EL CORREO Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:27

Por Teresa Abajo ESCENA

Una comedia «agridulce» sobre Picasso y su barbero

Todos los productores querrían tener la fórmula que hace que vuelen las entradas de algunos espectáculos. En 'El barbero de Picasso', que prácticamente ha agotado el aforo del Arriaga, buena parte de la culpa la tienen Pepe Viyuela y Antonio Molero, actores tan populares como reconocidos en la profesión. Y, probablemente, el público aprecia las comedias que garantizan un rato divertido sin caer en el trazo grueso, y dejando algo de poso. Esta lleva la firma del dramaturgo bilbaíno Borja Ortiz de Gondra, que la escribió en 2006 y casi había perdido la esperanza de verla representada. Se estrenó en mayo en el Teatro Español bajo la dirección de Chiqui Carabante y tiene por delante un año de gira esta «comedia agridulce» basada en una historia real: la amistad entre Picasso y su barbero, Eugenio Arias, un hombre sencillo que le dijo a la cara que pintaba «mamarrachadas». Pese a sus muchas diferencias, les unía la nostalgia del exilio, el compromiso político y la pasión taurina. Completan el reparto Mar Calvo en el papel de Jaqueline Roque, la última esposa del artista, y Juan Carlos Talavera, que da vida a un sufrido camarada del partido comunista.

'EL BARBERO DE PICASSO': Teatro Arriaga, viernes 14 y sábado 15, 19.30 y 19.00 horas, de 14 a 26 euros.

Paula Comitre homenajea a la Argentinita con una bata de cola inflable

El festival Dantzaldia ofrece esta semana el estreno en Euskadi de 'Après vous, madame', de la renovadora del flamenco Paula Comitre. Se trata de un espectáculo híbrido entre el baile flamenco y la instalación artística viva, gracias a una bata de cola inflable creada por la artista visual María Alcaide. La bailaora sevillana fue nominada a los premios Talía por esta pieza en la que rinde homenaje a Antonia Mercé, la Argentinita, que unió clasicismo y vanguardia a principios del siglo XX. Este ejercicio de memoria histórica y libertad artística se presenta en un 'formato concierto' hecho a la medida del escenario del auditorio del Guggenheim, y con piano de cola. El músico contemporáneo francés Orlando Bass ha compuesto una partitura original que bebe de compositores de la tradición española como Falla, Albéniz y Granados.

'APRÈS VOUS, MADAME': Auditorio del Museo Guggenheim, sábado 15, 18.00 horas, 8-10 euros.

Cuando Pau Casals se negó a actuar ante Hitler

Siempre merece la pena ver a Carlos Hipólito, aunque por alguna razón sus últimos espectáculos no se han representado en el Arriaga. Esta semana hay una buena oportunidad en el Serantes Kultur Aretoa, que programa 'Música para Hitler'. La obra se basa en un hecho histórico. En 1943, tres oficiales nazis visitaron a Pau Casals –exiliado en la localidad francesa de Prades– para pedirle que actuara ante Hitler en el décimo aniversario de su ascenso al poder. El violonchelista, que ya había rechazado años antes otra propuesta del führer, volvió a decirle que no.

A partir de aquí, Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, que también asume la dirección, imaginan lo que se dijo en ese encuentro y la tensión que se respiraba. Construyen una trama de factura clásica que se apoya en un gran elenco. Carlos Hipólito interpreta a un Pau Casals «triste, pero capaz de enfrentarse a sus miedos», un artista comprometido con la música y con las libertades que se negó a actuar bajo un régimen dictatorial. Otra veterana, Kiti Mánver, encarna a su pareja y Marta Velilla a Enriqueta Casals, su sobrina, mientras que Cristóbal Suárez se mete en la piel del oficial nazi. La música también tiene protagonismo en la función, en concreto la 'Suite número 1 para violonchelo' de Bach que Casals acababa de grabar en aquellos días.

'MÚSICA PARA HITLER': Serantes Kultur Aretoa, sábado 15, 20.00 horas, 20 euros.

La memoria de nuestros cuerpos

Eva Guerrero cuenta a través de la danza y la música en directo una historia desordenada hecha a partir de recuerdos, voces y melodías del pasado. Con parte de autobiografía y de ficción, este espectáculo reflexiona sobre el paso del tiempo, la vejez, las huellas que quedan en el cuerpo y el poder de la danza para unir a diferentes generaciones. ¿Cómo se guardan los recuerdos en el cuerpo?, se pregunta. ¿Qué hay de ti en mí? Aiala Etxegarai es la intérprete y ha creado la coreografía junto a Guerrero, mientras que los textos son de autoría colectiva. Yolanda Bustillo y Amaia Santamaría se encargan de la composición musical e interpretación.

