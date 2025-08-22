América, América

Nino Dentici Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06 Comenta Compartir

El público de la Quincena vivió el trepidante ritmo del 'Mambo' y del 'Cha Cha Cha' con fondo de jazz en la versión concierto ofrecida ... de la famosa obra de Bernstein. La participación del Coro Easo y un nutrido reparto de cantantes colaboraron con gran concentración en el excelente resultado final de sus conocidos Highligts. La soprano Miren Urbieta Vega con su hermosa voz y el tenor Caspar Singh con la suya clara y ligera nos mostraron su buena preparación previa y su compenetración. Desde el punto de vista vocal no hubo demasiado equilibrio porque sobresalió la voz de la soprano, siempre voluminosa y potente. Aunque el tenor británico-indio manifestó un claro dominio técnico de su ligera voz, estuvo esta algo solapada en los dúos por la artista donostiarra. De la mezzo Nerea Berraondo habría que decir que vivió con intensidad su papel de Anita gesticulando y moviéndose con naturalidad tras la partitura. Cantó notas muy graves aunque diríamos que muy estudiadas. Junto con Lucía Gómez, Lorea López y Ainhoa López de Munain intervinieron con alegría en la escena 'América', mientras que Arantza Ezenarro destacaba con acompañamiento del coro Easo en el precioso solo cantado con gusto y sentimiento. La Euskadiko Orkestra mostró una gran versatilidad y la dirección del maestro Clark Rundell fue acorde a sus rítmicos movimientos, incluyendo incluso algún que otro baile en su atril.

'West Side Story' Autor: Leonard Bernstein.

Dirección: Clark Rundell.

Intérpretes: Miren Urbieta Vega (s) Caspar Singh (t)... Easo Abesbatza y Euskadiko Orkestra. Quincena San Sebastián.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión