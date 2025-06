La mejores recomendaciones de series y novelas negras para comenzar el verano

Juan Infante, J. M. Barasorda y O. B. de Otálora Viernes, 27 de junio 2025, 00:29 Comenta Compartir

En la Carta Noir de este mes te presentamos unos cuantos libros recomendables para leer el verano. Desde la casi clásica Claudia Piñeiro hasta el francés Bernard Minier -con una historia de la UCO resolviendo crímenes en la España actual, pero no de los que piensas- o 'Suave es la furia', en la que Scott Fitzgerald sirve para idear un noir psicológico de los buenos. Y, por supuesto, tenemos a Stephen King. El maestro continúa en el género negro con Holly Gibney, una investigadora tan peculiar como inolvidable. Además, una serie de impacto, 'Tierra de mafiosos'.

Lo que vas a encontrar:

Páginas negras. Entre otras, 'No tengas miedo' de Stephen King, en la que el maestro regresa al noir.

Fundido en negro. 'Tierra de mafiosos', una de esas sagas criminales que engancha desde el primer minuto.

Entrevista. Bernard Minier y su personaje: Lucía Guerrero investigando con la UCO.

Obituario. El escritor que inventó el thriller: Frederick Forsyth.

Páginas negras

'La muerte ajena', de Claudia Piñeiro. (Alfaguara)

Con Claudia Piñeiro se disfruta del rigor de la buena literatura, con una trama de tensión y con un fondo humano y social emotivo. Además en 'La muerte ajena', la historia que cuenta está narrada de forma original y brillante.

El narrador omnisciente habla en la primera persona de los diferentes protagonistas y sustituye los diálogos por una narración en la que los va contando él mismo. El resultado es deslumbrante y la historia familiar de Verónica Balda nos permite pensar sobre la vida, la prostitución y el poder con gran eficacia narrativa y emotiva.

Te gustará si quieres un libro de calidad, con alta literatura al servicio de una trama conmovedora.

'No tengas miedo', de Stephen King. (Plaza y Janés)

Stephen King ataca de nuevo y con seiscientas páginas. Conocemos a la protagonista, Holly Gibney y sabemos lo que es disfrutar con ella.

Una activista feminista, Kate Mckay, recorrerá los Estados Unidos y cada actuación suya será un espectáculo en el que su vida estará en peligro. Holly deberá cuidar de ella. Pero al mismo tiempo, la policía, recibe una carta en la que su autor pretende matar a trece inocentes y un culpable. Sobre estos dos hilos narrativos los seguidores de King disfrutarán cómo ellos saben. Su fuerza y capacidad narrativa la conocemos bien.

Te gustará siempre. King sigue siendo un genio para atrapar al lector y no soltarlo.

'Suave es la furia', de Sash Bischoff. (Alfaguara)

Es la primera novela de esta directora teatral y entra muy fuerte en el panorama narrativo. Se trata de un thriller psicológico brillante, en el que el lector es perturbado por unos acontecimientos que parecen no tener fin.

Y ello transcurre en la adaptación al cine de la famosa novela de Scott Fitzgerald «Suave es la noche». El film estará plagado de figuras reconocibles. Veremos cómo la víctima y el culpable se solapan de tal forma que también al lector le será difícil hacer justicia.

Te gustará si quieres un thriller intenso que casi no deja respirar.

'Olvidadas', de Bernard Minier. (Black Salamandra)

Olvidadas' es la segunda incursión del francés Bernard Minier en España, con su personaje de Lucía Guerrero, una componente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Minier ya había triunfado en Europa con el comandante Servaz, un policía de Toulouse que resolvía casos muy retorcidos en el Pirineo galo. Con Guerrero, sus adictivas tramas tienen lugar ahora en una España bastante sombría.

La acción de 'Olvidadas' transcurre entre Galicia, Cuenca y Madrid. Se trata de dos olas de crímenes -una vinculada a mujeres trabajadoras en Galicia y otra al poder de la capital de España- que tienen por nexo a una investigadora con principios y bastante peculiar. Minier consigue una trama muy intensa, repleta de giros de guion y picos de tensión bastante acelerados.

Te gustaría si quieres una historia intensa y que no da respiro, con unos personajes memorables.