'HASTA EL ÚLTIMO BAILE': Teatro Arriaga, jueves 13, 19.30 horas, 18 euros.

Títeres que cuentan cada vez más

El festival de títeres de Bilbao, el segundo más antiguo de España. volverá a demostrar en su 44 edición las múltiples posibilidades expresivas de esta técnica. Desde este sábado hasta el 23 de noviembre se ofrecerán 30 representaciones de 14 compañías procedentes de Euskadi, Cataluña, Valencia, Japón, Italia, Grecia... El sábado se inaugura en Txotena Gunea de Otxarkoaga, una de las sedes principales, con la instalación participativa 'El hospital de los libros' de Mama Crea y el domingo la programación se extiende a Derio y Lezama con el espectáculo sin palabras 'Galletas de queso' de Txo Titelles.

BILBAO TX FESTIVAL: Toda la programación enwww.bilbaotxfest.org

El baile como rebelión

El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi 'Los bailes robados'. el espectáculo con el que David Cori, figura de la vanguardia flamenca, ganó el Premio Talía a mejor intérprete masculino de danza en 2024. El bailaor y coreógrafo se inspira en un extraño fenómeno que se remonta al siglo XVI, cuando cientos de personas se vieron presas de impulsos incontrolables y se pusieron a bailar hasta quedar exhaustos, o incluso muertos. En esta exploración «del poderoso vínculo entre danza y libertad» le acomapañan siete intérpretes excepcionales, entre ellos el maestro cantaor David Lagos y la violonchelista Isidora O'Ryan.

'LOS BAILES ROBADOS': Teatro Barakaldo, viernes 14, 20.00 horas, de 27 a 30 euros.

Libertad y represión en un callejón de Torremolinos

Pabellón 6 ha estrenado su nueva sede en Zorrozaurre con 'Muro de piedra', una creación colectiva de la Gazte Konpainia que se mantendrá en cartel de jueves a domingo hasta el 23 de noviembre. La obra rescata un recuerdo olvidado para muchos, el del Pasaje Begoña de Torremolinos donde en los años 70 se respiraba libertad. La noche del 24 de julio de 1971, una redada policial se saldó con numerosas detenciones y la clausura de locales de ambiente. El texto es de Markel Hernández y la puesta en escena ha sido dirigida, creada e interpretada por Aritz Castillo, Nora Urdanpilleta, Nerea Sanz, Pino de Pablos, Markel Urrestarazu y Arnatz Puertas. Han contado con la colaboración de la asociación Pasaje Begoña en un proyecto que denuncia las corrientes reaccionarias contra el colectivo LGTBIQ+ y plantea una reflexión: ¿Quién es más dueño de una historia, quien la vive o quien la cuenta?

'MURO DE PIEDRA': Pabellón 6, del 13 al 16 de noviembre, 19.30 horas (el domingo a las 19.00), 17 euros.

Shakespeare y el Carnaval de Cádiz

Las niñas de Cádiz vuelven al festival de teatro de Santurtzi tras la exitosa 'Las bingueras de Eurípides' con un estreno en Euskadi: 'La reina brava'. Ana López Segovia escribe, dirige y protagoniza una obra en la que «la tradición literaria del Siglo de Oro y el Carnaval de Cádiz se abrazan sin complejos». Unamadre y su hija cometen un magnicidio para vengarse deuna reina tirana e implacable. Rocío Segovia y Alicia Rodríguez completan el reparto.

'LA REINA BRAVA': Serantes Kultur Aretoa, viernes 14, 20.00 horas, 16 euros.

Un viaje lleno de vitalidad hacia la muerte

María Goiricelaya siempre elige en su teatro temas de actualidad que importan y duelen, como la violencia, el anhelo frustrado de ser madre y, en este caso, los cuidados paliativos y el buen morir. 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán', la producción de La Dramática Errante que llega esta semana a Durango en castellano, habla de cómo nos enfrentamos a ese trance y lo hace en un tono muy vital, «por medio del humor, la ternura y la conciencia social». El viaje de un padre y su hija, uno de los cuales está enfermo, por el Camino de Santiago, actúa como metáfora de la vida y sus etapas, su hermosura y su dureza. Patxo Telleria, que también firma la versión en euskera, y Ane Pikaza les interpretan acompañados por Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Idoia Merodio y Loli Astoreka. Ellos se desdoblan para encarnar a otros peregrinos y también a la madre de la familia y a los médicos, cuando la acción se traslada a una habitución de hospital.

