Fotografía de archivo de Stephen King. Jim Spellman

Stephen King es el autor más vetado en los colegios de EE UU

El Correo

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:21

Comenta

Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas de Estados Unidos señala que Stephen King es el autor más propenso a ser censurado. El país está dividido entre estados que restringen activamente obras y aquellos que intentan limitar o eliminar las prohibiciones.

El informe de PEN America, 'Banned in the USA' (Prohibido en Estados Unidos) rastrea más de 6.800 casos de libros retirados temporal o permanentemente para el año escolar 2024-2025. La nueva cifra es inferior a más de 10.000 en 2023-24, pero aún muy por encima de los niveles de hace unos años, cuando PEN ni siquiera veía la necesidad de compilar un informe.

Los libros de King fueron censurados 206 veces, según PEN, con 'Carrie' y 'Apocalipsis' entre las 87 de sus obras afectadas. La obra más prohibida de cualquier autor fue el clásico distópico de los años 60 de Anthony Burgess 'La naranja mecánica', para el cual PEN encontró 23 retiradas. Otros libros y autores que enfrentan restricciones extensas incluyen 'Sold', de Patricia McCormick, 'Forever', de Judy Blume, y 'Breathless', de Jennifer Niven, así como numerosas obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

El autor, habitual en sus críticas al gobierno de Trump, escribió en su cuenta de X: «Ahora soy el autor más prohibido en Estados Unidos: 87 libros. ¿Puedo sugerirte que elijas uno de ellos y veas a qué viene tanta queja? Los editores moralistas no siempre se salen con la suya. Esto sigue siendo Estados Unidos, maldita sea».

