El mejor homenaje a las cigarreras es bailar

Marina Eskisabel, que dirige junto a Iker Sanz la compañía Dab Dantza, vive justo enfrente de la antigua Tabacalera en San Sebastián, un edificio «muy ... oscuro y cerrado que no llamaba nada la atención». Lo descubrió, como tantos ciudadanos, cuando se convirtió en un centro de cultura contemporánea hace diez años tras una ambiciosa remodelación. Y allí ha encontrado la inspiración para su quinto espectáculo, 'Kea', que rinde homenaje a las cigarreras «y a las mujeres que trabajaron en la industrialización, una labor importante y poco reconocida». Lo hacen de tal forma que bastaron unos minutos para convencer a un jurado especializado en Eszenabide, el escaparate de proyectos escénicos que organiza la asociación de productoras Eskena desde 2019.

Como proyecto ganador de esta edición recibirá una ayuda de 2.240 euros y la compañía dispondrá durante dos semanas de las instalaciones del centro Harrobia, la antigua iglesia de Otxarkoaga donde el pasado domingo se reunieron profesionales del sector para asistir a la presentación de cuatro proyectos de teatro y danza en desarrollo. De 'Kea' llamó la atención su buena factura, la delicadeza de las tres intérpretes -Eskisabel, Miren Lizeaga y Maialen Alberro- al evocar los movimientos de las cigarreras, de la rutina de la fábrica a acunar a sus hijos, «haciendo visible su memoria colectiva y su resistencia a través del cuerpo, el gesto y el humo que nunca termina de desaparecer». Se han basado en documentales, textos y otros archivos, pero el proceso de investigación continúa. «Queremos contactar con algunas trabajadoras para conocer sus impresiones sobre lo que hemos hecho y ver cómo terminamos la pieza».

La música de Alai Ormazabal y el vestuario de Jantziz Lab redondean la pieza. La versión para teatro de calle se estrenará en mayo en la Umore Azoka de Leioa y la de sala se representará junto a 'Azala', otro espectáculo de la compañía, que inició su andadura en 2022 y siempre ha puesto el foco en temas sociales. Se dieron a conocer con 'Nun Zira?', sobre la Guerra Civil, y con 'NŒUD', que parte de las metodologías de trabajo que tenían en común Chillida y Balenciaga, han actuado en el festival Fringe de Edimburgo y han recibido el premio Karrikan. También desarrollan proyectos de mediación como 'Dantza gelara' con alumnos de distintos cursos, «desde los más pequeños hasta Bachiller. Durante una semana hacemos un proceso de creación con cada clase y el viernes representan un pequeño espectáculo que muestran ante los padres y el resto del colegio», explica.