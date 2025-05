Humo blanco, letras negras: lecturas para el cónclave

Miguel Aizpuru Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:38 Comenta Compartir

Los ritos y tradiciones de la Iglesia católica han sido en las últimas décadas una inspiración para diversos autores atraídos por el magnetismo y poderío del Vaticano y de sus dogmas y símbolos. Seguramente, el más poderoso de ellos, por su misterio y enigmas que lo rodean, sea el cónclave, con su atmósfera de aislamiento propicia para la tensión, las conspiraciones y el secretismo. Es por ello que los títulos más célebres y que han popularizado a nivel masivo el proceso de elección de un nuevo Papa -que hoy arranca- han sido los thrillers e intrigas, reflejando no solo el peso de la tradición católica, sino también las tensiones de una institución que sigue suscitando interés a nivel global.

Si hablamos de bestsellers, el primero que viene a la cabeza es el de Dan Brown, 'Ángeles y demonios', el primer éxito masivo del autor de New Hampshire, que dio en el clavo con este thriller plagado de asesinatos, persecuciones, intrigas vaticanas al más alto nivel y peligrosas amenazas terroristas en pleno cónclave con la aparición de los Illuminati. Estamos hablando, por tanto, de un libro poco realista y no muy riguroso, como ocurre con otras entregas del escritor, lo que no evitó que despachara millones de ejemplares a nivel mundial. Fue llevada al cine en una cinta comercialoide aunque irresistiblemente entretenida con Tom Hanks en el papel de Langdon, repitiendo la fórmula de 'El código Da Vinci'.

Otro thriller de plena actualidad y algo menos fantasioso es el de Robert Harris, de simple título 'Cónclave', y que ha inspirado la película del mismo nombre que ha arrasado en los cines en los últimos meses y que fue una de las más nominadas al Oscar -ganó el mejor guion adaptado-. La novela del escritor británico se adentra en el complejo sistema de elección del pontífice y retrata a la perfección las rivalidades, dilemas y obstáculos que se dan a lo largo del proceso de deliberación de los cardenales en la Capilla Sixtina y las dependencias de la Casa Santa Marta, dentro de los muros del Vaticano.

Una intriga psicológica que, en su adaptación a la gran pantalla, ha contado con un brillante Ralph Fiennes en el papel protagonista, el del cardenal Lawrence, decano responsable de dirigir el proceso de elección. Otro clásicazo de la literatura vaticana que también tuvo una gran versión cinematográfica es 'Las sandalias del pescador', de Morris West, que sabía bien de lo que escribía: pasó doce años en un monasterio de los Hermanos Cristianos en su Australia natal, llegando a tomar los votos anuales, aunque sin realizar los votos definitivos. West imaginó en su novela a un Papa ucraniano en plena Guerra Fría y dibujó una intriga psicológica y repleta de tensiones geopolíticas. La película, con Anthony Quinn al frente del reparto, ha pasado a los anales del cine.

El Vaticano también ha causado fascinación en autores españoles, entre ellos, en Juan Gómez Jurado. El debut de este superventas fue 'El espía de Dios', una novela negra ambientada en pleno cónclave con una serie de brutales asesinatos de cardenales. El escritor madrileño se documentó a fondo para ofrecer un retrato fiel del proceso y plantear sus reflexiones sobre la fe y el poder.

No todo son, claro, novelas negras e intrigas un tanto peliculeras. También hay trabajos divulgativos y periodísticos muy serios al respecto. Uno de los más célebres, el que publicó hace dos décadas el periodista estadounidense John L. Allen Jr., 'El cónclave', que abordó de manera exhaustiva el proceso de elección papal y los bandos cardenalicios en tiempos de Juan Pablo II.

Los entresijos de la votación se describen también en una publicación de dos autores españoles de este mismo febrero, 'Las reglas para elegir al próximo Papa', en el que un gran conocedor del entramado vaticano, el corresponsal de 'ABC' Martínez Brocal, ha escrito a cuatro manos junto al sacerdote y divulgador José de Jesús Aguilar un estupendo tratado sobre el cónclave.

Para anteponer lo que pueda pasar a partir de este miércoles, cabe también analizar el pensamiento, personalidad y legado de Francisco, que ha sido objeto de numerosas biografías de diversa índole. Entre las autorizadas por el último Papa, destaca 'Francisco: vida y revolución' (2014), escrita por la corresponsal argentina en el Vaticano Elisabetta Piqué, y que hace hincapié su labor en Buenos Aires y su posterior llegada a Roma.

Pero el libro que está causando furor estos días en España es el que acaba de publicar Javier Cercas, 'El loco de Dios en el fin del mundo', y cuya coincidencia con el fallecimiento de Bergoglio lo ha llevado a liderar todas las listas de ventas y a ser el más requerido el pasado Sant Jordi. En esta obra el autor catalán sigue de cerca al pontífice por encargo del Vaticano y lo acompaña en un viaje por Mongolia en lo que es uno de los últimos testimonios directos de Francisco, cuya etapa culminará oficialmente en unos días con la señal del humo blanco de un proceso que seguirá siendo reflejado en letras negras por su innegable interés y misterio.