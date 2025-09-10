El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Una de las ilustraciones de la artista alemana Marlene Krause

Marlene Krause representará a Bilbao en la V Residencia Internacional del Cómic

La autora alemana afincada en España compartirá programa con Louka Butzbach y Mireille St-Pierre en una iniciativa que recorrerá Angulema, Bilbao y Quebec

Ekaitz Vargas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:56

La dibujante y novelista gráfica Marlene Krause ha sido seleccionada para participar en la quinta edición de la Residencia Internacional del Cómic, un proyecto impulsado ... por Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao en colaboración con la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image de Angulema y la Maison de la Littérature de Quebec. Krause compartirá experiencia con el francés Louka Butzbach y la canadiense Mireille St-Pierre, en un recorrido creativo que se desarrollará entre enero y abril de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  9. 9

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  10. 10

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Marlene Krause representará a Bilbao en la V Residencia Internacional del Cómic

Marlene Krause representará a Bilbao en la V Residencia Internacional del Cómic