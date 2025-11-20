Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, música, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Así se liga (o se intenta) en el siglo XXI

Ampliar

La compañía La Mapatxa Teatroa, cuyos miembros suman muchas tablas, estrena tanto en castellano como en euskera su primer espectáculo, que el año pasado fue elegido como el mejor proyecto por un jurado especializado en Eszenabide. Unai Izquierdo se inspira en el clásico lorquiano 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores' para abordar «lo difícil que resulta ligar hoy en día», cuando mucha gente recurre a las aplicaciones para encontrar pareja. Juega con los nuevos códigos y sus malentendidos a través de tres historias paralelas: un chico que busca el amor, una divorciada y una pareja que atraviesa distintos obstáculos. El propio Unai Izquierdo, Mikel Losada, Olatz Ganboa y Getari Etxegarai, que asume la dirección, dan vida a los personajes de esta «comedia con pellizco».

'EL LENGUAJE DE LAS FLORES': Teatro Arriaga, jueves 20, 19.30 horas, 18 euros.

Muxikebarri: viernes 21, 20.00 horas, 10 euros

Sondikako Kultur Etxea: sábado 22, 20.00 horas, 10 euros.

Revolución feminista en la danza

Ampliar

El colectivo MuchaMuchacha –formado por Ana Botía, Marina de Remedios, Marta Mármol y Belén Martí Lluch, debuta en Bizkaia con el espectáculo que lleva su nombre, su primera pieza de gran formato, dentro del festival Dantzaldia. Así se recupera «un montaje revolucionario» estrenado en 2021, «el trabajo fundacional de una compañía que ya se ha convertido en icono de la nueva danza española» . La suya es una «revolución feminista» de la danza y en 'MuchaMuchacha' rinden homenaje a las Sinsombrero, las mujeres de la Generación del 27, con un «akelarre de botas y canciones» que supone «un canto al empoderamiento y la libertad». Con un lenguaje muy personal, asumiendo riesgos escénicos, su trabajo «pone en crisis la danza que conocemos para mezclarla con lo que somos ahora y con lo que está sucediendo hoy en día».

'MUCHAMUCHACHA': Teatro Barakaldo, sábado 22, 20.00 horas, 17 euros.

La Ley Trans y nuestros prejuicios

Ampliar

Azkuna Zentroa inicia su temporada escénica con el estreno en Euskadi de 'Dysphoria', una obra de María Goiricelaya que vuelve a poner el foco en un tema de actualidad: la Ley Trans, sus vacíos y sus implicaciones. Lo hace junto a la compañía granadina Histrión Teatro, con la que representó 'Nevenka', y en forma de monólogo. Gema Matarranz interpreta a una madre que reta al público a cuestionarse sus propios paradigmas y prejuicios. La autora define la obra como «un grito necesario en una sociedad en la que los vacíos legales de la reciente Ley Trans demandan nuevas soluciones urgentes». Ha sido galardonada con el premio de al mejor espectáculo de sala para público joven y adulto en la Feria de Teatro de Castilla y León.

'DYSPHORIA': Serantes Kultur Aretoa, Domingo 23, 20.00 horas, 12 euros.

Del repertorio barroco al hip-hop

Ampliar

Le Jardin des Voix es la academia para jóvenes cantantes de Les Arts Florissants, el prestigioso grupo especializado en el repertorio barroco y el clasicismo. Creada en 2002 y dirigida por William Christie y Paul Agnew, la academia ofrece a los intérpretes que empiezan su carrera una experiencia profesional que incluye una gira internacional con Les Arts Florissants. Tiene carácter bienal y la última edición estuvo dedicada a la obra 'The Fairy Queen', de Purcell, con coreografía y dirección de escena de Mourad Merzouki, especialista en hip-hop. Este espectáculo llega al Arriaga tras pasar por los festivales más reconocidos: Lucerna y Bremen, entre otros, y por templos como Teatro alla Scala de Milán, Philarmonie de París, Lincoln Center de Nueva York, Palau de Les Arts en Valencia y el Auditorio Nacional de Madrid.

'THE FAIRY QUEEN': Teatro Arriaga, sábado 22, 19.00 horas, de 30 a 56 euros.

Un Lear irreverente y minimalista

Ampliar

La Companhia do Chapitô de Portugal estrena en Euskadi su personalísima versión de 'Lear', la inagotable tragedia de Shakespeare. La lleva a su terreno con un montaje irreverente y minimalista que desafía las convenciones teatrales, un juego escénico que se monta y desmonta ante los ojos del público. Tres intérpretes –Carlos Pereira, Susana Nunes y Tiago Viegas– encarnan a todos los personajes bajo la dirección de José C. Garcia. «Los cuerpos, las voces y los movimientos se disuelven y recomponen sin previo aviso» gracias a un exigente trabajo físico para desnudar en escena «el poder, la ambición y la fragilidad humana». El juego escénico se construye y destruye ante el público, cuestionando tanto el relato como el propio acto de representarlo.

