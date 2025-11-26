Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Ensayo clínico sobre el amor

¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? Es lo que se preguntan los protagonistas de esta historia, que son voluntarios en un ensayo clínico-farmacológico, cuando sienten una fuerte conexión. Su romance plantea dilemas al equipo médico y hace pensar al público. Esta obra de Lucy Prebble, dirigida por Juan Carlos Fisher, pone el foco en el uso de fármacos para atenuar la tristeza, la incertidumbre y el desánimo con los que la sociedad no quiere convivir. La entrega de los intérpretes – Elena Rivera e Itzan Escamilla son los jóvenes protagonistas y Alicia Borrachero y Fran Perea, los médicos– redondea una función que está siendo bien recibida por el público y la crítica.jasljk

'EL EFECTO': Serantes Kultur Aretoa: Sabado 29, 20.00 horas, 20 euros.

Actores que se convierten en personajes de Shakespeare

La veterana compañía madrileña Teatro Defondo estrena en el Teatro Barakaldo «un retrato ácido y desternillante sobre la sociedad en la que nos estamos convirtiendo». ¿Es posible que un grupo de actores y actrices repitan los mismos errores en su vida que los de los personajes que interpretan en escena?, se preguntan. La acción transcurre en un restaurante donde una compañía de teatro celebra su segunda función de 'Otelo' de William Shakespeare. La conversación degenera reaviva viejas rencillas y un acontecimiento inesperado les pondrá a prueba. Vanessa Martínez, Gustavo Galindo y Pedro Santos firman un texto que oscila entre lo cómico y lo trágico interpretado por Gustavo Galindo, Esperanza García Maroto, Ángela Garman, Vicenç Miralles, Pedro Santos y Rocío Vidal. Bajo la dirección de Vanessa Martínez, un actor famoso de la tele en horas bajas, una debutante, un resentido y un eterno secundario entremezclan sus voces y sus historias con las de los personajes de Shakespeare.

'SHAKESPEARE Y COMPAÑÍA': Teatro Barakaldo, sábado 29, 20.00 horas, de 12 a 15 euros.

Emilia Llanos, la mujer que amó a Lorca

'El jardín de las posibilidades' encierra dos aspectos novedosos sobre un autor estudiado desde todos los ángulos. El espectáculo se basa en 'Suites', el libro menos conocido de Federico García Lorca. Escribió este poemario entre 1920 y 1923 aunque quedó inédito y no fue publicado hasta 1981 en Francia. A partir de estos versos,en los que habla del jardín de las posibilidades –donde habitan los amores que nunca fueron, los hijos que no nacieron y las decisiones que nunca se tomaron– Carlos Troyano ha escrito un texto cargado de lirismo. Pone en el centro a Emilia Llanos, la mujer que más amó a Lorca, a la que interpretan cuatro actrices en distintas etapas de su vida. Eva Barón es Emilia a los 33 años, la soñadora joven que conoció a Federico y se enamoró; Lydia Casares es Emilia a los 51, aterrorizada por la guerra, la mujer que vivió el asesinato del poeta; Patricia Cercas es la Emilia de 71, que investiga el asesinato, y Belén Galarza da vida a Emilia con 81 años. Completa el reparto Julia Vargas en el papel del jardinero bajo la dirección de Anabel Díez, que afronta el reto de transformar la poesía de las 'Suites' en un espacio dramático.

'EL JARDÍN DE LAS POSIBILIDADES': Teatro Arriaga, jueves 27, 19.30 horas, 21 euros.

¿Cómo se narra un trauma?

Andrea Jiménez, una de las triunfadoras de la temporada con 'Casting Lear', dirige esta atípica función coproducida por el Centro Dramático Nacional, a partir de un texto de Victoria Szpunberg. Una periodista y un cámara preparan un reportaje sobre un trágico incendio en una vivienda y entrevistan a varios vecinos de la víctima para tratar de reconstruir lo que pasó, pero el relato adquiere dimensiones inesperadas. En tono de comedia punzante, 'Vulcano' aborda cuestiones punzantes como dónde está la frontera entre el interés por el dolor ajeno y el morbo. La dirección saca punta a cada personaje, interpretados por Pilar Bergés, Iván López-Oreta, Albert Ribalta, Eneko Sagardoy y Macarena Sanz. ¿Qué pasa cuando no está clara la frontera entre víctimas y culpables?

'VULCANO': Muxikebarri, sábado 29, 20.00 horas, 15 euros.

