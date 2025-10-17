El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jonathan Lethem en el hall del hotel Radisson, poco antes de participar en el Festival Ja!. Yvonne Iturgaiz

Jonathan Lethem

Festival Ja!
«La muerte de mi madre cuando yo tenía 14 años reafirmó mi visión del mundo»

Jonathan Lethem, autor de 'Brooklyn, una novela criminal', reflexiona en el Ja! sobre el tiempo y el arte de contar historias

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:43

Jonathan Lethem (Nueva York, 1964) creció en una comuna bohemia de Brooklyn en la que apenas había niños blancos. Sus amigos eran negros e hispanos. ... Nada que le traumatizara porque en su casa había que saltarse las convenciones y la tradición. Su madre era activista política y su padre, un pintor de vanguardia. «La libertad marcó mi educación y, por supuesto, el humor, imprescindible para sobrevivir en los márgenes de la sociedad. La ironía es una buena herramienta para transitar por la vida, sobre todo en una sociedad conflictiva y desorientada», admite con gesto serio el autor de 'Brooklyn, una novela criminal' (ed. Random House), mientras se arremanga las mangas, sentado en una salita del hotel Radisson.