'LEAR': Serantes Kultur Aretoa, sábado 22, 20.00 horas, 15 euros.

Títeres que cuentan cada vez más

Ampliar

El Festival de Títeres de Bilbao, el segundo más antiguo de España, vuelve a demostrar en su 44 edición las múltiples posibilidades expresivas de esta técnica. Hasta el domingo se ofrecen 30 representaciones de 14 compañías procedentes de Euskadi, Cataluña, Valencia, Japón, Italia, Grecia... Esta semana se pueden ver espectáculos como 'El misterio de Oriente', de la compañía griega Barruti Puppet Theatre, y la premiada pieza de objetos de memoria 'El testamento' de Zum Zum Teatre.

En Sestao también se celebra estos días el Festival Internacional de Títeres, que ya va por su 37 edición y, al coincidir con el de Tolosa, comparte algunos de sus espectáculos. Participan compañías de Euskadi, Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Italia y Francia. Destacan títulos como 'La costurera valiente' y 'Pinocchio'. Las entradas cuestan 5 euros y los sábados y domingos hay doble sesión.

FESTIVALES DE TÍTERES DE BILBAO Y SESTAO: Consultar programación.

El circo de la autoayuda

Ampliar

Elena Donzel y Mari Marcos, Las Couchers, presentan en el Festival de Santurtzi una apuesta original y de largo recorrido. 'Charlas de azucarillo' fue nominado a mejor espectáculo de circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas, donde Donzel obtuvo el galardón a la mejor intérprete del género. La receta del éxito es el «humor sanador», tan absurdo como real. Acompañan al público en un viaje de sanación, superación y renacimiento personal y escenifican las herramientas necesarias para tener una vida «plena».... y divertida.

'CHARLAS DE AZUCARILLO': Serantes Kultur Aretoa, viernes 21, 20.00 horas, 15 euros.

Libertad y represión en un callejón de Torremolinos

Ampliar

Pabellón 6 ha estrenado su nueva sede en Zorrozaurre con 'Muro de piedra', una creación colectiva de la Gazte Konpainia que se despide esta semana. La obra rescata un recuerdo olvidado para muchos, el del Pasaje Begoña de Torremolinos donde en los años 70 se respiraba libertad. La noche del 24 de julio de 1971, una redada policial se saldó con numerosas detenciones y la clausura de locales de ambiente. El texto es de Markel Hernández y la puesta en escena ha sido dirigida, creada e interpretada por Aritz Castillo, Nora Urdanpilleta, Nerea Sanz, Pino de Pablos, Markel Urrestarazu y Arnatz Puertas. Han contado con la colaboración de la asociación Pasaje Begoña en un proyecto que denuncia las corrientes reaccionarias contra el colectivo LGTBIQ+ y plantea una reflexión: ¿Quién es más dueño de una historia, quien la vive o quien la cuenta?

'MURO DE PIEDRA': Pabellón 6, de viernes a domingo, 19.30 horas (los domingos 19.00), 17 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

La fecunda ambiguedad

Ampliar

No son buenas las prisas para disfrutar de una exposición y algunas, además, requieren una contemplación reposada que deguste tanto los detalles como las sutiles relaciones entre las piezas exhibidas. 'Intentaba darle vueltas a qué enviarte. Dejo en tus manos la forma', abierta en la sala de exposiciones de Juntas Generales, es una pequeña exquisitez que demanda una observación atenta. La muestra reúne las esculturas de Sofía Mendiondo y los dibujos de Lucas Ramírez, y, aunque se trata de dos creaciones independientes, las conexiones entre ambos evidencian un interesante esfuerzo de comunicación.

Nos encontramos ante una propuesta radical, de sobria materialización, pero de una fascinante sensualidad. La iniciativa exuda una extraña morbidez que actúa a la manera de reclamo. Hay algo perturbador en la comunicación entre los dibujos y las creaciones tridimensionales que serpentean por el suelo o ascienden por la pared. La sensación de radicalidad invade al espectador e impide una mirada convencional.

Las cualidades y funcionalidad de los materiales es el campo de investigación de Mendiondo y sus obras semejan interrogaciones plásticas. Los papeles de Ramírez comparten esa extrañeza y una naturaleza que remite a lo orgánico, quizás incluso a lo topográfico, incluso a cierta voluptuosidad de la que no podemos escapar. Ambos comparten una extraña facultad de seducción, tal vez derivada de su calculada ambigüedad estética o de una posición conceptual ajena a lo habitual en espacios comerciales. En cualquier caso, se trata de una cita muy atractiva y disfrutable para espectadores carentes de prejuicios.

'INTENTABA DARLE VUELTAS...': Sala de exposiciones de las Juntas Generales, hasta el 28 de noviembre.

