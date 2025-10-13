El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Albizua posa con un ejemplar de 'Termita' tras ganar el Premio Euskadi. Igor Martín

Garazi Albizua: «Voy a aprovechar el premio para dedicarle más tiempo y espacio a la escritura»

Con 'Termita', su rompedor debut en la novela, la escritora de Santurtzi ha puesto en jaque los relatos hegemónicos

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Vitoria

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Garazi Albizua (Santurtzi, 1985) es una de las voces más rompedoras de una nueva generación de escritores vascos que aborda nuevos caminos literarios y comienza ... a despuntar. Así ha sido en el caso de la escritora santurtziarra con 'Termita', su debut en la narrativa de adultos después de diversas obras juveniles y de cómic. Un libro publicado hace casi un año y que está teniendo un exitoso recorrido que ha culminado este lunes con el Premio Euskadi de Literatura en Castellano, el principal de los cuatro galardones que se entregaron ayer en Vitoria y que se suman a los tres otorgados la semana pasada en Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  9. 9

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  10. 10

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Garazi Albizua: «Voy a aprovechar el premio para dedicarle más tiempo y espacio a la escritura»

Garazi Albizua: «Voy a aprovechar el premio para dedicarle más tiempo y espacio a la escritura»