'OT 2025' con Chenoa al frente, un jurado renovado y un salto a Latinoamérica

Operación Triunfo vuelve con fuerza. El próximo lunes 15 de septiembre arranca en Prime Video la nueva edición de 'OT 2025', la decimotercera en la ... historia del concurso y la segunda en la plataforma de pago. Y lo hace cargada de cambios. Desde un plató renovado hasta un jurado casi completamente nuevo, pasando por una apuesta internacional inédita en el formato.

La gran novedad es que, por primera vez, las galas podrán verse en directo en seis países de Latinoamérica —Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú— después de que en 2023 solo estuvieran disponibles en diferido. «Queremos hacerlo más grande y que llegue a más gente», resumió Óscar Prol, responsable de entretenimiento de Prime Video.

Las galas también cambian por dentro. Se acabó la posgala: ahora todo ocurrirá en la gran cita de los lunes, presentada por Chenoa, que se alargará hasta medianoche para resolver nominaciones y expulsiones sin necesidad de trasnochar. El plató, instalado en el Parc Audiovisual de Terrassa, se ha transformado con nuevas pantallas y un concepto 360º que permitirá a las 800 personas del público vivirlo como un concierto.

El jurado también se renueva casi por completo. Solo se mantiene Cris Regatero, que estará acompañada por Leire Martínez (exvocalista de La Oreja de Van Gogh), el cantante Abraham Mateo y el músico y productor Guille Milkyway. Todos ellos insisten en que su objetivo es acompañar y hacer crecer a los concursantes.

Nuevos fichajes

En la Academia se mantienen Noemí Galera y el grueso de profesores habituales, pero se suman tres fichajes: La Dani (interpretación), Andrea Vilallonga (comunicación) y Pol Cejas (yoga). Además, cada semana los concursantes grabarán versiones acústicas exclusivas para Amazon Music y tendrán un rincón de TikTok para desconectar.

La revolución llega también en los programas asociados. Desaparecen los espacios de Masi Rodríguez y Xuso Jones y llegan dos nuevos formatos: Conexión OT, con Miriam Rodríguez, que incluirá los pases de micro y el mítico Chat en exclusiva en Prime Video, y La Cara B, un zapping gamberro con memes y momentos virales, que contará con colaboradores tan inesperados como el vidente Sandro Rey.

Con todos estos cambios, OT busca repetir —y superar— el fenómeno de su última temporada, que fue el programa que más suscriptores atrajo a Prime Video. La cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo lunes, la Gala 0 abrirá las puertas de la Academia a los 18 aspirantes.