Los trucos de la narración

La compañía alemana Familie Flöz, premiada internacionalmente por su maestría en el teatro gestual y el uso expresivo de máscaras, presenta en Santurtzi 'Hokuspokus', una obra llena de sorpresas que explora el concepto de la creación. La oscuridad da paso a la luz, surge la vida y los primeros amantes se van enfrentando a desafíos, desde sobrevir en el Paraíso hasta la búsqueda de una vivienda digna.El título, 'Hokuspokus', alude irónicamente a la frase «Hoc est enim corpus meum» que nos recuerda que toda creación tiene algo de truco. En este espectáculo la compañia amplía sus herramientas y, además de las figuras con máscara, muestra a los actores que están detrás de ellas.

'HOKUSPOKUS': Serantes Kultur Aretoa, domingo 30, 20.00 horas, 18 euros.

El teatro conecta la infancia y la edad adulta

Dos hombres maduros recuerdan su infancia en esta obra de Maribel Carrasco que vincula dos edades y todo un catálogo de vivencias: complicidad, alegría, juegos, frustración, inseguridades... La vida de Joe-Joe cambia cuando llega a la escuela Spider, «un grandullón resplandeciente». Se hacen amigos al enfrentarse juntos a las burlas de sus compañeros y el temor al pizarrón y a su maestro. La compañía extremeña Karlik, con 34 años de trayectoria, cuenta esta historia con su propio lenguaje escénico bajo la dirección de Cristina D. Silveira. Jorge Barrantes y Juan Carlos Castillejo interpretan a estos dos niños solitarios que aprenden a sobrevivir.

'Y FUIMOS HÉROES': Utopian (Getxo), sábado 29, 21.00 horas, 14 euros.

Las bailarinas no tocan el cielo

Laimperfecta, el colectivo madrileño formado por Clara Pampyn y Alberto Alonso, estrena en Euskadi el espectáculo de danza 'La intérprete', fruto del proyecto de invetigación 'Las bailarinas no tocan el cielo' que Clara Pampyn inició en 2022 y que ha dado origen a otras piezas escénicas. Esta «gira en torno a la idea del éxito y de la relación entre identidad, trabajo y amor». Del diálogo entre profesionales surgen reflexiones como estas: «Lo que pensaba que era amor no era más que una manera desesperada de salvarme. Lo que pensaba que era éxito no era más que algo destinado al fracaso. Lo que pensaba que era bailar no era más que un revolcón. Lo que pensaba que era el centro en realidad era un agujero. Lo que pensaba que era Dios en realidad era peor. Y lo que pensaba que era cansancio… Sí, era cansancio». Clara Pampyn asume la dirección y la interpretación.

'LA INTÉRPRETE': La Fundición, sábado 29 y domingo 30,19.00 horas, 14 horas (50% de descuento en la web).

Nevenka nos pone frente al espejo

La veterana compañía granadina Histrió19.00 n Teatro vio en María Goiricelaya a la persona indicada para escribir esta ficción basada en hechos reales y en un exhaustivo trabajo de documentación sobre el primer proceso judicial contra un político por acoso sexual en España; la historia que ha llevado al cine Icíar Bollaín.Gema Matarranz interpreta a la concejala que en 2001, cuando ni siquiera soñábamos con el #MeToo, sentó en el banquillo a Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada. La justicia le condenó a él y el pueblo, a ella. El bilbaíno Ales Furundarena y Marta Megías completan el reparto de esta producción que nos pone ante el espejo veinte años después para hacernos reflexionar sobre cuánto hemos avanzado y qué herencia nos queda de aquella sociedad de anteayer. Cuando actuaron en Ponferrada, al final de la función parte del público se puso en pie al grito de «¡Yo sí te creo!».

'NEVENKA': Lizeo Antzokia (Gernika) sábado 29, 19.00 horas, 12 euros.

Leioa Kultur Leioa, viernes 28, 20.30 horas, 10 euros.

Viaje a la edad dorada del circo

Este espectáculo de La Fam Produccions supone un viaje en el tiempo a la edad dorada del circo, un ho menaje a los espectáculos clásicos de principios del siglo XX. El hilo conductor es la historia de una pequeña y pintoresca compañía que acaba de llegar a la ciudad con los carros cargados de maletas y baúles. Preparan en directo toda la escenografía y el público ve cómo viven y conviven, se enamoram, discuten, bailan... Adrian Schvarzstein dirige este espectáculo que ha obtenido varios premios –entre ellos el Feten 2024 al mejor espectáculo de circo– y que combina la música en directo con una elaborada puesta en escena.

