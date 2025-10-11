Libros del Asteroide: dos décadas de la editorial que orbita en torno al azar

Muchos lectores no sabrían nombrar la editorial Libros del Asteroide, pero sí reconocen sus títulos a la perfección por sus características cubiertas de colores y ... atravesadas por la franja donde figuran el nombre y el autor. No es más que una constatación del éxito de una compañía independiente que comenzó como un experimento para traducir al castellano a autores extranjeros inéditos en España y que en dos décadas se ha ganado un nombre por derecho propio en la edición literaria, acumulando premios, todo tipo de reconocimientos y, sobre todo, ofreciendo a los lectores un buen número de libros y autores de calidad.

El Asteroide que creó en Barcelona en 2005 Luis Solano (Santiago de Compostela, 1972) cumple ahora 20 años y lo hace en plena forma y rendimiento, eso sí, orbitando siempre en torno al azar que rige el mercado literario. «Hay un punto completamente azaroso en el mundo editorial y es la parte graciosa, la parte divertida para mí», explica a EL CORREO el fundador y principal artífice del proyecto.

Cartel del vigésimo aniversario. L. A.

Para Solano, editar un libro es como elaborar una receta, con el ingrediente base y principal que supone el texto del escritor, que se va enriqueciendo después con mejoras, aportaciones, traducciones y todo lo relativo al diseño gráfico, la cubierta, los textos de la contraportada... «Y en esa elección, en los distintos elementos del envoltorio que le has puesto al libro, intentando reflejar fielmente lo que hay dentro, hay un punto de azar en la combinación que hace que al final cuaje de determinada manera y haya libros que de repente nacen como con una flor en el culo», argumenta.

Y Libros del Asteroide ha tenido la suerte o el buen hacer (o la combinación de ambos factores) de sacar al mercado unos cuantos títulos con esa flor en el culo. Basta observar el 'boom' inesperado que causaron con Maggie O'Farrel, autora norirlandesa cuya novela 'Hamnet' supuso un éxito de ventas para la editorial que se ha prolongado con otros títulos de la misma escritora. «Ya desde el primer momento vimos que había algo en la foto que habíamos puesto y en el trabajo la autora –era el quinto libro que publicábamos de ella– que atraía a la gente hacia aquel libro de una manera que para nosotros es un poco inexplicable», se sorprende el editor:«Hacemos todos los libros con el mismo cariño y nos parece que todos tienen más o menos el mismo nivel, por eso a veces no entiendes por qué de reprente todo el mundo se fija en uno en concreto».

Novedades del curso

Barriendo para casa, algo similar ocurrió con Manuel Chaves Nogales, escritor con solera y reconocido en su época pero semiolvidado durante décadas y que Libros del Asteroide contribuyó a rescatar recopilando sus obras completas, con un éxito que se ha extendido a otras editoriales que han seguido publicando sus títulos.

El caso más reciente de éxito es el de Lucía Solla, cuya novela debut, 'Comerás flores', se está convirtiendo en una de las revelaciones del año. «De repente, todo el mundo se está volviendo loco con ella y nos parece estupendo, porque es una novela maravillosa», celebra Luis Solano, que también se felicita por la reciente llegada de otro nombre que va a marcar el actual curso editorial de Libros del Asteroide: 'La pregunta 7', del autor australiano Richard Flanagan, «un híbrido entre memoria y crónica y a mi juicio es de los mejores libros que hemos publicado nunca, sin ningún género de dudas».

Se congratula el editor de publicar una obra «destinada a algo grande, un libro de esos que sabes que va a pasar a la Historia de la literatura y que se seguirá leyendo entre los 50 años». Hitos estos que parecían muy lejanos en el 2005, cuando Solano se aventuró a montar su propia compañía en un momento en el que la edición independiente en España todavía estaba en ciernes. «Hace dos décadas hubo una renovación en el panorama de la edición en España», relata sobre los inicios, cuando la premisa de Libros del Asteroide era «hacer una editorial que publicara pocos libros al año, pero que todos ellos fueran buenos».

Robertson Davies fue uno de los primeros autores que editaron. L. A.

Una premisa ambiciosa cuando menos y que requería de un profundo trabajo de selección:«Se me ocurrió que la manera de hacerlo era mirar hacia atrás y hacer una editorial que publicara clásicos modernos, que fue lo que hicimos durante los cinco primeros años, en los que no publicamos literatura contemporánea». De esta primera etapa datan traducciones de Nancy Mitford, Henri Pierre Roché, Lalla Romano o Robertson Davies, que se convirtió en el primero de los autores de cabecera de la editorial.

Una vez consolidado ya el proyecto, empezaron a publicar a autores contemporáneos y novedades, y es lo que siguen haciendo hoy en día. «En cualquier caso, la idea sigue siendo misma, la de publicar poco y cuidar mucho lo que hacemos, seleccionando muy bien los títulos», resume el editor gallego.

A esa misión de cuidar al máximo el producto y el vínculo con el lector obedecen los característicos diseños de las cubiertas de Libros del Asteroide que son la seña de identidad de la editorial. «Es tan simple como que, si quieres que los lectores pidan libros de la editorial, tienen que reconocer que son parte de una misma familia». Por ello, Solano consideraba indispensable que el diseño fuera atractivo, que pudiéramos transmitir cosas con él pero, sobre todo, que se reconocieran los libros como hermanos unos de otros». Visto el balance de estas últimas dos décadas, la premisa de libro cuidado y de calidad para un lector exigente resultó acertada.