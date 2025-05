La ABAO cierra la temporada con un 'Otello' que no busca la perfección sino «el amor»

Tenía 74 años y creía que su momento de gloria había pasado. ¿Para qué desgastarse? ¿Tenía sentido continuar cuando se le había perdido el respeto? ... Es lo que se preguntaba Giuseppe Verdi, desde la altura y posición del mito viviente. Pero el genio de Busseto volvió a la acción porque Arrigo Boito, uno de los jóvenes incendiarios que antaño deseaba echarlo a la hoguera, se le acercó para rendirle sus respetos y, todavía mejor, se prestaba a escribirle el libreto de una ópera basada en 'Othello', de William Shakespeare.

Verdi no dudó en aceptar el riesgo con una furia y modernidad descomunal. Ese es el espíritu que late en la ópera 'Otello' que ha programado la ABAO como broche de la temporada, entre los días 17 y 26 de mayo. Se cuenta con un reparto de prestigio internacional, liderado por el tenor canario Jorge de León (Otello), la soprano albanesa Ermonea Jaho (Desdémona) y el barítono italiano Claudio Sgura, que estarán arropados por la Orquesta Sinfónica de Kiev a las órdenes de Francesco Ivan Ciampa.

El montaje con dirección escénica de Ignacio García es una reposición que ya acogió el Euskalduna hace diez años, aunque en esta ocasión el vestuario no será de Lorenzo Caprile sino de Gabriela Salaverri. La producción –que se retransmitirá este sábado en directo por ETB2– se anuncia como muy elegante y respetuosa con la ambientación de la trama original, situada en Chipre a finales del siglo XV.

No habrá cambios en el contexto histórico ni en la esencia medular de la tragedia del todopoderoso Otello, general negro de la Armada veneciana y gobernador de Chipre al que manipula y aniquila el alférez Yago. Héroe con pies de barro, con un pasado de humillaciones que no ha superado, el militar africano se desmorona y pierde el juicio al sospechar que su mujer le es infiel. Locura, celos y racismo son los mimbres que sostienen esta obra maestra de Verdi.

El impacto del fútbol

En el foso, tras la incertidumbre y zozobras de las últimas semanas, se ha decidido que toque la Orquesta Sinfónica de Kiev. La formación ucraniana, que huyó de su país y tiene su sede ahora en Alemania, sustituye a la BOS ante el temor de que la formación bilbaína se declare en huelga como medida de presión en el marco del conflicto laboral interno que arrastra desde el año pasado. ¿Cómo quedan entonces las finanzas de la ABAO ante esta situación sobrevenida?

«La propia directiva de la BOS rescindió el contrato y evidentemente no seremos nosotros quienes vayamos a pagar el sobrecoste. Ni los viajes ni el alojamiento que se ha disparado por la final en Bilbao de la UEFA Europa League del 21 de mayo. En esta coyuntura somos las víctimas y no los responsables», dejó claro esta mañana en rueda de prensa Juan Carlos Matellanes, presidente de la ABAO. Entres los patronos de la Fundación Juan Crisóstomo Arriaga-BOS destaca como pieza clave la Diputación, con más poder de decisión sobre la orquesta que el Ayuntamiento. Todavía se desconoce a cuánto ascienden esos gastos extra que no afrontará la ABAO, sino en última instancia el contribuyente.

Contactaron 53 orquestas estables pero todas declinaron la oferta. Ninguna quiso comprometerse entre el 9 y 27 de mayo y, finalmente, no quedó más alternativa que fichar a la Sinfónica de Kiev, «que es igual o mejor de lo que teníamos previsto», apuntaba Matellanes, al referirse a una agrupación que hace menos de un mes emprendió una minigira por Alemania para evitar la quiebra y disolución por falta de fondos. El entusiasmo, no obstante, está siendo la tónica dominante en los ensayos.

El maestro italiano Francesco Ivan Ciampa, un reconocido experto verdiano, hizo hincapié en el sentido del arte como una avanzadilla del progreso y la civilización, además de reivindicar «el amor y el libre arbitrio» como base de la humanidad y el humanismo que sienta las bases de la belleza y la justicia. «No me interesa la perfección, sino la honestidad de transmitir lo que llevamos dentro. Todos juntos debemos crear ese espacio de diálogo y trabajo común», reflexionaba Ciampa ante la atenta mirada del 'régisseur' Ignacio García.

El montaje, que es una producción propia de la ABAO, introduce algunos cambios sutiles con respecto a la versión que pudo verse en 2015. «Esta es una ópera que muy bien podría haberse llamado 'Desdémona' en lugar de 'Otello'. A ojos de la sensibilidad del siglo XXI, no podemos escenificar un crimen pasional como se hacía antes. Evitamos 'romantizar' el final porque no es más que violencia de género. Hay un contexto tóxico que transforma a un hombre frágil y nosotros estamos con las víctimas», subraya el director de escena. Una reflexión que ya se hizo hace 422 años el propio William Shakespeare, autor de la tragedia que inspiró a a Verdi y en la que Desdémona es una criatura que derrocha inocencia y un amor más allá de la muerte.