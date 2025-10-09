Krasznahorkai, mano derecha de Béla Tarr y su cine de autor apocalíptico Cineasta y novelista han plasmado su universo de paisajes desolados y caos a través de planos extensos y silencios

Miguel Aizpuru Jueves, 9 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

El escritor magiar afincado en Berlín ha tenido a lo largo de su carrera una estrechísima relación con el mundo del cine, impulsada en gran parte por su amistad y alianza profesional con el cineasta de culto y compatriota Béla Tarr, con quien ha trabajado en diversos proyectos cinematográficos desde mediados de los años 80.

Se trata de una de las colaboraciones más duraderas del cine europeo en las últimas décadas y que ha facturado obras de una singular estética y forma de rodar, creando una visión muy particular de la Hungría postsocialista. El de Tarr y Krasznahorkai es un universo de decadencia apocalíptica, paisajes desolados y reflexiones filosóficas sobre el caos humano, llevado al séptimo arte a través de planos muy extensos, silencios opresivos y una melancolía que impregna todas sus historias.

Entre ellas, la primera adaptación de una novela de Krasznahorkai, 'Sátántangó' (1994), de seis horas de duración que tardó casi una década en ver la luz en las salas debido a la complejidad del proyecto y a los tiempos convulsos de una Hungría que transitaba del comunismo a una titubeante democracia liberal.

La relación entre ambos comenzó precisamente cuando Tarr leyó 'Tango Satánico' a mediados de los 80 y se obsesionó con trasladarla a la gran pantalla. Pese a la odisea que supuso, la producción se materializó una década más tarde y dio comienzo a tres lustros de proyectos conjuntos que contaron con el halago casi unánime de la crítica especializada, pese a ser un cine no apto para todos los públicos.

Entre estas cintas, se encuentra 'Armonías de Werckmeister' (2000), otra adaptación de una novela de las más conocidas de Krasznahorkai, 'La melancolía de la resistencia', en este caso de metraje más accesible, poco más de dos horas. El dúo también se repitió en la adaptación de la obra de Georges Simenon 'El hombre de Londres' (2007) y en la última película que anunció que filmaría Béla Tarr, 'El caballo de Turín (2011), basada en la historia apócrifa de Nietzsche. Hasta la fecha, Tarr ha cumplido con su palabra y no ha vuelto a empuñar la claqueta.