J.K. Rowling ataca a los protagonistas de Harry Potter y les acusa de «arruinar» la saga

Ep Jueves, 20 de marzo 2025, 13:23 Comenta Compartir

J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, lleva años en el punto de mira por sus opiniones sobre la identidad de género y la comunidad trans, siendo tachada de tránsfoba. La escritora fue muy criticada, tanto por fans de su obra como por algunos de los actores que la llevaron a la gran pantalla, entre ellos, Daniel Radcliffe y Emma Watson, que protagonizaron junto a Rupert Grint las ocho películas de Warner Bros. que adaptaban los siete libros. En todo caso, la hostilidad entre los intérpretes y la novelista parece ser recíproca, tal y como parece reafirmar un reciente comentario de Rowling en redes sociales.

En respuesta a una publicación en X, antes Twitter, que lanzaba la provocadora pregunta de qué actor o actriz arruina instantáneamente una película para uno, la autora hacía referencia no a uno, sino a «tres». «Lo siento, pero era irresistible», añadía junto a tres emoticonos riéndose.

Si bien en su comentario Rowling no mencionaba explícitamente a los tres protagonistas de la saga cinematográfica de Warner Bros., no parece haber muchas dudas de que efectivamente se refiriera a Radcliffe, Watson y Grint. Y así han parecido asumirlo muchos seguidores de la franquicia, que no han dudado en, o bien defender a los intérpretes... o bien mostrarse de acuerdo con la autora.

«Arruinaron las películas para ti, pero arruinaste todo lo demás para todos los demás, al menos para aquellos con corazones que laten», expresaba un usuario. «Estoy de acuerdo contigo. Como alguien que creció con la serie, ha sido muy decepcionante lo desagradecidos que han sido esos 3», rezaba en cambio otro mensaje.

Cabe recordar que la controversia alrededor de la figura de Rowling se remonta a cinco años atrás, cuando cargara contra un artículo en el que se usaba el término «personas que menstrúan» en lugar de «mujeres» y posteriormente escribiera un ensayo sobre su experiencia como víctima de abusos, en el que tildaba a la identidad transgénero de «profundamente misógina y regresiva».

«Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar», tuiteó Rowling en junio de 2020. Y no era la primera vez que la escritora era señalada por sus comentarios en sobre este tema. En diciembre de 2019, Rowling apoyó en la red social a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por afirmar que las mujeres transgénero no pueden cambiar su sexo biológico.

A raíz de su postura y el debate suscitado, Watson dejó clara su opinión, totalmente contraria a la de la autora. «Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir su vida sin que se les cuestione constantemente», escribió entonces la actriz, mientras que Radcliffe remarcaba que «las mujeres transexuales son mujeres» y «cualquier afirmación contraria borra la identidad y la dignidad de las personas transexuales». De la misma manera, Grint mostró también su apoyo a la comunidad trans.

Por otro lado, hace apenas un año la autora expresaba su firme decisión de no perdonar a los intérpretes aun en el caso de que quisieran disculparse. «Las celebridades que se adhirieron a un movimiento que pretende erosionar los derechos de las mujeres que tanto costó conseguir y que utilizaron sus plataformas para aplaudir la transición de menores pueden guardar sus disculpas para las mujeres traumatizadas y vulnerables que dependen de espacios seguros para un solo sexo», escribió.

La autora está inmersa ahora en la producción de la serie de Harry Potter que prepara HBO y que se verá en Max y en la que ejerce de productora ejecutiva. «Ha estado bastante involucrada en el proceso de selección del guionista y director. Me imagino que tendrá opiniones sobre el casting», desveló Casey Bloys, CEO de HBO, en noviembre del pasado año.