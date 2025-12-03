Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

EL CORREO Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:02 Compartir

Por Teresa Abajo ESCENA

María Pagés explora las fronteras

Ampliar

La compañía de María Pagés presenta 'Paraíso de los negros', una coreografía flamenca en la que explora fronteras y resuenan conflictos eternos. Se inspira en la tensión entre los principios de libertad y autoridad que atraviesan 'Poeta en Nueva York' de Federico García Lorca, en la novela de Carl Van Vechten 'Paraíso de los negros' de la que toma el título del espectáculo, en la filosofía telúrica de la negritud de Leopold Sedar Senghor y en la reivindicación del deseo negro de Nina Simone. Indaga en las limitaciones humanas, la manera de ver al otro y la búsqueda de la felicidad. Y el espectáculo llega con un aliciente añadido: el sábado, después de la primera función, la María Pagés Compañía mantendrá un encuentro con el público.

'PARAÍSO DE LOS NEGROS': Teatro Arriaga, sábado 6 y domingo 7, 19.00 horas, de 23 a 45 euros.

Un viaje con Chaikovski entre la realidad y la ficción

Ampliar

Miguel del Arco vuelve al teatro tras varios años de silencio como autor y director de 'La patética', una obra difícil de clasificar que se inspira libremente en 'Morir', la novela de Arthur Schnitzler. El protagonista, interpretado por Israel Elejalde, es Pedro, un director de orquesta inmerso en la grabación de la Sinfonía Nº 6 de Chaikovski, 'La Patética', y afectado por una enfermedad terminal. En su delirio, el propio compositor se hace presente en los ensayos y le habla. Con el apoyo de su marido, y en un momento en el que se siente más fuerte, Pedro acepta la invitación del del Concurso Internacional Chaikovski para dirigir 'La patética' en Moscú durante la gala de clausura, presidida por el homófobo Putin. Quizá sea su oportunidad de pasar a la historia. En este «viaje enajenado entre la realidad y la ficción», una coproducción del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze, acompañan a Elejalde Fran Cantos, Francisco Reyes, Emilio Buale, Inma Cuevas, Juan Paños y Manuel Pico.

'LA PATÉTICA': Teatro Arriaga, jueves 4, 19.30 horas, de 14 a 26 euros.

Nueva versión de un musical provocador

Ampliar

'El cabaret de los hombres perdidos' se estrenó en París en 2006 con tanto éxito –ganó el Molière al mejor espectáculo musical– que se ha representado en Argentina, Bélgica, Polonia, Austria y España, donde debutó en los Teatros del Canal en 2015. Diez años después llega una nueva versión «pegada a la actualidad y al presente distópico que nos rodea», adaptada y dirigida por Israel Reyes y procedente del Teatro Maravillas de Madrid. Armando Pita, Leo Rivera, Cayetano Fernández y Supremme Deluxe protagonizan un musical extravagante que desafía al espectador, «un espacio de luces, sombras y confesiones donde se despliega una historia sobre identidad, deseo y supervivencia». Todo empieza cuando cuando un joven perseguido y herido encuentra refugio en un misterioso cabaret donde le reciben personajes enigmáticos como el Destino, un tatuador, que le muestran una nueva forma de entender la vida.

'EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS': Teatro Campos Elíseos, viernes 5 (19.30 horas) y sábado 6 (18.00 y 20.30 horas), de 20 a 27 euros.

Manuel Liñán y su bata de cola

Ampliar

El festival Dantzaldia se cierra con el estreno en Euskadi del premiado documental 'Rojo clavel' sobre el rompedor flamenco de Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza en 2017. «Yo de niño quería bailar con bata de cola, maquillado y con peluca, pero la sociedad y el mundo del flamenco no estaban preparados para eso», recuerda el bailaor en este retrato íntimo de su proceso creativo. El film, dirigido por la documentalista Roser Corella, se centra en el año que dedicó a levantar su más reciente espectáculo, 'Muerta de amor', y a partir de ahí cuenta su historia personal. Ha pasado por festivales internacionales y en España sólo se ha podido ver en el QueerCineMadrid, donde se alzó con el premio del público al mejor documental. Tras la proyección en los Multicines, el público podrá charlar con el propio Liñán en un coloquio online.

'ROJO CLAVEL': Multicines, jueves 4 de diciembre,19.45 horas, 5 euros, entradas disponibles en dantzaldia.org, reservaentradas.com y en la taquilla de los cines.

El primer sello discográfico vasco

Ampliar

El nuevo espectáculo de la compañía Haatik Dantza, cuyo trabajo se basa en el euskera y la cultura vasca, reinterpreta el movimiento cultural vanguardista de Herri Gogoa, el primer sello discográfico de Euskal Herria. Creado a finales de los años 60, aunque nunca llegó a existir oficialmente debido a la censura, logró publicar más de doscientos discos, desde Lourdes Iriondo a Mikel Laboa y Karmelo Bernaola. 'O.T.S' vincula la danza vasca contemporánea con la memoria popular a través de la improvisación y la experimentación sonora. Aiert Beobide y Iurre Aranburu, que dirigen y producen el espectáculo, han contado con Jone San Martin Astigarraga como coreógrafa invitada. Juntos han analizado y reinterpretado las danzas vascas para descubrir nuevas formas de organizarlas y «escribirlas» en el espacio. La música, que parte del catálogo de Herri Gogoa, tiene un papel destacado, como no podía ser de otra manera.

'O.T.S': Azkuna Zentroa (auditorio), jueves 4, 19.00 horas, 10 euros (7 con tarjeta).

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Azoka artística

Ampliar Ricardo Ugarte recibirá el premio Gure Eskua 2025. Efe

El lenguaje universal del arte y el singular del euskera se unen a lo largo de este fin de semana en Durango. La Azoka coincidirá con la tercera edición de Basarte, la feria del arte impulsada por la Eskuahaldunak Eskultoreen Elkartea, y que ahora amplía sus recursos. El colectivo de escultores vascos abre su convocatoria a más de 120 creadores de todas las manifestaciones plásticas, un sugerente abanico que incluye, además de su disciplina, obras pictóricas y fotográficas, grabado, dibujo, ilustración, vídeo y técnicas mixtas.

La cita constituye un acicate excepcional en un tiempo de constante desaparición de espacios comerciales de exhibición. La propuesta resulta interesante porque cuenta con un abundante público cautivo que puede, incluso accidentalmente, llegar hasta alguno de los seis espacios distribuidos en el entorno del barrio de Madalena. Además, entre otros actos, se instalará 'Gazako garrasia', de Rafa Cantera, una obra de grandes dimensiones, y se otorgará el premio 'Gure Eskua 2025' a Ricardo Ugarte.

Esta inusual ambición precisa de respaldo popular. Una iniciativa de tales proporciones requiere de la respuesta del aficionado y el coleccionista o no resulta viable. Las sinergias de la Azoka y el apoyo institucional no son suficientes para mantener en el tiempo una propuesta que demanda mucho esfuerzo y que no cuenta con un mercado favorable. El movimiento de escultores reúne a decenas de creadores con madurez artística y una variada panoplia de intereses estéticos, a menudo carentes de la suficiente visibilidad. Posiblemente, Basarte proporcionará una oferta similar. Dejémonos sorprender.

AZOKA: La feria de arte estará en Ermodo Kalea, junto a la ermita de La Magdalena, de 10.30 a 20.00 horas salvo el lunes que cierra a las 18.00.

Temas

Teatro Arriaga