del libro 'Fiesta y rebeldía', albergada en el oscurecido espacio Urban Hall, donde Joseba Irazoki dio el mejor concierto

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Nada más entrar este sábado al Euskalduna Urban Hall nos informaron de que habría 555 almas en el concierto séxtuple inspirado por el libro 'Fiesta ... y rebeldía. Historia oral del rock radical vasco', escrito por el periodista musical bilbaíno Javier Corral, alias Jerry, publicado por la editorial Liburuak, un tentáculo de la promotora Last Tour, y que ya ha colocado 2.500 ejemplares (un éxito, pues va por la tercera edición).