'El club de la niebla', de Leticia Sánchez Ruiz. (Grijalbo)

En el origen de la novela policial (siglo XIX) fue la intriga y el misterio, una muerte extraña, la desaparición de alguien… Así fue en «La dama de blanco» de Wilkie Collins o en «El secreto de lady Audley» de Mary E. Braddon. Con «El club de la niebla» la autora asturiana nos regala una novela de misterio indispensable alejada de artificios y basada en diálogos construidos para sostener esta historia de intriga y unos personajes carismáticos y creíbles en una trama que fluye en una Oviedo mágica y literaria.

Alana Calume, coleccionista de objetos extraños con los que alimenta su gabinete de curiosidades, nos guía en sus recuerdos a la vez que busca resolver dos enigmas. En el pasado una desaparición de un escritor asiduo a la tertulia literaria -el Club de la Niebla- en el café La Patagonia y, en el presente, una muerte. Preguntas sin respuesta, historias que se recuerdan, en una primera persona tan creíble como mágica. Investigación, misterio y literatura.

Te gustará si buscas una intriga que se desgrana capítulo a capítulo en una narración en primera persona con el protagonismo de los integrantes de una tertulia literaria. Un misterio clásico y una calidad literaria excepcional.

'Los cuchillos largos', de Irvine Welsh. (Anagrama)

Desde que 'Trainspotting' le catapultó a la fama, Irvine Welsh ha llevado a cabo bastantes incursiones en el género negro. Algunas muy peculiares como 'Escoria', en la que dibuja un policía escocés que convierte a Torrente en un dandy, o 'Crimen', una muy buena trama con el detective Ray Lennox implicado en un caso de pedofilia en Miami.

Welsh vuelve a escribir una novela con este último policía, esta vez, intentando resolver una serie de crímenes que afectan a la clase dirigente británica. Como podemos esperar de este autor, hay drogas, violencia, testosterona y una crítica social explícita. Y también cierta náusea. Es de esos libros que, según cómo se lean, produce resaca.

Te gustaría si eres amante de las emociones fuertes y las tramas sucias y desesperadas.

Crímenes en serie

Tierra de mafiosos (SkyShowtime)

Guy Ritchie lo ha vuelto a hacer. Convierte a Londres en el epicentro del enfrentamiento entre dos familias de mafiosos, y es precisamente el concepto de familia, sus odios, sus rencores, sus infidelidades, la herida sangrante de la que Ritchie arranca su mejor cine. Helen Mirren (Maeva), temible protectora de su sangre, Pierce Brosnan en el papel de Conrad, un patriarca sicópata, desmesurado, atribulado y sanguinario a la vez y su mano ejecutora, Tom Hardy (Harry da Souza), lideran una de las familias, los Harrigan enfrentados a los Stevenson , por el poder, el dinero y la pervivencia de un imperio.

El telespectador asiste en un Londres viciado a una confrontación entre las familias de la mafia (incluida una Scotland Yard corrupta) tan sangrienta como creíble, en un terreno en el que Ritchie combina dolor, sangre, locura y retazos de algo que podría ser el amor. Entre pubs, muelles y mansiones victorianas cada escena refleja la maldad de una mafia que gira, como todas las películas del género, sobre la familia, el poder y la sangre.

Te gustará si en el recuerdo cinéfilo permanecen imborrables títulos como 'El Padrino', 'Los Soprano', 'Uno de los nuestros' o 'Boardwalk Empire', y no te pierdes las películas de Guy Ritchie.

Departamento Q (Netflix)

Jussy Henry Adler Ossen (Copenhague, 1950) creo al icónico detective de la policía de Copenhague, Carl Mock, allá por 2007 en 'La mujer que arañaba las paredes'. Tras diez novelas y seis películas de producción danesa entre 2013 y 2024 ha sido el director Scott Frank quien, tras la serie Monsieur Spade, nos ofrece en nueve episodios una revisión del detective desde su primer caso, solo que ahora es escocés y la acción se desarrolla en Edimburgo.

Rodada con pulcritud -y una fotografía impecable- y con actores desconocidos -salvo Matthew Goodde- la serie no falla, cuida de las relaciones interpersonales de los personajes -perdedores, con traumas por resolver, atípicos, sugerentes- tan importantes en las novelas, y hace que los nuevos escenarios escoceses -niebla, lluvia, una capital tan antigua como esplendorosa- se ajusten como anillo al dedo en un guion competente y atractivo. La primera temporada rememora la novela que dio origen a la serie con una propuesta atractiva que, seguro, tendrá continuidad. Recomendable sin fisuras.

