U2 alza la voz y condena la «brutalidad» en Gaza La banda irlandesa se ha pronunciado sobre la situación política y humanitaria que atraviesa Palestina

Bono y los guitarristas Edge y Adam Clayton, en el concierto que ofreció en el estadio de Anoeta, San Sebastián, en el año 2010.

Gaspar Escobar Vallvé Martes, 12 de agosto 2025, 17:48

El reconocido grupo de rock U2 emitió este domingo una declaración en sus redes sociales sobre la masacre que padece la población gazatí a manos del Estado israelí. En el comunicado, publicado a través de Instagram y de la página oficial del conjunto musical, los cuatro integrantes de la banda —The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. y el líder Bono— se manifestaron, tanto de forma individual como colectiva, en contra de las acciones militares emprendidas por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino.

«El Gobierno de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, merece hoy nuestra condena categórica e inequívoca. No hay justificación para la brutalidad que él y su gobierno de extrema derecha han infligido al pueblo palestino», señaló Bono, quien también condenó el ataque perpetrado por Hamás en octubre de 2023, al que calificó de «diabólico». No obstante, realizó una distinción entre la organización islamista y el pueblo palestino, «que durante décadas ha sufrido marginación, opresión, ocupación y robo sistemático de la tierra». En ese mismo sentido, el cantante afirmó que «el Gobierno de Israel no es la nación de Israel» y se mostró favorable a una solución que implique la coexistencia de dos Estados.

La banda, además de criticar duramente la política del gobierno israelí, anunció una donación a la ONG Medical Aid for Palestinians y abogó por que se permita el ingreso de camiones de ayuda humanitaria, actualmente bloqueados.

La declaración del grupo irlandés llega después de que recibiera críticas por no haberse manifestado durante los últimos dos años respecto de este conflicto, una postura que llamó especialmente la atención tratándose de una banda —y de un artista como Bono— que en el pasado se ha pronunciado contra las invasiones a Irak, el apartheid en Sudáfrica y los enfrentamientos políticos en su natal Irlanda, entre otros conflictos.

El comunicado de U2 se enmarca en un contexto en el que diversos artistas han sido cuestionados por no posicionarse públicamente sobre la guerra en Oriente Medio. El caso más reciente es el de la cantante Rosalía, quien ha recibido críticas por su silencio respecto de una ocupación bélica que ya deja más de 60.000 palestinos muertos y un bloqueo prácticamente absoluto de suministros básicos que tiene a la Franja de Gaza en una situación de hambruna crítica.