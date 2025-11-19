El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Bengoa, autora de 'Las damiselas y el escritor'. Yvonne Iturgaiz

«Siempre me he tenido que justificar en mi relación con Ramiro Pinilla»

María Bengoa presenta este martes el libro 'La damiselas y el escritor', un acercamiento múltiple al autor getxotarra, en el Aula de EL CORREO

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Sobrevuela cierta sombra de sospecha en la relación sentimental de la periodista María Bengoa y Ramiro Pinilla que ella misma reconoce. «Sí, siempre me he ... tenido que justificar», reconoce. «Estoy segura de que habrá quien diga que esta mujer publica en una editorial importante porque se aprovecha de su vínculo aunque el editor dice que no es así. En cualquier caso, hay mucha gente que me miraba con desconfianza, antes y después de su pérdida». Tras 'El mar de Arrigunaga', relato de su infancia y adolescencia, la autora rinde un segundo homenaje con 'Las damiselas y el escritor', recientemente publicado. La creadora presentará el libro en un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO que tendrá lugar este martes, a partir de las 19.00 horas, en la Biblioteca de Bidebarrieta. El acto cuenta con el apoyo de Tusquets y la colaboración de BBK.

