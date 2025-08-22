El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La versión en concierto del musical agotó el aforo del Kursaal. Quincena

América, América

Nino Dentici

Nino Dentici

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

El público de la Quincena vivió el trepidante ritmo del 'Mambo' y del 'Cha Cha Cha' con fondo de jazz en la versión concierto ofrecida ... de la famosa obra de Bernstein. La participación del Coro Easo y un nutrido reparto de cantantes colaboraron con gran concentración en el excelente resultado final de sus conocidos Highligts. La soprano Miren Urbieta Vega con su hermosa voz y el tenor Caspar Singh con la suya clara y ligera nos mostraron su buena preparación previa y su compenetración. Desde el punto de vista vocal no hubo demasiado equilibrio porque sobresalió la voz de la soprano, siempre voluminosa y potente. Aunque el tenor británico-indio manifestó un claro dominio técnico de su ligera voz, estuvo esta algo solapada en los dúos por la artista donostiarra. De la mezzo Nerea Berraondo habría que decir que vivió con intensidad su papel de Anita gesticulando y moviéndose con naturalidad tras la partitura. Cantó notas muy graves aunque diríamos que muy estudiadas. Junto con Lucía Gómez, Lorea López y Ainhoa López de Munain intervinieron con alegría en la escena 'América', mientras que Arantza Ezenarro destacaba con acompañamiento del coro Easo en el precioso solo cantado con gusto y sentimiento. La Euskadiko Orkestra mostró una gran versatilidad y la dirección del maestro Clark Rundell fue acorde a sus rítmicos movimientos, incluyendo incluso algún que otro baile en su atril.

