El escritor y traductor Manel Rodríguez-Castelló. Lletra Impresa

Manel Rodríguez-Castelló gana el Premio Etxepare-Laboral Kutxa por traducir al catalán a Tere Irastortza

Su labor en la selección bilingüe 'Glosak·Glossar el Món' de la poeta de Zaldibia le ha valido el galardón

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:15

Comenta

El escritor valenciano Manel Rodríguez-Castelló se ha alzado este año con el Premio Etxepare-Laboral Kutxa por traducir al catalán a la poeta guipuzcoana ... Tere Irastortza. Así, el trabajo de Rodríguez-Castelló en una antología bilingüe de la autora de Zaldibia le ha valido el galardón más relevante a la traducción de obras del euskera, que le ha sido entregado este jueves en la Biblioteca de Bidebarrieta.

