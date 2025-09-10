Marlene Krause representará a Bilbao en la V Residencia Internacional del Cómic

La dibujante y novelista gráfica Marlene Krause ha sido seleccionada para participar en la quinta edición de la Residencia Internacional del Cómic, un proyecto impulsado ... por Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao en colaboración con la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image de Angulema y la Maison de la Littérature de Quebec. Krause compartirá experiencia con el francés Louka Butzbach y la canadiense Mireille St-Pierre, en un recorrido creativo que se desarrollará entre enero y abril de 2026.

La residencia contempla estancias sucesivas en las tres ciudades asociadas, donde los participantes contarán con un taller compartido, una dotación económica de 4.500 euros y la posibilidad de integrarse en la vida cultural de cada lugar. Los periodos de trabajo coincidirán además con los festivales de referencia de cada sede: el Festival Internacional del Cómic de Angulema, Gutun Zuria Bilbao y el Festival Québec BD, lo que les permitirá presentar sus proyectos y entrar en contacto con públicos y profesionales del sector.

El jurado ha destacado la calidad gráfica de las propuestas recibidas, así como la fuerte presencia femenina en esta edición. En el caso de Krause, se valoró su amplia trayectoria internacional y su colaboración con editoriales como L'Association, Apa Apa o Pol·len Edicions. La autora alemana, nacida en 1984, ha publicado títulos como 'Momento Móvil', 'Maud' o 'À un autre endroit', y actualmente prepara 'Precariedad', una obra biograficcional que aborda la inestabilidad laboral en el sector turístico de Barcelona.

Sus compañeros de residencia también aportan trayectorias consolidadas. Mireille St-Pierre, de Quebec, ha firmado novelas gráficas reconocidas como 'La brume' y 'Suivra le néant', distinguidas con premios internacionales. Por su parte, Louka Butzbach, desde Marsella, combina el cómic con la ilustración y la pintura, y debutó en 2023 con 'La Constituante', un relato ambientado en la Revolución Francesa.

La iniciativa, que este año alcanza su quinta edición, busca favorecer el intercambio cultural y creativo entre artistas de diferentes contextos. En Bilbao, el proyecto se integra en la Mediateka BBK de Azkuna Zentroa, cuya Komikteka reúne más de 6.000 volúmenes y se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para el cómic contemporáneo. Además de avanzar en sus obras, los residentes mostrarán parte de su proceso creativo y realizarán una intervención artística en la fachada del centro.