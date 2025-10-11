El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El editor gallego Luis Solano montó Libros del Asteroide en 2005. Dani Cantó

Libros del Asteroide: dos décadas de la editorial que orbita en torno al azar

Con sus característicos diseños de cubierta, se ha convertido en referente de la edición independiente y artífice de éxitos editoriales como los de Maggie O'Farrell, Chaves Nogales o Robertson Davies

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:48

Comenta

Muchos lectores no sabrían nombrar la editorial Libros del Asteroide, pero sí reconocen sus títulos a la perfección por sus características cubiertas de colores y ... atravesadas por la franja donde figuran el nombre y el autor. No es más que una constatación del éxito de una compañía independiente que comenzó como un experimento para traducir al castellano a autores extranjeros inéditos en España y que en dos décadas se ha ganado un nombre por derecho propio en la edición literaria, acumulando premios, todo tipo de reconocimientos y, sobre todo, ofreciendo a los lectores un buen número de libros y autores de calidad.

