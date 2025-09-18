Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, música, danza... No te lo puedes perder

EL CORREO Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:13

Por Elena Sierra ESCENA

Viaje escénico a través del tiempo

Fiesta, celebración, cultura y convivencia, todo eso está en el origen del carnaval, la gran farra que se celebra desde hace siglos. La Compañía Lucas Escobedo, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha sabido llevar al escenario ese espíritu en 'Farra', un montaje en el que hay fiesta barroca, música, acrobacias, magia, desparrame... Este viaje escénico que va del Siglo de Oro al presente a base de fantasía se convierte en una catarsis para el público. Y con muy buenas críticas: ha recibido un premio Max al Mejor Espectáculo Musical.

Ficha: 'Farra'. Compañía Lucas Escobedo+Compañía Nacional de Teatro Clásico. El sábado a las 20:00 en el Teatro Barakaldo. 15 euros

El Brujo homenajea al Siglo de Oro

Rafael Álvarez, El Brujo, no para. Este sábado puede verse una muestra en el Teatro Campos. Y es que 'El viaje del monstruo fiero' no es solo un montaje, sino el resultado de fusionar los cuatro últimos, los que ha llevado a las tablas en unos pocos años. Con su presencia escénica, con su reconocible voz, el actor, director y escritor realiza un homenaje al Siglo de Oro español. O como dice él, «a través de una loa de Lope de Vega circulan mis memorias por la escena. Sobre el yunque de los textos yo le di golpes al fuego, como Vulcano, y me los gané para mí, con el sudor de mi frente, como Adán».

Ficha: 'El viaje del monstruo fiero'. Rafael Álvarez, El Brujo. Teatro Campos, el sábado a las 21:00 h. 19/23,25 euros

Charla teatralizada

Dicen los programadores de La Fundición que este va a ser uno de los espectáculos revelación del año en Euskadi. Hay dos días para verlo y pensarlo, el sábado y el domingo. 'Alter Nation' es una charla teatralizada o una conferencia performativa (que se desarrolla en euskara con subtítulos en castellano) sobre el Trastorno de Identidad Disociativo (TID), es decir, la psicopatología provocada por un trauma que hace que la persona tenga que inventar realidades paralelas y diferentes personalidades para poder soportar vivir. El uso de dispositivos electrónicos facilita que Idoia Tapia pueda recrear esas distintas personalidades de una misma persona. Una actriz, varios personajes, una mirada con humor al trastorno.

Ficha: 'Alter Nation'. Idoia Tapia. Sábado y domingo a las 19:00 en La Fundición. 14 euros

Acrobacias en una escalera

Fuera de sala, este fin de semana es el del festival de circo de Rekalde, Zirkualde. Hasta el domingo, seis compañías ofrecerán espectáculos para todos los públicos en los que, además de técnicas circenses, habrá danza vertical y acrobática, teatro de calle y música. El sábado, por ejemplo, actúa a las 18:00 horas Manel Rosés con 'Ákri', casi una hora de solo de un acróbata; con él, una escalera de 22 peldaños que es el motor de esta historia sobre momentos de cambio, de frontera, de transformación.

Ficha: Festival Zirkualde. Hasta el domingo, en la Plaza de Rekalde y Polideportivo El Fango. Gratis

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Un viaje por la historia del arte

Hay varias maneras de disfrutar de la exposición 'Clásicos y modernos', basada en las obras maestras de la Colección BBVA. Podemos imaginar que recorremos el Museo del Prado y que intentamos viajar por la historia a través de la plástica, y es que la selección nos conduce desde el siglo XVI al XX a través del retrato y el paisaje. También, quizás, prefiramos disfrutar de algunos de los mejores autores de nuestro pasado, regodearnos en la belleza y redescubrir obras significativas.

El recorrido, sucinto, pero revelador, nos muestra la diversa función del arte. Los primeros lienzos, de ambiente cortesano, nos muestran la supeditación del arte a la política, el valor simbólico añadido, y aquí hallamos bellos ejemplos firmados por Pantoja de la Cruz o Carreño de Miranda. Esta corriente culmina en la mirada crítica, irónica y penetrante, de Goya con el magnífico 'Carlos III cazador', gran aliciente de la cita.

La religión es otro de los temas recurrente, especialmente en el Barroco, y con genios de la talla de Murillo. Las pinturas de género, principalmente el bodegón y el paisaje, anuncian la irrupción de un mercado amplio que también ha de satisfacer a la burguesía. El naturalismo y el virtuosismo destacan en complejas composiciones a cargo de los maestros flamencos.

La modernidad se apunta en las últimas obras del itinerario cronológico. El mundo rural, embebido en la bruma del tiempo y sus costumbres ancestrales, se contrapone con la visión de una oligarquía que apunta otras maneras, un ámbito urbano y sofisticado que goza de mayor cultura material. La exposición se cierra en los albores de nuestra época y con el deseo de proseguir el camino. A pesar de su relativa brevedad, el resultado es un viaje exquisito, la experiencia que nos recuerda, una vez más, la fascinación que provoca el arte.

Ficha: Hasta el 12 de octubre en el Palacio de San Nicolás (Bilbao). Entrada gratuia

Por Ekaitz Vargas ARTE INMERSIVO

Espectáculo visual contra el cambio climático

Después de visitar ciudades como Ámsterdam, París, Dubái y Nueva York, llega a Bilbao 'Waterlicht' del artista neerlandés Daan Roosegaarde, conocido internacionalmente por unas instalaciones que fusionan tecnología, arte y conciencia ecológica. No es solo un espectáculo visual, es una experiencia inmersiva que utiliza luces LED, lentes ópticas y un sistema de programación sofisticada para recrear una inundación virtual en la explanada del Itsasmuseum, iluminando la orilla de Bilbao con una advertencia: el agua puede subir, y lo hará si no cambiamos nuestra relación con el planeta. En ese sentido, el propio Daan Roosegaarde explica que su obra «es un activador para un futuro mejor, que pone de relieve, a la vez, la vulnerabilidad y la fortaleza de vivir con agua».

Ficha: Watelicht. Explanaa del Itsamuseum. Jueves, viernes y sñabado entre las 21.30 y las 00.00 horas. Acceso gratuito