'NI FLORES, NI FUNERAL, NI CENIZAS, NI TANTÁN': San Agustin Kultur Gunea, sábado 15, 19.00 horas, 12 euros.

El poder de las palabras de Juan Mayorga

Un texto de Juan Mayorga con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo en el reparto –que han demostrado su complicidad en 'Los santos inocentes' y 'El traje'– es un imán para la taquilla y en el Social Antzokia quedan pocas entradas para 'Los yugoslavos', una obra «sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras». El título alude a un lugar que ya no existe como tal, los mapas en los que lo aprendimos han cambiado. Una mujer ha dejado de hablar sin motivo aparente y su marido, propietario de un bar, pide ayuda a un cliente para sacarla de ese pozo de tristeza. Así empieza la trama de una obra que, como es habitual en Mayorga, tiene varias capas. El autor ha contado que su deseo de escribirla surgió al recordar a su abuelo, «que tenía un bar y cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes». Aborda una de sus grandes preocupaciones, «lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros», en una producción del Teatro de la Abadía que él mismo dirige. Marta Gómez y Alba Planas completan el reparto.

'LOS YUGOSLAVOS': Social Antzokia, sábado 15, 20.00 horas, 20 euros.

La niña que no tiene ganas de vivir

Llega a Santurtzi esta producción propia de la Sala BBK junto a la compañía Tartean Teatroa. El intento de suicidio de una niña de 8 años es el punto de partida de esta obra escrita y dirigida por Jokin Oregi, un drama contemporáneo que refleja a través del dolor infantil los problemas del mundo adulto, «nuestras miserias, depresiones y ansiedades. Una niña yendo al psicólogo es la excusa para mirarnos y ser autocríticos con lo que vivimos», afirma el autor. En escena no hay niños, aunque el resto de los personajes les interpelan. Sandra Ferrús, Getari Etxegarai, Javier Barandiaran, Iñigo Aranburu, Ruth Guimerà e Irene Zarrabeitia componen el reparto. Destaca también la participación de un coro infantil que interpreta las canciones compuestas por Adrián García de los Ojos con letras de Miren Agur Meabe.

'¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?': Serantes Kultur Aretoa jueves 13, 20.00 horas, 12 euros.

Dani Rovira afronta la pena

Está casi agotado el aforo en el Campos Elíseos para el nuevo espectáculo de Stand Up Comedy de Dani Rovira, 'Vale la pena'. Después de '¿Quieres salir conmigo?' y 'Odio', que han girado durante años, el popular actor lleva al escenario la tristeza, la pena y el duelo, por los que todos pasaremos en algún momento, para intentar dignificarlos y «darles la importancia que tienen en nuestras vidas».

'VALE LA PENA': Teatro Campos Eliseos, del viernes 14 al domingo 16, distintos horarios (quedan para el sábado), 28 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Todos los cuerpos, todos los individuos

Abre los ojos y disfruta. La reapertura del edificio de 1970 proporciona una oferta excepcional en el remozado Museo de Bellas Artes. Hay citas para aprender y otras en las que la experiencia sensorial nos atrapa y envuelve de tal manera que la mejor manera de vivirla es, a nuestro juicio, dejarse abandonar a su atractivo. 'Pinturas 2014-2025' se antoja una cita ineludible a la que cualquiera puede acceder a tumba abierta, incluso sin saber que se hallará ante la obra última de un genio como Georg Baselitz.

Las obras de gran formato nos interpelan con una rotundidad implacable en un espacio de grandes dimensiones. No nos podemos evadir de su ácido mensaje existencial. Son individuos desnudos, conscientes de la fragilidad y transitoriedad de la condición humana, de su reducción a meros cuerpos postrados, quizás dolientes y sin aditamentos de ningún tipo. La recurrente posición cabeza abajo agudiza esa naturaleza precaria.

La contextualización siempre enriquece nuestra percepción. Hallarnos ante la última obra del autor germano es ubicarnos en el neoexpresionismo europeo, una corriente de los años sesenta que supuso la alternativa al expresionismo abstracto norteamericano y el realismo soviético. Heredera de las vanguardias históricas, es una tendencia figurativa centrada en la esquematización dramática del cuerpo. Esta última etapa del maestro agudiza ese sentimiento trágico mediante manchas, trazos y líneas largas y curvadas y el recurso al collage. Hay un dolor evidente en esas formas anónimas, quizás sin identidad porque hablan de todos nosotros.

'PINTURAS 2014-2025. ALGO EN TODO': Georg Baselitz. Museo de Bellas Artes de Bilbao, hasta el 1 de marzo.