'AMBULANT': Serantes Kultur Aretoa, viernes 28, 20.00 horas, 10 euros.

Un clásico contemporáneo en euskera

Fue un éxito incontestable esta comedia de Yasmina Reza que ha sido traducida a más de 35 idiomas desde su estreno en 1998. Txalo Produkzioak recupera la versión en euskera que llenó teatros y obtuvo el Premio Donostia en 2007 con el mismo elenco – Ramón Aguirre, Joseba Apaolaza y Asier Hormaza– bajo la dirección Begoña Bilbao Lejarzegi. El debate sobre arte contemporáneo entre tres amigos, uno de los cuales ha pagado una fortuna por un cuadro completamente blanco, da paso a otros desacuerdos y a algunas revelaciones. Todo un clásico contemporáneo.

'ARTEA': Serantes Kultur Aretoa, jueves 27, 20.00 horas, 10 euros.

Un diagnóstico que cambia la vida

La compañía Fábrica de Brujas Sormen Kolektiboa preestrena en euskera 'Igogailua', fruto de una residencia artística en La Fundición. Escrita y dirigida por Arantza López, la obra parte de una experiencia real: el diagnóstico de una enfermedad que cambia radicalmente la vida.La protagonista «queda atrapada en un ascensor que se detiene en diferentes capas del inconsciente, y su percepción se abre y se extiende a otras realidades», explica la compañía. A lo largo del camino comparte escenas con sus amigas y juntas «atraviesan el miedo, la frustración, el deseo y la esperanza». Un viaje al que dan vida Itziar Fragua, Aiora Sedano y Leire Ormazabal.

'IGOGAILUA': La Fundición, jueves 28, 19.00 horas, 14 euros (50% de descuento en la web.

El viaje de Ibrahima en busca de su hermano

La compañía Artedrama ha llevado a escena 'Miñan', la novela de Amets Arzallus e Ibrahima Balde que durante mucho tiempo ha encabezado la lista de libros más vendidos en euskera. Es una historia real contada en primera persona por el propio Ibrahima, que dejó su casa en Guinea para partir a Europa en busca de su hermano pequeño tras recibir una llamada de su madre. La crónica de ese peligroso viaje, en el que atravesó el desierto y se cruzó con todo tipo de personas, de policías a secuestradores, es la base de este espectáculo en euskera dirigido por Ander Lipus, que forma parte del reparto junto a Sambou Diaby, Eihara Irazusta y Mikel Kaye. Cuenta también con coreografía de Philippe Ducou. Miñan significa hermanito y el protagonista no deja de buscarle, aunque en este viaje de África a Europa descubre «el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre».

'MIÑAN': Social Antzokia, viernes 28, 20.00 horas, 10 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

La fiesta del grabado y el papel

La aparente imposibilidad de asumir toda la oferta que ofrece una feria de arte constituye también uno de sus atractivos. La experiencia de contemplar tantas imágenes en tiempo récord se antoja lo opuesto a la pausada asimilación de la propuesta de la habitualmente reducida superficie de una galería y, sin embargo, ambas opciones resultan muy atractivas. De ahí que recorrer la decimocuarta edición del FIG a lo largo de este fin de semana suponga una oportunidad para disfrutar de la plástica, en concreto, del grabado y la obra sobre papel.

No hay otra ocasión similar en el País Vasco, después de que otras iniciativas similares no hayan fructificado. En esta ocasión, podremos contemplar el trabajo de 500 autores representados por 60 galerías procedentes de todo el mundo con Taiwan como país invitado. Sí, parece todo un reto llegar a tantas obras, pero el atractivo de estos acontecimientos radica en los hallazgos, en dejarnos llevar por el azar y la intuición y encontrarnos con felices hallazgos.

Quienes se resistan a la incertidumbre también tienen otras vías. La feria proporciona visitas guiadas diarias a cargo de una artista tan competente como Zaloa Ipiña y, a nuestro juicio, hay stands que se merecen una parada, caso de las locales Lumbreras y Lataller, y la madrileña Luis Burgos. También dispondremos de ocasiones para conoce en directo la aplicación de las técnicas del grabado, otro incentivo para acudir, e, incluso, adentrarnos en el coleccionismo con una primera y asequible adquisición. En cualquier caso, el arte, una vez al año, es una fiesta en el Palacio Euskalduna y tenemos que celebrarla.

FIG BILBAO': Del 27 al 30 de noviembre en el Euskalduna.