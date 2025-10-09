Manel Rodríguez-Castelló gana el Premio Etxepare-Laboral Kutxa por traducir al catalán a Tere Irastortza

El escritor valenciano Manel Rodríguez-Castelló se ha alzado este año con el Premio Etxepare-Laboral Kutxa por traducir al catalán a la poeta guipuzcoana ... Tere Irastortza. Así, el trabajo de Rodríguez-Castelló en una antología bilingüe de la autora de Zaldibia le ha valido el galardón más relevante a la traducción de obras del euskera, que le ha sido entregado este jueves en la Biblioteca de Bidebarrieta.

La obra premiada es 'Glosak·Glossar el Món', que reúne una selección de poemas escritos por Irastortza entre 1980 y 2023, traducidos al catalán por Rodríguez-Castelló y publicados en una edición bilingüe por el sello valenciano Ediciones Contrabando.

El libro recoge 43 años de trayectoria poética de Tere Irasatortza (Zaldibia, 1961). Publicó su primer poemario, 'Gabeziak', en 1980 y desde entonces ha sacado a la luz diez títulos más. En 'Glosak·Glossar el Món', el lector o lectora encontrará una amplia selección de poemas de sus obras anteriores, junto a textos inéditos que completan una mirada retrospectiva a su recorrido literario.

De esta antología premiada, el jurado ha destacado que la traducción es «excelente, impecable en cuanto al lenguaje, de lectura ágil y fiel al estilo del texto original». Asimismo, ha subrayado que «respeta las formas poéticas propuestas por la autora» y valora «el esfuerzo por buscar soluciones naturales en catalán que respondan al espíritu del poema en euskera».

Manel Rodríguez-Castelló (Alcoy, 1958) es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València y ejerció como profesor de catalán en secundaria entre 1983 y 2018, año en que se jubiló. Es autor de varios poemarios, y ha escrito numerosos artículos de opinón, así como crítica y ensayos literarios.

Como traductor, ha sido el encargado de traducir del inglés poemas del poeta escocés Allan Riach (Lanarkshire, 1957), cuyo libro 'La poesia escocesa moderna / Modern Scottish Poetry' coordinó en 2022. Del francés tradujo, en los años 80, entre otros títulos, 'L'assassí de papà', 'Un amor màgic' o 'Carles és un brut mentider', todos para la editorial Tàndem. Su primera traducción del euskera fue el volumen 'Muga' (Editorial Pruna-Edicions del Buc, 2021), que incluía poemas de cuatro poetas vascos: Felipe Juaristi, Juan Ramon Makuso, Pello Otxoteko y Aritz Gorrotxategi.