Te gustará si buscas en un thriller el liderazgo de un policía comprometido y tenaz, no un superhéroe, rodeado de un equipo de investigadores interesantes y con historias personales que contar.

Entrevista

«Sería naif pensar que hoy es posible resolver un crimen y que por ello el caos ha desaparecido»

Bernard Minier (Beziers, 1960) publicó su primera novela en 2011. Desde entonces, sus libros se han convertido en indispensables para todos los amantes de la buena novela negra. Hizo de los Pirineos un lugar inquietante para los investigadores de crímenes y consiguió que miles de lectores se enganchasen a su comandante Servaz. Ahora vuelve con Lucía Guerrero, una agente de la UCO que no se queda atrás a la hora de protagonizar historias fascinantes.

-¿Cómo creó a Lucía Guerrero?

-Mi héroe ha sido el comandante Servaz, con el que he escrito ocho novelas y al que tengo mucho cariño. Pero quería romper la rutina y cambiar de punto de vista. La mirada de Servaz es la mirada de mi generación. Es un hombre y está muy cerca de mí. Así que quería probar con alguien de otra generación y que fuese una mujer. En cuanto a situarlo en España, mi madre nació en España y se fue muy joven a Francia, así que puedo decir que tengo sangre española en mis venas. Pero venía mucho a España en mi juventud, así que he vivido la transición, el golpe de estado de Tejero, la movida, las evoluciones sociales… Para mí era natural situar la acción en España.

-Y eligió la UCO

-En cuanto a la Guardia Civil, pensé en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porque es un equipo muy especial. Los envían a todos los lugares de España donde hay un caso complicado por resolver, así que permite contar historias en diferentes escenarios. En Francia no sucedería algo parecido, ya que los casos los investiga la Policía de cada demarcación.

-Y escogió Galicia. Se parece al mundo del Pirineo que usted describe en sus primeras novelas

-Desde luego. Es un país de misterio, de paisajes extraordinarios. Mire he estado en Galicia unos días y estábamos a 17 grados. He llegado a Madrid y estamos a 35 grados. Eso ya marca una cambio. Mi idea al crear a Lucía era que pudiese viajar a todos los puntos de España, en especial a lugares extraordinarios, casi con un punto cinematográfico. No quería llevarle a Toledo o a Sevilla, unos lugares demasiado turísticos y que mi público principal, el francés, conoce perfectamente. Y mucho menos a Barcelona, donde das una patada a una piedra y aparece un escritor de novela negra.

-Una de sus características es la forma de dejar abiertas sus tramas

-Es algo que he aprendido y sobre lo que tengo una reflexión. En las novelas clásicas, con el Hércules Poirot de Agatha Christie, todo volvía a su orden natural al llegar al final del libro. En una novela negra de estos tiempos esa forma de narrar ya no tiene sentido. Sería naif pensar que hoy es posible resolver un crimen y que por ello el caos ha desaparecido y el orden ha vuelto. Cuando termina la novela, el mal sigue ahí.

Obituario

Frederick Forsyth

Frederick Forsyth falleció el pasado 9 de junio tras décadas de trabajo en las que volvió a fundar lo que hoy denominamos thriller. Su primer libro, 'Chacal', esa historia de un asesino a sueldo anónimo contratado para acabar con la vida del general de Gaulle se publicó en 1971 y desde entonces ha sido imitado miles de veces. Como ha explicado el autor Lee Child, Forsyth consiguió algo que parecía imposible: mantener en vilo a todos sus lectores pese a que todos ellos conocían el final de la historia, ya que el presidente francés no fue asesinado. ¿Cómo consiguió esa proeza? Poniendo el foco en el procedimiento que utilizaría un sicario para llevar esa acción y describiéndolo de tal manera que parezca imposible detenerle.

Forsyth escribiría otras obras capitales como 'Los perros de la guerra', 'Odessa' o 'El cuarto protocolo', entre muchas otras. Fue un autor atento a la realidad, capaz de utilizar la realidad política para escribir novelas en lo que lo inverosímil parecía creíble y unos héroes adictos a las conspiraciones para salvar el mundo.

