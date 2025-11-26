El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las tres intérpretes, en un momento del espectáculo. Eszenabide

El mejor homenaje a las cigarreras es bailar

El espectáculo 'Kea' de la compañía Dab Dantza, inspirado en las trabajadoras de Tabakalera, gana el premio Eszenabide

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Bilbao

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

Marina Eskisabel, que dirige junto a Iker Sanz la compañía Dab Dantza, vive justo enfrente de la antigua Tabacalera en San Sebastián, un edificio «muy ... oscuro y cerrado que no llamaba nada la atención». Lo descubrió, como tantos ciudadanos, cuando se convirtió en un centro de cultura contemporánea hace diez años tras una ambiciosa remodelación. Y allí ha encontrado la inspiración para su quinto espectáculo, 'Kea', que rinde homenaje a las cigarreras «y a las mujeres que trabajaron en la industrialización, una labor importante y poco reconocida». Lo hacen de tal forma que bastaron unos minutos para convencer a un jurado especializado en Eszenabide, el escaparate de proyectos escénicos que organiza la asociación de productoras Eskena desde 2019.

